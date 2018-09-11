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Posted 11 сентября 2018, 05:19

Published 11 сентября 2018, 05:19

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

В Прикамье пьяная женщина «розочкой» от бутылки вспорола живот мужчине

В Прикамье пьяная женщина «розочкой» от бутылки вспорола живот мужчине

11 сентября 2018, 05:19
Фото: Properm.ru.
Потерпевшего с тяжелым ранением госпитализировали.

В Пермском районе возбуждено уголовное дел по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Полицейские установили, что ночью в квартире в поселке Красный Восход в ходе застолья безработная местная жительница ударила собутыльника разбитой стеклянной бутылкой в живот.

Потерпевшего госпитализировали в больницу. Злоумышленницу отправили в изолятор временного содержания, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

#Происшествия
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