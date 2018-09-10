После публикации Properm.ru УК «Мастер Комфорта» запретили незаконно выставлять квитанции за ЖКХ

Posted 10 сентября 2018, 05:48
Published 10 сентября 2018, 05:48
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края завершила проверку соблюдения требований в части управления многоквартирными домами в Мотовилихинском районе Перми. Речь идет о получении жителями платежек об оплате услуг водоснабжения и водоотведения от оператора «Новогор-Прикамье» и от «Управляющей компании «Мастер комфорта».
По результатам проверок установлено, что УК после расторжения договора с жителями дома неправомерно предъявляет квитанции для оплаты за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. Договор с УК «Мастер комфорта» был расторгнут по инициативе ресурсоснабжающей организации «Новогор-Прикамье», о чем ранее сообщали Properm.ru. Ресурсоснабжающая компания и выставляет квитанцию на оплату своих услуг.
Управляющей организации выданы предписания о прекращении предъявления квитанций на оплату услуг. В арбитражном суде Пермского края рассматривается иск «Новогора» к УК, сумма долга — 2,2 млн рублей. Иск принят к производству 17 июля 2018 года. Следующая дата заседания — 20 сентября 2018 года.