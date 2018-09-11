Директор фирмы в Прикамье скрыла от налоговой более 10 миллионов рублей. Ее оставили на свободе

С 1 июня 2014 года по 1 июля 2017 года подозреваемая скрывала средства, которые предназначались для выплаты налогов. Поскольку женщина полностью возместила в бюджет неуплаченные налоги в размере более 10 млн рублей, а также признала свою вину, сторона обвинения ходатайствовала о прекращении преследования.