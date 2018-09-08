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Posted 8 сентября 2018, 12:41

Published 8 сентября 2018, 12:41

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

«Заламывают руки». В штаб Навального ворвались полицейские

«Заламывают руки». В штаб Навального ворвались полицейские

8 сентября 2018, 12:41
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Протест
Пока обошлось без задержаний. Активистам зачитали предупреждение.

Сегодня, 8 сентября, накануне акции против повышения пенсионнного возраста, в штаб Навального ворвались сотрудники полиции. Информация об этом появилась в сообществе активистов.

Как пояснила Properm.ru Александра Семенова, в штабе сейчас изымают технику. «Сотрудникам [Сергею Ухову и Наталье Вавиловой] зачитали предупреждение о последствиях проведения не санкционированной акции. Хотя пока никого не задерживают, Наталья жалуется на боли в руке (сообщалось о заламывании рук сотрудниками полиции — Properm.ru)», — пояснила Александра.

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#Общество#Протест#Навальный
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