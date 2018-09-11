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Posted 11 сентября 2018, 05:49

Published 11 сентября 2018, 05:49

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Фонд капремонта планирует отстранить крупного городского подрядчика ООО «ДСТ-Строй» от госконтрактов

Фонд капремонта планирует отстранить крупного городского подрядчика ООО «ДСТ-Строй» от госконтрактов

11 сентября 2018, 05:49
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Капремонт
Фирма нарушила сроки выполнения контракта и теперь может попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

Фонд капитального ремонта Пермского края планирует через УФАС включить ООО «ДСТ-Строй» в Реестр недобросовестных поставщиков. Фирма нарушила сроки разработки проектно-сметной документации для ремонта 47 многоквартирных домов: 28 домов — в Березниках, 19 — в Перми.

По условиям договора, подрядчик обязан был завершить разработку проектов не позднее 9 июля 2018 года. По состоянию на 11 сентября ни один из проектов подрядчик не сдал. Как отмечают в Фонде, они неоднократно направляли в адрес «ДСТ-Срой» требования о необходимости исполнения договоров. 7 августа договоры были расторжены в одностороннем порядке на основании систематического нарушения договорных условий. Также не будет проводиться оплата.

«Сейчас решается вопрос о применении штрафных санкций к ООО «ДСТ-Строй», а также готовятся документы для антимонопольной службы для включения сведений об организации в Реестр недобросовестных поставщиков. Аукционы по данным домам будут объявлены повторно», — рассказывают в Фонде.

Стоит отметить, что ООО «ДСТ-Строй» на протяжении многих лет занимается ремонтом и строительством объектов в Перми. В 2013 году общая сумма госконтрактов составила 214 млн рублей. В 2016 году компания заканчивала ремонт набережной Камы (общая сумма контракта на 3 года — 330 млн рублей). В 2017 году компании достались дорожные подряды почти на 97 млн рублей. Сейчас фирма ремонтирует ул. Уральскую в Мотовилихинском районе.

#Бизнес#Капремонт
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