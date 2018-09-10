Павел Миков назвал «дискриминацией» отстранение ученицы гимназии №4 из-за цвета волос

Posted 10 сентября 2018, 07:29
Published 10 сентября 2018, 07:29
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков дал оценку ситуации в гимназии №4, где ранее от занятий отстранили ученицу Зинаиду Агишеву — дочь депутата Пермской городской Думы Надежды Агишевой. Школьнице запретили продолжать учебный процесс из-за розового цвета волос. По мнению Микова, подобное решение директора — «дискриминация в чистом виде».
Уполномоченный также вспомнил историю из собственной преподавательской практики. По рассказам Микова, однажды в школу старшеклассницы пришли «в довольно экстравагантном виде»: пирсинг, яркие волосы. Тогда учениц никто не выгнал. «Это вопросы подростковой психологии, при слишком экстравагантном виде, может быть, стоит присмотреться к семье, чтобы ответить на вопрос — почему ребёнок так явно хочет проявлять своё несогласие с общепринятыми нормами внешнего вида? Но в любом случае, это не повод нарушать конституционное право ребенка на образование», — уверен Миков.
В распоряжении, которое было выдано ученице, сказано, что она отстранена от занятий на основании №СЭД-059–01.13–162 от 25 июля 2017 года «Требования к внешнему виду и одежде обучающихся МАОУ «Гимназия №4 имени братьев Каменских» за нарушение требований к внешнему виду. В департаменте образования объяснили, что образовательное учреждение вправе издавать подобные акты, но «ограничивать право ребенка на доступность образования» — нет. При этом неизвестно, будет ли департамент отстаивать право девушки на продолжение учебы.