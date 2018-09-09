Инвентаризация имущества на «Мотовилихинских заводах» продлится до конца 2018 года

Posted 9 сентября 2018, 07:29
Published 9 сентября 2018, 07:29
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Арбитражный суд Пермского края продлил конкурсное производство в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» на шесть месяцев, — сообщает Ъ-Прикамье. По словам и.о. конкурсного управляющего Виталия Шемигона, на заводе продолжается инвентаризация, закончится она только в конце 2018 года. Затем будут выполнены мероприятия по его оценке и разработано положение о порядке реализации.
На сентябрь 2018 года общая сумма кредиторской задолженности составляет около 18 млрд рублей. В конце сентября состоится первое собрание кредиторов предприятия, среди них — налоговики и банки ГЛОБЭКС, «Россия». Рассмотрение вопроса о назначении конкурсного управляющего отложено до обсуждения его кандидатуры на собрании кредиторов.