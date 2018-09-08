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Posted 8 сентября 2018, 04:49

Published 8 сентября 2018, 04:49

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Житель Прикамья напился, потерял свой автомобиль и заявил в полицию об угоне

Житель Прикамья напился, потерял свой автомобиль и заявил в полицию об угоне

8 сентября 2018, 04:49
Фото: Properm.ru.
За ложный донос мужчине придется отработать 220 часов на благо государства.

Осинский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог обнаружить принадлежащий ему автомобиль. С целью отыскать якобы пропавшее имущества, он сообщил в полицию - мужчина был уверен, что машину угнали.

В ходе проведения проверки и предварительного расследования данные факты не подтвердились.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил мужчину к наказанию в виде 220 часов обязательных работ.

#Происшествия
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