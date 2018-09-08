В Мотовилихе изменится схема движения транспорта

Posted 8 сентября 2018, 06:57
Published 8 сентября 2018, 06:57
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
С 9 сентября до 15 октября будет ограничено движение по проезжей части с четной стороны на участке от улицы Розалии Землячки до улицы Крупской.
Автобусные маршруты №18, №32, №34, №36 и № 77 при движении в направлении микрорайона Висим будут следовать по улицам Крупской, Лебедева, Розалии Землячки и Уральской. При движении в сторону центра города автобусы будут осуществлять движение по улице Уральской.
Подробнее с расписанием движения можно будет ознакомиться на сайте, предварительно выбрав нужную дату или по телефону справочной службы 250-25-50.