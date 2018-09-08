Полиция предложила марафон в качестве альтернативы шествию. И напомнила об ответственности

В правоохранительных органах особенно пытаются предостеречь молодежь - лица, принимающие участие в не согласованных публичных мероприятиях, подлежат привлечению к административной ответственности по статье 20.2 КоАП. По этой статье предусматривается наказание в виде административного ареста. Если лицо ранее привлекалось к ответственности по этой статье более двух раз, то нарушение порядка может повлечь уголовную ответственность по ст. 212.1 УК РФ, которая предусматривает наказание как в виде штрафа от 600 тыс. до 1 млн рублей, так и до 5 лет лишения свободы.