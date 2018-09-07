Подожгла мягкую игрушку и бросила на диван. В Перми женщина устроила пожар в комнате соседки

В Перми подвыпивашя 40-летняя женщина, желая насолить своей соседке, подожгла мебель в ее комнате в общежитии. Для этого она подожгла мягкую игрушку, бросила ее на диван, дождалась, когда огонь распространится, и ушла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.