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Posted 9 сентября 2018, 07:29

Published 9 сентября 2018, 07:29

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Инвентаризация имущества на «Мотовилихинских заводах» продлится до конца 2018 года

Инвентаризация имущества на «Мотовилихинских заводах» продлится до конца 2018 года

9 сентября 2018, 07:29
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru.
Сюжет
Банкротство
Арбитражный суд Пермского края продлил конкурсное производство в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» на шесть месяцев.

Арбитражный суд Пермского края продлил конкурсное производство в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» на шесть месяцев, — сообщает Ъ-Прикамье. По словам и.о. конкурсного управляющего Виталия Шемигона, на заводе продолжается инвентаризация, закончится она только в конце 2018 года. Затем будут выполнены мероприятия по его оценке и разработано положение о порядке реализации.

На сентябрь 2018 года общая сумма кредиторской задолженности составляет около 18 млрд рублей. В конце сентября состоится первое собрание кредиторов предприятия, среди них — налоговики и банки ГЛОБЭКС, «Россия». Рассмотрение вопроса о назначении конкурсного управляющего отложено до обсуждения его кандидатуры на собрании кредиторов.

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#Бизнес#Банкротство#Пермская промышленность#Мотовилихинские заводы
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