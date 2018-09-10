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Posted 10 сентября 2018, 15:08

Published 10 сентября 2018, 15:08

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Пьяный сотрудник автомойки угнал Mitsubishi клиента

Пьяный сотрудник автомойки угнал Mitsubishi клиента

10 сентября 2018, 15:08
Фото: Properm.ru.
По факту угона возбуждено уголовное дело, машину вернули хозяину.

Вчера ночью, 9 сентября, на улице Солдатова инспекторы дорожно-патрульной службы задержали водителя автомобиля Mitsubishi Lancer. 21-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться от госавтоиспекторов.

После того как молодой человек был доставлен в отдел полиции, а машина помещена на штрафстоянку, выяснилось, что автомобиль угнан с автомойки, где нарушитель работал мойщиком. Владелец машины оставил авто для химчистки салона. По факту угона возбуждено уголовное дело, машина возвращена хозяину.

#Происшествия#Угон
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