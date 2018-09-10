В отношении экс-главы Россельхозбанка в Перми возбуждено уголовное дело

В 2015 году по факту непогашения крупного кредита, полученного в пермском региональном филиале «Россельхозбанка», равоохранительные органы возбудили уголовное в отношении депутата краевого Законодательного собрания Олега Ковалева. Депутат, являвшийся на тот момент руководителем ЗАО «Агросоль», подозревался в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. Предприятию удалось получить в банке кредиты на сумму порядка 365 млн рублей. В качестве обеспечения займов использовался товар (минеральные удобрения), реализуемый компанией. Однако позднее залоговое имущество исчезло, а «Агросоль» не перестало исполнять обязательства по кредитным договорам. Уголовное дело в отношении политика сначало было переквалифицировано на более мягкое (незаконное получение кредита), потом прекращено по амнистии.