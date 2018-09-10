После публикации Properm.ru УК «Мастер Комфорта» запретили незаконно выставлять квитанции за ЖКХ

По результатам проверок установлено, что УК после расторжения договора с жителями дома неправомерно предъявляет квитанции для оплаты за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. Договор с УК «Мастер комфорта» был расторгнут по инициативе ресурсоснабжающей организации «Новогор-Прикамье», о чем ранее сообщали Properm.ru. Ресурсоснабжающая компания и выставляет квитанцию на оплату своих услуг.