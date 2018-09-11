В Прикамье пьяная женщина «розочкой» от бутылки вспорола живот мужчине

Posted 11 сентября 2018, 05:19
Published 11 сентября 2018, 05:19
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В Пермском районе возбуждено уголовное дел по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Полицейские установили, что ночью в квартире в поселке Красный Восход в ходе застолья безработная местная жительница ударила собутыльника разбитой стеклянной бутылкой в живот.
Потерпевшего госпитализировали в больницу. Злоумышленницу отправили в изолятор временного содержания, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.