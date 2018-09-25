Хронология задержаний Владислава Аскариди. Документы, пруфы, скрины

Суд состоялся в тот же день, сторона защиты успела обеспечить явку свидетеля Максима Черткова, но суд посчитал, что его показания не опровергают виновность. Также суд указал, что журналист нарушил ст. 6 54-ФЗ, так как «не имел ясно видимый знак представителя прессы и удостоверения журналиста установленного образца». Кто устанавливает этот «образец», суд не уточнил. В видеозаписях оперативных съемок, которые были представлены на суде, адвокат задержанного так и не увидел момента, когда тот допустил указанное в протоколе правонарушение. Судья Ленинского районного суда Сергей Сыров признал главреда Properm.ru Владислава Аскариди виновным в неповиновении полиции, назначив штраф в 1 тыс. рублей.