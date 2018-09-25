Хронология задержаний Владислава Аскариди. Документы, пруфы, скрины

Posted 25 сентября 2018, 07:20
Published 25 сентября 2018, 07:20
Modified 18 ноября, 15:55
Updated 18 ноября, 15:55
9 сентября
В стране начались несанкционированные акции против повышения пенсионного возраста. В Перми шествие стартовало от пересечения Комсомольского проспекта и ул. Полины Осипенко. Освещали акцию журналисты многих пермских СМИ. Владислав Аскариди, главный редактор Properm.ru, вел трансляцию. Через полтора часа после начала шествия Владислав Аскариди позвонил Татьяне Зыряновой, журналисту Properm.ru: «В трубку было слышно, как он говорит: „Я журналист“, потом невнятный шум и тишина».
На портале Properm.ru была опубликована новость о задержании журналиста, сразу же были оповещены пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю, пресс-служба губернатора, пермское отделение Союза журналистов РФ. К ситуации сразу подключилось и руководство Союза журналистов РФ. Информация о том, что задержали журналиста, появилась на сайтах других СМИ. Владислав Аскариди еще находился в автобусе, а все, включая начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю Михаила Давыдова, уже знали, что задержали не участника несакционированной акции, а журналиста.
В автобусе главред Properm.ru предъявил редакционное удостоверение, но это на ситуацию не повлияло.
В отделе полиции №5 Орджоникидзевского района Перми Владислав Аскариди написал объяснение, в котором указал, что выполнял свои профессиональные обязанности, снимал видео и фото шествия, дорогу не перекрывал, не участвовал в несанкционированной акции, а выполнял свою работу по освещению мероприятия.
Но и после полученных объяснений Владислава Аскариди не отпустили, продержав в отделе полиции семь часов вместо положенных по законодательству без административного задержания трех. После полуночи, после многократных разговоров выпустили, без единого документа о месте пребывания.
В Екатеринбурге 9 сентября тоже задержали журналистов. Главные редакторы ведущих местных СМИ вечером распространили открытое письмо, в котором требовали от регионального главка признать действия полицейских ошибочными и принести извинения журналистам.
10 сентября
Журналист «Интерфакс-Поволжье» Максим Чертков, также освещавший акцию, поделился с Properm.ru видеосъемкой задержания Владислава Аскариди, ответив на многочисленные вопросы об «активном участии».
На кадрах видно, как сотрудники полиции просят журналиста, который ведет запись задержаний, отойти с проезжей части. Он отступает назад на тротуар, после чего мужчина в штатском обходит Владислава и уводит его в автозак. «Сказали же с проезжей части [неразборчиво]», — говорят полицейские вслед.
Главред Properm.ru Владислав Аскариди направил запрос на имя начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю Михаила Давыдова с просьбой дать оценку действиям подчиненных и его незаконному семичасовому задержанию.
]Михаил Давыдов на запрос не ответил до сих пор. Заявление с просьбой провести проверку по этому факту было направлено прокурору Пермского края Андрею Юшманову.
Начальник ГУ МВД по Свердловской области уже 11 числа извинился перед журналистами. Производство по административным делам, которые были возбуждены в отношении журналистов, прекращено. Генерал предложил корреспондентам носить яркие жилеты, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.
С электронного адреса «Таня Чекалева» tanacekaleva@gmail.com на адрес редакции пришел запрос на имя гендиректора ООО «ПРОПЕРМЬ.РУ» Алексея Чистякова. Запрос подписал врио заместителя начальника ОП №6 А. С. Оборин, он просил в десятидневный срок предоставить копии приказа о приеме Владислава Аскариди на работу, должностную инструкцию, копию устава ООО «ПРОПЕРМЬ.РУ».
Все копии документов со стороны редакции были предоставлены в указанный срок, но сотрудники ОП №6 10 дней ждать не стали.
Утром около работы Владислава Аскариди силами четверых сотрудников вновь задержали и доставили в отдел полиции Ленинского района. На этот раз появились все надлежащие протоколы — о доставлении, и о применении меры административного задержания до вынесения решения суда. Основной протокол — об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Вот он:
Не смотря на то, что требования звучали группе людей, единственным, кто по нашим данным, на сегодняшний день имеет протокол о неповиновении по ст. 19.3 ч.1 КоАП с того мероприятия — наш главный редактор.
После того, как адвокату удалось попасть к задержанному, стали известны подробности и доступ к материалам административного дела. Там (и позже в суде) были представлены однотипные рапорты полицейских, датированных в большинстве 9-м сентября, в которых неоднократно фигурировал термин «участие в незаконном мероприятии». Можем предположить, что эти же рапорты использовались для составления протоколов на задержанных именно за «участие» в митинге по ст. 20.2 КоАП, но и здесь пригодились.
Большинство из них не имеют никакого отношения к Владиславу Аскариди. Среди немногих, где он все же упоминается, есть примечательный. Это рапорт, написанный одним и тем же полицейским, заместителем начальника ОП №7 А. А. Дудиным. Вернее, их два, один рапорт от 9 сентября, второй — от 12 сентября. Разница — в одном абзаце и времени.
В рапорте от 12 сентября полицейский уже замечает журналиста Владислава Аскариди среди «активных участников», причем сообщает, что именно Владислав Аскариди, допуская выходы на проезжую часть, мешал проезду транспорта. Он же мешал «гражданам свободному проходу по тротуарной части»(!) и при этом при задержании не ссылался на свою принадлежность к СМИ.
Чтобы все это заметить, полицейскому пришлось исправиться — приехать к ЗС во втором протоколе на час раньше, чем в первом, ведь в 18:00 Владислав уже 40 минут как сидел в автобусе.
Также в материалах дела (о неповиновении законному требованию сотрудников полиции) присутствует и вот этот скриншот:
Журналисты Пермского края написали открытое письмо начальнику ГУВД Пермского края Михаилу Давыдову, директору ФСБ Пермского края Виктору Задворному, прокурору Пермского края Андрею Юмшанову. Авторы письма требуют принести извинения задержанному журналисту и признать, что действия полицейских были ошибочными.
Было собрано больше 100 подписей представителей СМИ со всей страны, включая главных редакторов крупных пермских изданий. Союз журналистов России потребовал освободить Владислава Аскариди и пообещал, что выступит с официальным заявлением.
Суд состоялся в тот же день, сторона защиты успела обеспечить явку свидетеля Максима Черткова, но суд посчитал, что его показания не опровергают виновность. Также суд указал, что журналист нарушил ст. 6 54-ФЗ, так как «не имел ясно видимый знак представителя прессы и удостоверения журналиста установленного образца». Кто устанавливает этот «образец», суд не уточнил. В видеозаписях оперативных съемок, которые были представлены на суде, адвокат задержанного так и не увидел момента, когда тот допустил указанное в протоколе правонарушение. Судья Ленинского районного суда Сергей Сыров признал главреда Properm.ru Владислава Аскариди виновным в неповиновении полиции, назначив штраф в 1 тыс. рублей.
Мотивированные части постановлений задержанных по ст. 20.2 за участие в митинге мы запросили у правозащитников, но скорее всего, они не сильно отличаются. Остались открытыми вопросы, как доказывают вину Владислава Аскариди многие пункты постановления, например, такие как «уведомление администрации Перми о проведении публичного мероприятия на имя Аркадьевой Н.А., Вавиловой Н.А.» и «скриншоты с призывами участников „штаба Навального“ к пользователям принять участие в митинге». Скриншот с портала Properm.ru в число доказательств не попал. Весь текст постановления ниже:
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву и начальнику ГУ МВД по Пермскому краю Михаилу Давыдову по факту задержании главного редактора портала Properm.ru Владислава Аскариди.
В этот же день начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов подтвердил заместителю председателя Союза журналистов России Алексею Вишневецкому через центральный аппарат ГУ МВД встречу в Перми на 24 сентября.
Через три дня представитель ГУ МВД России по Пермскому краю сообщил Алексею Вишневецкому, что Михаил Давыдов не сможет участвовать, так как взял отпуск, вместо него на встрече будет его заместитель Алексей Овсянников.
В Перми состоялась встреча зампредседателя СЖ России Алексея Вишневецкого и председателя краевой организации СЖР Игоря Лобанова с Алексеем Овсянниковым и начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю Сергеем Пиларовым. В этот же день Вишневецкий пообщался с уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым, представителями прокуратуры, а также городской и краевой администраций.
После этого Алексей Вишневецкий приехал в редакцию Properm.ru, где рассказал об итогах встречи. Круглый стол, на проведении которого настаивал председатель пермского СЖ Игорь Лобанов, все же состоится и пройдет 16 октября на площадке Пермской краевой организации Союза журналистов России, в нем примут участие уполномоченный по правам человека в Пермском крае, представители правоохранительных органов, Союза журналистов России, главные редакторы пермских СМИ.
В редакцию пришло извещение о заказном письме на имя Аскариди В. В. Оказалось, что это ответ на запрос на имя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдова, который был отправлен 11 сентября. Дата отправления на конверте — 18 сентября.
Напомним, в запросе было два основных пункта:
Попробуйте найти это в ответе на запрос: