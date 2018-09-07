Александр Телепнев обвинил Тимати и Dj Smash в давлении на суд и правоохранительные органы

В заявлении Александр Телепнев указывает на давление артистов во время судебного процесса на суд и правоохранительные органы с целью ужесточения наказания. В качестве доказательств Телепнев приводит выдержки из интервью, комментариев и постов из социальных сетей артистов. По его словам, во время процесса на связь с ним также выходили неизвестные люди, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и предлагавшие «решить вопрос» за взятку в 2 млн рублей.