В Мотовилихе изменится схема движения транспорта

Автобусные маршруты №18, №32, №34, №36 и № 77 при движении в направлении микрорайона Висим будут следовать по улицам Крупской, Лебедева, Розалии Землячки и Уральской. При движении в сторону центра города автобусы будут осуществлять движение по улице Уральской.