В стране проходят несанкционированные акции против повышения пенсионного возраста. Хроника из Перми

— Я не понимаю, что происходит в Перми. Вернее, я понимаю и это переходит определенные границы. Я прошу тех, кто не спит набрать дежурного прокурора (горячая линия прокуратуры: 8 (342) 217–53–10 или «Телефон горячей линии ГУ МВД» (342) 246–88–99, который предназначен для прямой круглосуточной телефонной связи граждан о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных либо совершаемых в реальном времени сотрудниками органов внутренних дел РФ. У меня есть подозрения, что именно совершаемые в реальном времени сотрудниками полиции правонарушения в отношении граждан сейчас и происходят в отделе полиции № 5 (Орджоникидзевского района), где удерживают порядка 17 человек. Во-первых, не допускают защитников к задержанным, задержанных в отделе полиции порядка 17 человек. Во-вторых, три часа задержания прошли (если людям составляют протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, то максимум задержания — 3 часа, а они прошли, другой вопрос -если им вменяют статью 19.3 комп РФ, но понять это невозможно ибо людей закрыли в отделе полиции и не допускают к ним защитников).