Житель Прикамья напился, потерял свой автомобиль и заявил в полицию об угоне

Posted 8 сентября 2018, 04:49
Published 8 сентября 2018, 04:49
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Осинский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).
Установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог обнаружить принадлежащий ему автомобиль. С целью отыскать якобы пропавшее имущества, он сообщил в полицию - мужчина был уверен, что машину угнали.
В ходе проведения проверки и предварительного расследования данные факты не подтвердились.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил мужчину к наказанию в виде 220 часов обязательных работ.