34-летний житель Чайковского отправится в колонию за неуплату алиментов

Posted 10 сентября 2018, 05:56
Published 10 сентября 2018, 05:56
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Чайковском местному 34-летнему жителю предстоит провести полгода в колонии за невыплату алиментов, сообщает пресс-служба судебных приставов.
По решению суда с 2015 года мужчина обязан был ежемесячно перечислять на содержание 11-летнего сына четвертую часть своего дохода. Однако на протяжении трех лет алиментщик от выплат отказывался.
В рамках исполнительного производства уклонист был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде 20 часов обязательных работ. Когда сумма долга достигла почти 250 тыс. рублей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Так как у гражданина уже имеется несколько судимостей: за грабежи, кражу, угон транспортного средства и незаконное хранение наркотиков - ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.