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Posted 10 сентября 2018, 07:29

Published 10 сентября 2018, 07:29

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Павел Миков назвал «дискриминацией» отстранение ученицы гимназии №4 из-за цвета волос

Павел Миков назвал «дискриминацией» отстранение ученицы гимназии №4 из-за цвета волос

10 сентября 2018, 07:29
Фото: Properm.ru.
Омбудсмен считает, что подростковая психология не повод нарушать конституционное право на образование.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков дал оценку ситуации в гимназии №4, где ранее от занятий отстранили ученицу Зинаиду Агишеву — дочь депутата Пермской городской Думы Надежды Агишевой. Школьнице запретили продолжать учебный процесс из-за розового цвета волос. По мнению Микова, подобное решение директора — «дискриминация в чистом виде».

Павел Миков: — Это то же самое, что ребёнок пришёл без формы, или без сменной обуви — внешний вид не повод отстранять от уроков. Устав школы не может противоречить закону об образовании, в котором, к слову, нет ни строчки о том, какого цвета волосы допускаются для учащихся обоих полов. Сам факт издания подобного приказа в школе — это недопустимо. Отстранение от занятий за внешний вид — необоснованно и нарушает право ребенка на образование. Исключение составляют случаи угрозы жизни и здоровью другим детям — например, наличие инфекционных заболеваний у ребёнка.

Уполномоченный также вспомнил историю из собственной преподавательской практики. По рассказам Микова, однажды в школу старшеклассницы пришли «в довольно экстравагантном виде»: пирсинг, яркие волосы. Тогда учениц никто не выгнал. «Это вопросы подростковой психологии, при слишком экстравагантном виде, может быть, стоит присмотреться к семье, чтобы ответить на вопрос — почему ребёнок так явно хочет проявлять своё несогласие с общепринятыми нормами внешнего вида? Но в любом случае, это не повод нарушать конституционное право ребенка на образование», — уверен Миков.

В распоряжении, которое было выдано ученице, сказано, что она отстранена от занятий на основании №СЭД-059–01.13–162 от 25 июля 2017 года «Требования к внешнему виду и одежде обучающихся МАОУ «Гимназия №4 имени братьев Каменских» за нарушение требований к внешнему виду. В департаменте образования объяснили, что образовательное учреждение вправе издавать подобные акты, но «ограничивать право ребенка на доступность образования» — нет. При этом неизвестно, будет ли департамент отстаивать право девушки на продолжение учебы.

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#Общество#Образование
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