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Posted 7 сентября 2018, 08:32

Published 7 сентября 2018, 08:32

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Подожгла мягкую игрушку и бросила на диван. В Перми женщина устроила пожар в комнате соседки

Подожгла мягкую игрушку и бросила на диван. В Перми женщина устроила пожар в комнате соседки

7 сентября 2018, 08:32
Фото: Properm.ru.
Преступление было совершено в общежитии еще в апреле.

В Перми подвыпивашя 40-летняя женщина, желая насолить своей соседке, подожгла мебель в ее комнате в общежитии. Для этого она подожгла мягкую игрушку, бросила ее на диван, дождалась, когда огонь распространится, и ушла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В результате пожара пострадала часть имущества. Ущерб составил 50 тыс. рублей. Вскоре после происшествия женщина была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога».

#Происшествия
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