Более 10 человек провели ночь в отделе полиции после задержания на несанкционированном митинге в Перми

Posted 10 сентября 2018, 04:39
Published 10 сентября 2018, 04:39
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Более 10 человек провели ночь в отделении полиции №5 Орджоникидзевского района (Веденеева, 100). Им вменяют ч. 6.1 ст 20.2 КоАП РФ («Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры»). Речь идет о временном перекрытии проезжей части по ул. Ленина во время акции против повышения пенсионного возраста в центре Перми, сообщила общественница Елена Першакова.
Еще до начала шествия задержали сотрудницу штаба Навального в Перми — Наталью Вавилову. Сегодня также должен пройти суд на активистом Сергеем Уховым, задержанным в субботу. Ему предъявляют статью 19.3 КоАП РФ («Неповиновение сотрудникам полиции» — до 15 суток ареста, до 1500 рублей штрафа). Во время выполнения профессиональных обязанностей был задержан главный редактор портала Properm.ru Владислав Аскариди. После семи часов в отделении полиции его отпустили без составления протокола. Всего были задержаны 24 человека.
В воскресной акции приняли участие более 500 человек. Сегодня в Ленинском районном суде должны пройти первые заседания по делам задержанных.