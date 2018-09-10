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Posted 10 сентября 2018, 05:56

Published 10 сентября 2018, 05:56

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

34-летний житель Чайковского отправится в колонию за неуплату алиментов

34-летний житель Чайковского отправится в колонию за неуплату алиментов

10 сентября 2018, 05:56
Фото: Properm.ru.
Сумма долга перед 11-летним ребенком достигла почти 250 тыс. рублей.

В Чайковском местному 34-летнему жителю предстоит провести полгода в колонии за невыплату алиментов, сообщает пресс-служба судебных приставов.

По решению суда с 2015 года мужчина обязан был ежемесячно перечислять на содержание 11-летнего сына четвертую часть своего дохода. Однако на протяжении трех лет алиментщик от выплат отказывался.

В рамках исполнительного производства уклонист был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде 20 часов обязательных работ. Когда сумма долга достигла почти 250 тыс. рублей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Так как у гражданина уже имеется несколько судимостей: за грабежи, кражу, угон транспортного средства и незаконное хранение наркотиков - ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

#Происшествия
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