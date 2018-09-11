21-летнюю жительницу села в Прикамье подозревают в убийстве мужа

Posted 11 сентября 2018, 03:52
Published 11 сентября 2018, 03:52
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В Прикамье следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Чернушинского района. Молодую девушку подозревают в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
По данным следствия, 7 сентября в ходе ссоры, подозреваемая многократно ударила ножом 31-летнего мужа. От полученных ранений мужчина умер. Оба супруга в момент совершения преступления находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По ходатайству следователя в отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.