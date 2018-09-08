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Posted 8 сентября 2018, 06:57

Published 8 сентября 2018, 06:57

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Мотовилихе изменится схема движения транспорта

В Мотовилихе изменится схема движения транспорта

8 сентября 2018, 06:57
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Параллельно изменится движение пяти автобусных маршрутов.

С 9 сентября до 15 октября будет ограничено движение по проезжей части с четной стороны на участке от улицы Розалии Землячки до улицы Крупской.

Автобусные маршруты №18, №32, №34, №36 и № 77 при движении в направлении микрорайона Висим будут следовать по улицам Крупской, Лебедева, Розалии Землячки и Уральской. При движении в сторону центра города автобусы будут осуществлять движение по улице Уральской.

Подробнее с расписанием движения можно будет ознакомиться на сайте, предварительно выбрав нужную дату или по телефону справочной службы 250-25-50.

#Авто#Пермские дороги
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