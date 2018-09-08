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Posted 8 сентября 2018, 06:15

Published 8 сентября 2018, 06:15

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Полиция предложила марафон в качестве альтернативы шествию. И напомнила об ответственности

Полиция предложила марафон в качестве альтернативы шествию. И напомнила об ответственности

8 сентября 2018, 06:15
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Протест
Теперь выбор за вами.

ГУ МВД по Пермскому краю предупредило об административной и уголовной ответственности за организацию и участие в несанкционированных митингах накануне шествия активистов. Протестная акция против повышения пенсионного возраста намечена на завтра, 9 сентября. Шествие не согласовано с властями.

В правоохранительных органах особенно пытаются предостеречь молодежь - лица, принимающие участие в не согласованных публичных мероприятиях, подлежат привлечению к административной ответственности по статье 20.2 КоАП. По этой статье предусматривается наказание в виде административного ареста. Если лицо ранее привлекалось к ответственности по этой статье более двух раз, то нарушение порядка может повлечь уголовную ответственность по ст. 212.1 УК РФ, которая предусматривает наказание как в виде штрафа от 600 тыс. до 1 млн рублей, так и до 5 лет лишения свободы.

Отдельно установлена административная ответственность по статье 19.3 КоАП за неповиновение распоряжению или требованию сотрудника полиции, что влечет наложение штрафа или арест. Кроме того, предусмотрена ответственность за применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ).

ГУ МВД по Пермскому краю: - Не надо забывать, что судимость имеет косвенные последствия. Можно лишиться возможности устроиться на работу в хорошую организацию, выезде за границу и т.д. Свои возможности каждый может проверить и в добрых делах, которые не несут негативных последствий. Так к примеру, 9 сентября в нашем городе пройдет Пермский Международный марафон. Его девиз как раз-таки «…- возможность для каждого».
В чем дело? Вот:
Собираюсь пойти на несогласованный митинг «Разгневанных пермяков». Меня могут задержать?!
#Общество#Протест#Мвд
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