Пьяный сотрудник автомойки угнал Mitsubishi клиента

После того как молодой человек был доставлен в отдел полиции, а машина помещена на штрафстоянку, выяснилось, что автомобиль угнан с автомойки, где нарушитель работал мойщиком. Владелец машины оставил авто для химчистки салона. По факту угона возбуждено уголовное дело, машина возвращена хозяину.