Всё, что нас связывает. Ответы на стыдные вопросы о мобильной связи

Самое простое правило — анализируйте свои затраты в личном кабинете на сайте или в приложении своего мобильного оператора. Большинство вопросов можно решить самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалисту call-центра. Первый шаг — проверьте условия вашего тарифа. Если вы не обновляли его уже несколько лет, то вполне вероятно, что появились более интересные и выгодные предложения. Например, недавно вернулся безлимитный мобильный интернет, который позволяет не оглядываться на мобильный трафик и не доплачивать за дополнительные гигабайты. Второй шаг — посмотрите, какие дополнительные опции у вас подключены. При необходимости вы можете сразу их отключить.