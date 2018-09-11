Фонд капремонта планирует отстранить крупного городского подрядчика ООО «ДСТ-Строй» от госконтрактов

По условиям договора, подрядчик обязан был завершить разработку проектов не позднее 9 июля 2018 года. По состоянию на 11 сентября ни один из проектов подрядчик не сдал. Как отмечают в Фонде, они неоднократно направляли в адрес «ДСТ-Срой» требования о необходимости исполнения договоров. 7 августа договоры были расторжены в одностороннем порядке на основании систематического нарушения договорных условий. Также не будет проводиться оплата.