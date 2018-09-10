Более 10 человек провели ночь в отделе полиции после задержания на несанкционированном митинге в Перми

Еще до начала шествия задержали сотрудницу штаба Навального в Перми — Наталью Вавилову. Сегодня также должен пройти суд на активистом Сергеем Уховым, задержанным в субботу. Ему предъявляют статью 19.3 КоАП РФ («Неповиновение сотрудникам полиции» — до 15 суток ареста, до 1500 рублей штрафа). Во время выполнения профессиональных обязанностей был задержан главный редактор портала Properm.ru Владислав Аскариди. После семи часов в отделении полиции его отпустили без составления протокола. Всего были задержаны 24 человека.