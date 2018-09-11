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Posted 11 сентября 2018, 03:52

Published 11 сентября 2018, 03:52

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

21-летнюю жительницу села в Прикамье подозревают в убийстве мужа

21-летнюю жительницу села в Прикамье подозревают в убийстве мужа

11 сентября 2018, 03:52
Фото: Properm.ru.
Девушку арестовали на время следствия.

В Прикамье следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Чернушинского района. Молодую девушку подозревают в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, 7 сентября в ходе ссоры, подозреваемая многократно ударила ножом 31-летнего мужа. От полученных ранений мужчина умер. Оба супруга в момент совершения преступления находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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