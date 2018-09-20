Всё, что нас связывает. Ответы на стыдные вопросы о мобильной связи

Posted 20 сентября 2018, 05:00
Published 20 сентября 2018, 05:00
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Вместе с экспертами компании МТС, которая объявила о масштабном расширении 4G в Пермском крае в 2018 году, разобрались в том, как «серфить» в интернете по правилам и без.
В этот момент времени ваш телефон не может подключиться к базовой станции из-за ее отсутствия, либо высокой нагрузки. Для того, чтобы исключить такие ситуации, в МТС постоянно анализируют нагрузку на сети. Исходя из полученных данных, принимается решение о переоборудовании или строительстве новых базовых станций.
Именно поэтому в 2018 году новые «вышки» появились в удаленных частях Перми — Кислотных дачах, Верхней Курье, Гайве, Голованово, Крохалевке, Заостровке и других микрорайонах. Здесь активно растет мобильный трафик.
А как же сельские территории? Может быть, лучше развивать связь в небольших поселках и деревнях?
Модернизация и расширение сети происходит как в краевой столице, так и в отдаленных малонаселенных территориях Прикамья. Голосовая связь и скоростной интернет МТС работают почти во всех районных центрах края. Здесь компания увеличивает покрытие, в том числе за счет небольших поселков. В этом году базовые станции были построены в 36 поселках с численностью до тысячи человек, а также двух малонаселенных (до 500 человек) поселках Чернушинского района, где до этого мобильной связи не было вообще.
Почему операторы строят базовые станции на крышах домов и рядом с жилыми домами?
Необходимо запомнить главное правило: чем «старше» технология, тем больше радиус ее действия. Базовые станции с поддержкой 2G обеспечивают только голосовую связь, но на расстоянии нескольких десятков километров. Современное оборудование, которое позволяет мобильному интернету «летать» на высоких скоростях, работает на расстоянии всего 500–700 м. Других вариантов размещения базовых станций 4G, кроме как в жилом секторе, нет. Благодаря этому мы получаем доступ к комфортной связи — «летающему» интернету, удобным онлайн-сервисам и услугам.
В Роспотребнадзоре говорят, что базовая станция — добросовестный сосед, и для тревоги нет повода. Перед вводом каждой базовой станции проводятся замеры электромагнитного поля на соответствие установленным нормам. Они, кстати, в 10 раз жестче, чем в США или в странах Скандинавии. Базовая станция также в разы уступает бытовым приборам по силе электромагнитного поля, одной «микроволновке» — в 36 раз.
На рынке представлено множество моделей смартфонов, в том числе бюджетных, которые обеспечивают высокоскоростной мобильный интернет. Хороший гаджет с поддержкой 4G можно приобрести от 5 тыс. рублей. Это как раз тот самый случай, когда вы можете пользоваться сервисом, не вдаваясь в детали. 4G — не дешево и не дорого.
Это просто быстрее: 4G позволяет пользоваться интернетом на скорости до 150 Мбит/сек, что в три-четыре раза быстрее передачи данных на 3G. На такой скорости фильм в высоком разрешении загрузится раньше, чем успеет закипеть ваш чайник. Поэтому уже почти три четверти пермяков отдают предпочтение 4G, говорят эксперты МТС.
Самое простое правило — анализируйте свои затраты в личном кабинете на сайте или в приложении своего мобильного оператора. Большинство вопросов можно решить самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалисту call-центра. Первый шаг — проверьте условия вашего тарифа. Если вы не обновляли его уже несколько лет, то вполне вероятно, что появились более интересные и выгодные предложения. Например, недавно вернулся безлимитный мобильный интернет, который позволяет не оглядываться на мобильный трафик и не доплачивать за дополнительные гигабайты. Второй шаг — посмотрите, какие дополнительные опции у вас подключены. При необходимости вы можете сразу их отключить.
Сэкономить получится, если звонить с помощью мессенджеров, которыми пользуются большинство абонентов, подойдут WatsApp, Viber или Skype. Удобно, когда у вас еще и безлимитный интернет. Также следите за акциями мобильных операторов. Немногие знают, но если пользуетесь домашним интернетом и ТВ от МТС, то можете вернуть до 20% от суммы платежа на телефон. Все эти акции можно изучить на сайте вашего оператора связи в одноименном разделе или в приложении: время от времени проверяйте эту информацию.
Также если вы не знаете, мобильный интернет при необходимости поможет сэкономить и на кабельном интернете. К телефону можно подключить планшет, ноутбук или компьютер. Включите на смартфоне опцию «Точка доступа», введите предложенный пароль на другом устройстве. Вуаля, все работает, теперь «проводной» интернет больше не нужен.
Фото Виктор Михалев, инфографика Ирина Плюснина