«Заламывают руки». В штаб Навального ворвались полицейские

Posted 8 сентября 2018, 12:41
Published 8 сентября 2018, 12:41
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 8 сентября, накануне акции против повышения пенсионнного возраста, в штаб Навального ворвались сотрудники полиции. Информация об этом появилась в сообществе активистов.
Как пояснила Properm.ru Александра Семенова, в штабе сейчас изымают технику. «Сотрудникам [Сергею Ухову и Наталье Вавиловой] зачитали предупреждение о последствиях проведения не санкционированной акции. Хотя пока никого не задерживают, Наталья жалуется на боли в руке (сообщалось о заламывании рук сотрудниками полиции — Properm.ru)», — пояснила Александра.
Завтра в Перми запланирована акция против повышения пенсионного возраста. Мероприятие не согласовано с властями города.