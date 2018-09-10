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Posted 10 сентября 2018, 05:48

Published 10 сентября 2018, 05:48

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

После публикации Properm.ru УК «Мастер Комфорта» запретили незаконно выставлять квитанции за ЖКХ

После публикации Properm.ru УК «Мастер Комфорта» запретили незаконно выставлять квитанции за ЖКХ

10 сентября 2018, 05:48
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Сейчас ресурсоснабжающая компания пытается в суде взыскать более 2 млн рублей.

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края завершила проверку соблюдения требований в части управления многоквартирными домами в Мотовилихинском районе Перми. Речь идет о получении жителями платежек об оплате услуг водоснабжения и водоотведения от оператора «Новогор-Прикамье» и от «Управляющей компании «Мастер комфорта».

По результатам проверок установлено, что УК после расторжения договора с жителями дома неправомерно предъявляет квитанции для оплаты за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. Договор с УК «Мастер комфорта» был расторгнут по инициативе ресурсоснабжающей организации «Новогор-Прикамье», о чем ранее сообщали Properm.ru. Ресурсоснабжающая компания и выставляет квитанцию на оплату своих услуг.

Управляющей организации выданы предписания о прекращении предъявления квитанций на оплату услуг. В арбитражном суде Пермского края рассматривается иск «Новогора» к УК, сумма долга — 2,2 млн рублей. Иск принят к производству 17 июля 2018 года. Следующая дата заседания — 20 сентября 2018 года.

#Спецпроекты#Общество#Коммунальный рай
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