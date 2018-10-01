Автомобиль для новичка: что советует инструктор? Примеряем LADA VESTA и новую LADA GRANTA

Posted 1 октября 2018, 07:00
Published 1 октября 2018, 07:00
Modified 1 марта 2023, 13:36
Updated 1 марта 2023, 13:36
LADA VESTA на рынке уже почти три года, появилась уйма модификаций, однако «классический» седан пользуется наибольшей популярностью. Его покупают как одинокие, так и семейные, таксисты и пенсионеры, студенты и белые воротнички из офиса на второй линии, опытные водители и новички. Новая LADA GRANTA была представлена публике совсем недавно, на Московском международном салоне-2018. Отправляемся к официальному дилеру LADA в Перми «ФОРВАРД-АВТО», чтобы рассмотреть оба варианта автомобиля для новичка.
Мы тоже считаем, что LADA VESTA и LADA GRANTA — одни из лучших вариантов для начинающего водителя, и даже объясним почему. В помощь нам специальный гость — Светлана Новикова, инструктор по вождению.
С автомобилями LADA VESTA и LADA GRANTA наша гостья знакома не понаслышке. Ее учебный автомобиль — именно LADA GRANTA, дооборудованная для обучения будущих водителей именно в «ФОРВАРД-АВТО», а на VESTA, в версии классического седана, она проездила два года.
— Я пересела на LADA VESTA с более крупного автомобиля, семейного вэна Chevrolet Orlando. Я была в восторге от VESTA — от внешности и оснащенности. Решение включать ESP, систему курсовой устойчивости, в базовую комплектацию на российском автомобиле — да это самое важное решение АВТОВАЗа за последние годы! Когда меня спрашивают, какой автомобиль выбрать в качестве первого, я агитирую всегда за новый и современный автомобиль.
Новая LADA GRANTA также достойна стать первым автомобилем. На фото из шоу-рума «ФОРВАРД-АВТО» вы видите седан и хетчбек, а ведь есть еще и лифтбек, и универсал.
Особенности дилерского центра LADA «ФОРВАРД-АВТО» — профессионализм, гостеприимство персонала и полный комплекс услуг по сопровождению сделки. Выбирать здесь есть из чего: на складе дилера всегда имется более тысячи автомобилей с ПТС, а в числе финансовых партнеров — более 10 надежных банков. Клиентами дилерского центра LADA «ФОРВАРД-АВТО» с 2012 года стали 15 тысяч автомобилистов. Здесь можно воспользоваться услугами сервис-центра и доукомплектовать автомобиль необходимым дополнительным оборудованием (сигнализация, антикор, видеокамера, тонировка и прочее), а также пройти сервисное обслуживание автомобиля. И здесь сделано всё для удобства клиента — за счет «ФОРВАРД-АВТО» ему будет предоставлено такси, чтобы он смог спокойно уехать домой, оставив свой автомобиль на обслуживание.
Новая LADA GRANTA достойна стать первым автомобилем. LADA GRANTA — доступная и простая, признана одним из самых надежных автомобилей. И еще ее подвеске не страшны «ни ямы, ни канавы», в которые новичок за рулем запросто может угодить. Большой багажник, много вариаций кузова — найти подходящую LADA GRANTA просто.
Почему стоит обратить внимание на LADA VESTA
Новички имеют мало опыта, и нужно компенсировать этот условный недостаток. Машина будет компенсировать недостаток опыта, помогать. Что есть для этого в LADA VESTA? Прежде всего, есть ESP (система курсовой устойчивости), есть антиблокировочная система, автомобиль информативен и понятен водителю, связь водитель-машина создается действительно за несколько поездок. Что за связь? Когда нет паузы между действием человека и действием машины, когда есть четкое понимание, что автомобиль слушается руля в нужный момент и так далее.
Наличие ESP даже в базе по мнению Светланы — чуть ли не самый важный параметр для первого автомобиля. Поначалу курсант автошколы репетирует маршруты дом-работа-магазин, и система курсовой устойчивости здесь себя никак не проявляет. Потом приходит пора расширять горизонты и новичок за рулем отправляется куда-то за город.
«Самая распространенная ситуация: лето, поездка на дачу, решил кого-то обогнать. Помним, что опыта мало: решение об обгоне принято не в том месте и не в то время. Приходится этот обгон завершать как-то на обочине — одна сторона колес бежит по асфальту, а вторая по обочине. ESP эту ошибку скорректирует, если водитель имеет навык снижения скорости. То же — зимой, по снегу и льду. ESP справляется с колеей — как в снегу, так и в наезженной в асфальте на скоростных дорогах», — поясняет Светлана.
Информативное управление и ESP в базе — не единственные плюсы. LADA VESTA прекрасно стоит на трассе в пределах разумных скоростей, у нее хорошие, правильные настройки. У LADA VESTA просторный салон наравне с иномарками класса В, с разницей, что в размерах она уже В+. И уровень комфорта салона на несколько порядков выше, чем был когда-то в старых вазовских машинах. Интересное наблюдение — LADA VESTA популярна в службах такси, где эксплуатируются «приличные автомобили».
Как было сказано ранее, на трассе LADA VESTA стоит достойно в рамках класса и даже более уверенно, чем иные конкуренты из стана «нашемарок». Прекрасно чувствует себя LADA VESTA и в городе — габариты позволяют уверенно маневрировать в потоке, энергоемкая подвеска справляется с лежачими полицейскими и трамвайными рельсами.
Много вопросов есть и о выборе коробки передач — механика или роботизированная. Чтобы выбор был правильным, стоит задуматься, а как чаще всего будет эксплуатироваться автомобиль? Если предстоит много ездить по трассе — лучше «механика», она позволит лучше раскручивать мотор для динамичных маневров. Если большая часть его пробега будет приходится на городскую эксплуатацию, маршрут дом-работа-магазин и пробки, то однозначно стоит смотреть именно на роботизированную коробку.
За три года АВТОВАЗ провел серию модернизаций в эту коробку передач, внимательно прислушиваясь к пожеланиям и рекламациям пользователей, и это принесло свои плоды по части надежности коробки и скорости отклика.
По словам Светланы Новиковой, два года владения автомобилем оставили максимум приятных впечатлений. Расставание с машиной из-за смены на учебный автомобиль со спецоснащением, было трогательным, а в дальнейших планах — вновь LADA VESTA, седан или даже SW Cross.
— Конечно, девочки покупаются на внешний вид автомобиля. Скоро будет уже три года, как LADA VESTA увидела свет, однако все еще многие говорят: «Посмотрите, ведь она правда красивая!». Говорят, кстати, не только девочки. Три года назад для LADA это был прорыв, и на улице все головы сворачивали вслед первым LADA VESTA. А теперь — не скажешь, иномарка это или наша машина, отрыв ликвидирован. Мотора в 1.6 литра хватает на многое: разгоны вполне, обгоны — полет нормальный. И всегда было классное ощущение, что машина понимает, чего я от нее хочу. И там, где у конкурентов начинается «база», у LADA VESTA уже приличная оснащенность.
В своем классе LADA VESTA за те же деньги выглядит очень красиво и оснащена богаче. Здесь больше места, чем в других седанах класса В — можете смело измерять рулеткой показатели пространства на заднем диване, но разница ясна даже на уровне ощущений.
— Думала, что никогда не привыкну к седану, но после хэтчбека и семейного вэна оценила багажник седана — все вещи там, в салоне сзади порядок, крышка багажника весит мало, закрывается сама и руки чистые. Быстро прогревается, долго тепло в салоне остается — это важно, когда у тебя маленькие дети.
Первый автомобиль — не только для холостяка-одиночки. Первый автомобиль для семьи становится еще более важным выбором с аргументацией по части внутренних объемов и цены. Дети любят, когда в машине много места — хватает пространства для игр и активности. Родители тоже любят, когда в машине много места — дети не пинают спинки передних сидений и не капризничают в спорах за личное пространство.
— На задний диван LADA VESTA влезает ТРИ компактных детских кресла — проверено! «Крепление ISOFIX также есть даже в базовой комплектации, и я этому сильно удивилась в свое время. Кстати, классно реализованы замочки для детских кресел — между ними хорошее расстояние, и старшие дети у меня сами застегивали ремни.
Варианты есть: и традиционные, и экспрессы с минимум документов. В дилерском центре LADA «ФОРВАРД-АВТО» можно подобрать условия автокредитования у большого количества банков-партнеров. А еще есть специальная программа автокредитования LADA Finance, реализуемая ПАО «АВТОВАЗ» совместно с банками-партнерами. На LADA Finance стоит обратить внимание: процентные ставки здесь ниже базовых предложений банков-партнеров, первоначальный взнос вполне доступен, подбираются оптимальные сроки кредитования, а предварительное решение о выдаче кредита принимается быстро. Давайте посмотрим, что получится:
|Расчет на автомобиль LADA Vesta (не является публичной офертой)
|Стоимость автомобиля
|594 900 руб.
|Первоначальный взнос
|118 980 руб. (20%)
|Срок кредита
|36 месяцев
|Ежемесячный платеж
|10 237,12 руб.
|Остаточный платеж
|307 687,12
|Расчет на автомобиль LADA Granta (не является публичной офертой)
|Стоимость автомобиля
|425 900 руб.
|Первоначальный взнос
|85 180 руб. (20%)
|Срок кредита
|36 месяцев
|Ежемесячный платеж
|7 208,74 руб.
|Остаточный платеж
|220 158,74 руб.