Фонд капремонта планирует отстранить крупного городского подрядчика ООО «ДСТ-Строй» от госконтрактов

Posted 11 сентября 2018, 05:49
Published 11 сентября 2018, 05:49
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
Фонд капитального ремонта Пермского края планирует через УФАС включить ООО «ДСТ-Строй» в Реестр недобросовестных поставщиков. Фирма нарушила сроки разработки проектно-сметной документации для ремонта 47 многоквартирных домов: 28 домов — в Березниках, 19 — в Перми.
По условиям договора, подрядчик обязан был завершить разработку проектов не позднее 9 июля 2018 года. По состоянию на 11 сентября ни один из проектов подрядчик не сдал. Как отмечают в Фонде, они неоднократно направляли в адрес «ДСТ-Срой» требования о необходимости исполнения договоров. 7 августа договоры были расторжены в одностороннем порядке на основании систематического нарушения договорных условий. Также не будет проводиться оплата.
«Сейчас решается вопрос о применении штрафных санкций к ООО «ДСТ-Строй», а также готовятся документы для антимонопольной службы для включения сведений об организации в Реестр недобросовестных поставщиков. Аукционы по данным домам будут объявлены повторно», — рассказывают в Фонде.
Стоит отметить, что ООО «ДСТ-Строй» на протяжении многих лет занимается ремонтом и строительством объектов в Перми. В 2013 году общая сумма госконтрактов составила 214 млн рублей. В 2016 году компания заканчивала ремонт набережной Камы (общая сумма контракта на 3 года — 330 млн рублей). В 2017 году компании достались дорожные подряды почти на 97 млн рублей. Сейчас фирма ремонтирует ул. Уральскую в Мотовилихинском районе.