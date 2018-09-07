Московский лифтостроитель пожаловался в ФАС на фонд капремонта Пермского края

Posted 7 сентября 2018, 17:24
Published 7 сентября 2018, 17:24
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
Сегодня, 7 сентября, стало известно, что компания ООО «Мосрегионлифт» обратилась в ФАС РФ с жалобой на итоги торгов на оценку технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработку проектной документации на замену лифтового оборудования, выполнение работ по замене лифтового оборудования на территории Пермского края.
Из материалов жалобы следует, что заявка московской компании на участие в торгах была незаконно отклонена фондом капремонта из-за отсутствия записи об обществе в реестре квалифицированных подрядных организаций региона, который ведет РСТ. В ООО «Мосрегионлифт» утверждают, что компания соответствовала требованиям для включения в региональный реестр.
Ранее аналогичную жалобу в ФАС направила компания ОАО «Щербинский лифтостроительный завод». ООО «Мосрегионлифт» требует приостановить проведение электронного аукциона в части заключения договоров, а также обязать РСТ включить обществе в реестр квалифицированных подрядчиков и обязать фонд капремонта провести заново рассмотрение заявок. Сейчас по факту жалобы ведется проверка.