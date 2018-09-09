В стране проходят несанкционированные акции против повышения пенсионного возраста. Хроника из Перми

Posted 9 сентября 2018, 11:34
Published 9 сентября 2018, 11:34
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми практически сразу была задержана возглавляющая местный штаб Алексея Навального Наталья Вавилова.
Ситуация примерно везде одинаковая. Где-то немногочисленных участников акций против повышения пенсионного возраста предупреждают и увещевают сотрудники полиции, где-то, как в Перми, собралось достаточно много людей, и разогнать их не получилось.
16:09 Участники акции развернули флаги и идут колонной по Комсомольскому проспекту, скандируя: «Путин, верни наши пенсии!», «Полиция за нас!» «Полиция, арестуй чиновников!»
16:21 Как передают наши корреспонденты, в Перми на протестное шествие вышли порядка пятисот человек, по предварительным подсчетам. Сотрудники ДПС из машины по громкой связи призывают участников акции не нарушать правила дорожного движения и переходить дорогу по зебре и светофору.
16:30 Колонна подходит к ЦУМу. Скандируют: «Свободу интернету!» «Не желаем работать до гроба!» «Мы здесь власть!» «Долой цензуру!» Автомобилисты сигналят в поддержку.
16:35 У ЦУМа колонну ждут автомобили ДПС. Протестующие идут по левой стороне Ленина, там, где «колизеи». Призывают правительство уйти в отставку.
Участники акции против повышения пенсионного возраста останавливаются возле пешеходных переходов, пропускают пешеходов. Спрашивают периодически: «Полиция, вы с нами?» И обсуждают вариант — идти на администрацию, что полицейских явно встревожило.
Администрация губернатора и законодательное собрание региона сегодня за ограждением. Пускать туда полицейские не намерены.
16:49 Участники протестной акции встали у здания Законодательного собрания, требуют губернатора Пермского края Максима Решетникова.
А у Театра-Театра продолжается репетиция концерта, приуроченного к Пермскому международному марафону, он пройдет сегодня вечером.
17:10 Протестующие перекрыли дорогу, проезжую часть ул. Ленина. Минут пять движение было перекрыто. Тут же полицейские окружили их, задержали одного из организаторов. Участников акции оттеснили на тротуар.
17:30 Журналист Properm.ru Владислав Аскариди, освещавший акцию протеста против повышения пенсионного возраста, задержан сотрудниками пермской полиции.
18:20. Тем временем митинг закончился. С нашим журналистом по-прежнему нет связи.
19:18 Задержанный главный редактор Properm.ru Владислав Аскариди вышел на связь. Сообщил, что его и еще 24 человека увезли в отделение полиции №5 Орджоникидзевского района Перми.
20:00 К несовершеннолетним приехали родители, которым сообщили о том, где их дети, только, когда детей доставили в отделение полиции.
21:26 В отделение полиции приехали представители ФСБ. Очень торопились на контрольно-пропускном пункте.
21:55 Несовершеннолетних с родителями отпустили, взяв обязательство явиться на составление протокола об административном правонарушении.
22.00 Наш журналист перестал выходить на связь.
23:11 Известно, что в отделении полиции №5 остаются 17 человек, вместе с главным редактором Properm.ru Владиславом Аскариди. Защитников — Ольгу Бедерсон и юриста фонда «Общественный вердикт» Эрнеста Мезака не пускают к задержанным.
23:20 Сообщили о том, что Владислава Аскариди отпустили. Остальных пока еще нет.
23:27 Елена Першакова, руководитель правового отдела в Фонд «Общественный вердикт», обратилась к пользователям соцсетей:
— Я не понимаю, что происходит в Перми. Вернее, я понимаю и это переходит определенные границы. Я прошу тех, кто не спит набрать дежурного прокурора (горячая линия прокуратуры: 8 (342) 217–53–10 или «Телефон горячей линии ГУ МВД» (342) 246–88–99, который предназначен для прямой круглосуточной телефонной связи граждан о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных либо совершаемых в реальном времени сотрудниками органов внутренних дел РФ. У меня есть подозрения, что именно совершаемые в реальном времени сотрудниками полиции правонарушения в отношении граждан сейчас и происходят в отделе полиции № 5 (Орджоникидзевского района), где удерживают порядка 17 человек. Во-первых, не допускают защитников к задержанным, задержанных в отделе полиции порядка 17 человек. Во-вторых, три часа задержания прошли (если людям составляют протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, то максимум задержания — 3 часа, а они прошли, другой вопрос -если им вменяют статью 19.3 комп РФ, но понять это невозможно ибо людей закрыли в отделе полиции и не допускают к ним защитников).
Сейчас в Перми, то о чем написала выше происходит впервые, на моей памяти, когда не допускают защитников в полицию и задерживают людей на срок более 3 часов, где гипотетически этого быть не должно, сотрудники полиции и дальше будут продолжать это делать. Этого допустить нельзя. Если не можете позвонить по вышеназванным телефонам — репост — это тоже помощь.
23:30 Главный редактор Properm.ru Владислав Аскариди вышел из отделения полиции, его встретили коллеги.
23:45 Владислава Аскариди вернули обратно в отделение полиции. Позвонили и сказали, что он забыл подписать какие-то бумаги. Снова ждем.
23:49 Нам сообщают, что несовершеннолетние остаются в отделении полиции до сих пор - те, за кем не успели приехать родители.
00:12 Владислав Аскариди до сих пор находится в отделении полиции №5, в Орджоникидзевском районе Перми.
0:29 Главред Properm.ru наконец-то вышел из отделения полиции. Остальные задержанные остаются там, вместе с ними общественные защитники.