Павел Миков назвал «дискриминацией» отстранение ученицы гимназии №4 из-за цвета волос

Уполномоченный также вспомнил историю из собственной преподавательской практики. По рассказам Микова, однажды в школу старшеклассницы пришли «в довольно экстравагантном виде»: пирсинг, яркие волосы. Тогда учениц никто не выгнал. «Это вопросы подростковой психологии, при слишком экстравагантном виде, может быть, стоит присмотреться к семье, чтобы ответить на вопрос — почему ребёнок так явно хочет проявлять своё несогласие с общепринятыми нормами внешнего вида? Но в любом случае, это не повод нарушать конституционное право ребенка на образование», — уверен Миков.