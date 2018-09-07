Александр Телепнев обвинил Тимати и Dj Smash в давлении на суд и правоохранительные органы

Posted 7 сентября 2018, 14:30
Published 7 сентября 2018, 14:30
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев подал заявление в прокуратуру Пермского края в связи «с предполагаемыми действия коррупционного характера» со стороны Андрея Ширмана и Тимура Юнусова известных под псевдонимами Dj Smash и Тимати. Информация об этом появилась на личной страницу депутата в Facebook.
В заявлении Александр Телепнев указывает на давление артистов во время судебного процесса на суд и правоохранительные органы с целью ужесточения наказания. В качестве доказательств Телепнев приводит выдержки из интервью, комментариев и постов из социальных сетей артистов. По его словам, во время процесса на связь с ним также выходили неизвестные люди, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и предлагавшие «решить вопрос» за взятку в 2 млн рублей.
Также Телепнев добавил, что обладает сведениями о том, что от неизвестных, представлявшихся сотрудниками Администрации президента РФ, поступали звонки от должностных лиц Пермского края с требованиями оказать давление на суд и ужесточить вынесенный в отношении Телепенева приговор по делу об избиении Андрея Ширмана. В заявлении Александр Телепнев просит прокуратуру провести проверку и принять меры прокурорского реагирования для устранения нарушений закона.
Ранее Телепнев обратился с иском о защите чести и достоинства в Мещанских суд Москвы с требованием взыскать с Тимура Юнусова 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. 18 июля 2018 года Ленинский районный суд Перми признал экс-депутата Заксобрания Александра Телепнева и Сергея Ванкевича виновным в избиении Андрея Ширмана в пермском клубе «Дом культуры». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии поселении.
Конфликт между осужденными и Андреем Ширманом произошел 9 февраля в пермском клубе «Дом культуры». Причиной драки стал якобы отказ DJ Smash сделать повторное селфи. В результате конфликта Ширман получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Телепнев всячески отрицал факт избиения популярного музыканта, однако в ходе дачи показаний признался, что «разгребая народ, возможно, нанес удар первому попавшемуся человеку», которым оказался Ширман.