Московский лифтостроитель пожаловался в ФАС на фонд капремонта Пермского края

Из материалов жалобы следует, что заявка московской компании на участие в торгах была незаконно отклонена фондом капремонта из-за отсутствия записи об обществе в реестре квалифицированных подрядных организаций региона, который ведет РСТ. В ООО «Мосрегионлифт» утверждают, что компания соответствовала требованиям для включения в региональный реестр.