«Заламывают руки». В штаб Навального ворвались полицейские

Как пояснила Properm.ru Александра Семенова, в штабе сейчас изымают технику. «Сотрудникам [Сергею Ухову и Наталье Вавиловой] зачитали предупреждение о последствиях проведения не санкционированной акции. Хотя пока никого не задерживают, Наталья жалуется на боли в руке (сообщалось о заламывании рук сотрудниками полиции — Properm.ru)», — пояснила Александра.