Дмитрий Самойлов и Михаил Сюткин получили от УФАС предостережение. Все дело в новых трамваях

Свою проверку ФАС начали после того, как власти заключили соглашение о сотрудничестве с ООО «ПК Транспортные системы». Последний, согласно договору, должен предоставить бесплатный «тестовый» трамвайный вагон в рамках модернизации городского электрического транспорта. Известно, что в случае его успешной «обкатки», будет приобретено до 25 таких вагонов.