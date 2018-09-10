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Posted 10 сентября 2018, 13:22

Published 10 сентября 2018, 13:22

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

В отношении экс-главы Россельхозбанка в Перми возбуждено уголовное дело

В отношении экс-главы Россельхозбанка в Перми возбуждено уголовное дело

10 сентября 2018, 13:22
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Сумма невозвратных кредитов после ухода Якова Демина достигла 10 млрд рублей.

Бывший руководитель пермского филиала «Россельхозбанка» Яков Демин стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Как сообщает «Business Class», Ленинский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

По данным источников издания, в период с 2008 по 2012 годы Демин якобы одобрил выдачу кредитов ряду лиц и компаний, которые не смогли погасить ссуды в полном объеме. Предполагается, что руководитель филиала банка заранее мог знать о неспособности компаний выплатить долги. Сумма невозвратных кредитов после ухода Демина достигла 10 млрд рублей.

В 2015 году по факту непогашения крупного кредита, полученного в пермском региональном филиале «Россельхозбанка», равоохранительные органы возбудили уголовное в отношении депутата краевого Законодательного собрания Олега Ковалева. Депутат, являвшийся на тот момент руководителем ЗАО «Агросоль», подозревался в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. Предприятию удалось получить в банке кредиты на сумму порядка 365 млн рублей. В качестве обеспечения займов использовался товар (минеральные удобрения), реализуемый компанией. Однако позднее залоговое имущество исчезло, а «Агросоль» не перестало исполнять обязательства по кредитным договорам. Уголовное дело в отношении политика сначало было переквалифицировано на более мягкое (незаконное получение кредита), потом прекращено по амнистии.

#Общество#Возле кормушки#Россельхозбанк
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