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Posted 10 сентября 2018, 08:30

Published 10 сентября 2018, 08:30

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Дмитрий Самойлов и Михаил Сюткин получили от УФАС предостережение. Все дело в новых трамваях

Дмитрий Самойлов и Михаил Сюткин получили от УФАС предостережение. Все дело в новых трамваях

10 сентября 2018, 08:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Уфас
В минстрое заверяют, что власти города будут действовать согласно закону о госзакупках.

Пермское УФАС выдало предостережение мэру Перми Дмитрию Самойлову и министру строительства Михаилу Сюткину. В ведомстве считают, что правительство края и администрация Перми могут нарушить антимонопольное законодательство при закупке трамваев.

Свою проверку ФАС начали после того, как власти заключили соглашение о сотрудничестве с ООО «ПК Транспортные системы». Последний, согласно договору, должен предоставить бесплатный «тестовый» трамвайный вагон в рамках модернизации городского электрического транспорта. Известно, что в случае его успешной «обкатки», будет приобретено до 25 таких вагонов.

Анастасия Белова, начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России:— Почему для опытной эксплуатации властями выбран именно этот поставщик трамваев? В России этот рынок не монополизирован и существуют другие производители. «Тестовый» вагон предоставлен бесплатно, но в соглашении ничего не сказано о том, кто его будет настраивать, обслуживать. И главное: если опытная эксплуатация окажется удовлетворительной — то нельзя просто взять и закупить 25 вагонов. [...] Должна быть организована закупка по Закону о контрактной системе с возможностью поставки эквивалентной техники, и победителя могут определить только конкурентные торги

В итоге глава Перми и министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин получили предостережения от ведомства.

В минстрое пояснили, что вагон «ПермГорЭлектроТрансу» будет передан безвозмездно. По результатам его тестирования мэрия Перми примет решение о необходимости внесения изменений в технические задания на закупку нового электротранспорта. «Сама закупка будет осуществляться в рамках 44 ФЗ», — заверили в минстрое.

#Общество#Уфас#Госзакупки
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