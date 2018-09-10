Дмитрий Самойлов и Михаил Сюткин получили от УФАС предостережение. Все дело в новых трамваях

Posted 10 сентября 2018, 08:30
Published 10 сентября 2018, 08:30
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермское УФАС выдало предостережение мэру Перми Дмитрию Самойлову и министру строительства Михаилу Сюткину. В ведомстве считают, что правительство края и администрация Перми могут нарушить антимонопольное законодательство при закупке трамваев.
Свою проверку ФАС начали после того, как власти заключили соглашение о сотрудничестве с ООО «ПК Транспортные системы». Последний, согласно договору, должен предоставить бесплатный «тестовый» трамвайный вагон в рамках модернизации городского электрического транспорта. Известно, что в случае его успешной «обкатки», будет приобретено до 25 таких вагонов.
В итоге глава Перми и министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин получили предостережения от ведомства.
В минстрое пояснили, что вагон «ПермГорЭлектроТрансу» будет передан безвозмездно. По результатам его тестирования мэрия Перми примет решение о необходимости внесения изменений в технические задания на закупку нового электротранспорта. «Сама закупка будет осуществляться в рамках 44 ФЗ», — заверили в минстрое.