Пьяный сотрудник автомойки угнал Mitsubishi клиента

Posted 10 сентября 2018, 15:08
Published 10 сентября 2018, 15:08
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
Вчера ночью, 9 сентября, на улице Солдатова инспекторы дорожно-патрульной службы задержали водителя автомобиля Mitsubishi Lancer. 21-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться от госавтоиспекторов.
После того как молодой человек был доставлен в отдел полиции, а машина помещена на штрафстоянку, выяснилось, что автомобиль угнан с автомойки, где нарушитель работал мойщиком. Владелец машины оставил авто для химчистки салона. По факту угона возбуждено уголовное дело, машина возвращена хозяину.