Подожгла мягкую игрушку и бросила на диван. В Перми женщина устроила пожар в комнате соседки

Posted 7 сентября 2018, 08:32
Published 7 сентября 2018, 08:32
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми подвыпивашя 40-летняя женщина, желая насолить своей соседке, подожгла мебель в ее комнате в общежитии. Для этого она подожгла мягкую игрушку, бросила ее на диван, дождалась, когда огонь распространится, и ушла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
В результате пожара пострадала часть имущества. Ущерб составил 50 тыс. рублей. Вскоре после происшествия женщина была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога».