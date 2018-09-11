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Posted 11 сентября 2018, 03:57

Published 11 сентября 2018, 03:57

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Директор фирмы в Прикамье скрыла от налоговой более 10 миллионов рублей. Ее оставили на свободе

Директор фирмы в Прикамье скрыла от налоговой более 10 миллионов рублей. Ее оставили на свободе

11 сентября 2018, 03:57
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Женщина признала вину в инкриминируемом преступлении и отделалась штрафом.

В Прикамье прекратили уголовное дело в отношении директора организации, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов. Суд назначил женщине судебный штраф, пишет СУ СКР по Пермскому краю.

С 1 июня 2014 года по 1 июля 2017 года подозреваемая скрывала средства, которые предназначались для выплаты налогов. Поскольку женщина полностью возместила в бюджет неуплаченные налоги в размере более 10 млн рублей, а также признала свою вину, сторона обвинения ходатайствовала о прекращении преследования.

В результате ей была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

#Бизнес#Кругом обман
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