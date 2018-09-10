«В гостях» у полицейских. Как и где для меня закончился репортаж с шествия против пенсионной реформы

— Ты просто рядом стоял? — в отделение начинают приезжать родители.

— Я хочу с вами пообщаться, взять объяснение о том, знали ли вы, что происходит.

— Я ничего не хочу объяснять, я хочу знать, что сейчас с моим ребенком? Мы сейчас можем встать и уйти?

— Нет, мы ждем. Было задержано 24 человека, из них восемь подростков. Вот сидят так же родители, ждем когда будет команда. Какая я не знаю, я тоже человек подневольный.