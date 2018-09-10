Сегодня в Перми начали расширять зону платной парковки

Posted 10 сентября 2018, 03:01
Published 10 сентября 2018, 03:01
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 10 сентября, в Перми начался первый этап расширения зоны платной парковки. С понедельника в «Зону П» попадут территории ограниченные улицами:
Второй этап начнется 1 октября. С этого дня к платной зоне добавятся парковки, расположенные на территории, ограниченной ул. Революции, ул. Николая Островского, ул. Чернышевского, пл. Карла Маркса, ул. Сибирской, ул. Полины Осипенко, Комсомольским проспектом.
По словам чиновников, эти территории необходимо включить в зону платной парковки, поскольку сейчас там дефицит парковочных мест. Стоит отметить, что за 2016–2018 годы в бюджет было перечислено 85 млн рублей доходов от парковок. Еще 150 млн рублей пермяки должны выплатить в качестве штрафов.