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Posted 1 октября 2018, 07:00

Published 1 октября 2018, 07:00

Modified 1 марта 2023, 13:36

Updated 1 марта 2023, 13:36

Автомобиль для новичка: что советует инструктор? Примеряем LADA VESTA и новую LADA GRANTA

Автомобиль для новичка: что советует инструктор? Примеряем LADA VESTA и новую LADA GRANTA

1 октября 2018, 07:00
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru.
Для многих первым автомобилем в жизни становились машины родом из Тольятти. Дедушкина «шестерка», папина «десятка», на первые серьезные деньги купленная «четырнадцатая»… Почему LADA до сих пор, и сейчас даже в большей мере, соответствует всем запросам к первому в жизни автомобилю? Ответ ищем с помощью официального дилера LADA «ФОРВАРД-АВТО» и специального гостя.

LADA VESTA на рынке уже почти три года, появилась уйма модификаций, однако «классический» седан пользуется наибольшей популярностью. Его покупают как одинокие, так и семейные, таксисты и пенсионеры, студенты и белые воротнички из офиса на второй линии, опытные водители и новички. Новая LADA GRANTA была представлена публике совсем недавно, на Московском международном салоне-2018. Отправляемся к официальному дилеру LADA в Перми «ФОРВАРД-АВТО», чтобы рассмотреть оба варианта автомобиля для новичка.

По словам консультантов официального дилера LADA «ФОРВАРД-АВТО», начинающие водители часто приходят в автосалон LADA на ул. Решетникова, 5 выбирать свой первый автомобиль.

Мы тоже считаем, что LADA VESTA и LADA GRANTA — одни из лучших вариантов для начинающего водителя, и даже объясним почему. В помощь нам специальный гость — Светлана Новикова, инструктор по вождению.

С автомобилями LADA VESTA и LADA GRANTA наша гостья знакома не понаслышке. Ее учебный автомобиль — именно LADA GRANTA, дооборудованная для обучения будущих водителей именно в «ФОРВАРД-АВТО», а на VESTA, в версии классического седана, она проездила два года.

— Я пересела на LADA VESTA с более крупного автомобиля, семейного вэна Chevrolet Orlando. Я была в восторге от VESTA — от внешности и оснащенности. Решение включать ESP, систему курсовой устойчивости, в базовую комплектацию на российском автомобиле — да это самое важное решение АВТОВАЗа за последние годы! Когда меня спрашивают, какой автомобиль выбрать в качестве первого, я агитирую всегда за новый и современный автомобиль.

Новая LADA GRANTA также достойна стать первым автомобилем. На фото из шоу-рума «ФОРВАРД-АВТО» вы видите седан и хетчбек, а ведь есть еще и лифтбек, и универсал.

«Новый автомобиль тем и хорош, что новичок на нем будет учиться ездить, а не ремонтировать, — добавляют сотрудники отдела продаж «ФОРВАРД-АВТО». — На случай поломки есть официальный дилер, который решит проблему».

Особенности дилерского центра LADA «ФОРВАРД-АВТО» — профессионализм, гостеприимство персонала и полный комплекс услуг по сопровождению сделки. Выбирать здесь есть из чего: на складе дилера всегда имется более тысячи автомобилей с ПТС, а в числе финансовых партнеров — более 10 надежных банков. Клиентами дилерского центра LADA «ФОРВАРД-АВТО» с 2012 года стали 15 тысяч автомобилистов. Здесь можно воспользоваться услугами сервис-центра и доукомплектовать автомобиль необходимым дополнительным оборудованием (сигнализация, антикор, видеокамера, тонировка и прочее), а также пройти сервисное обслуживание автомобиля. И здесь сделано всё для удобства клиента — за счет «ФОРВАРД-АВТО» ему будет предоставлено такси, чтобы он смог спокойно уехать домой, оставив свой автомобиль на обслуживание.

Почему стоит обратить внимание на LADA GRANTA

Новая LADA GRANTA достойна стать первым автомобилем. LADA GRANTA — доступная и простая, признана одним из самых надежных автомобилей. И еще ее подвеске не страшны «ни ямы, ни канавы», в которые новичок за рулем запросто может угодить. Большой багажник, много вариаций кузова — найти подходящую LADA GRANTA просто.

Все семейство
LADA Granta
получило новый дизайн в стиле «ИКС-графики», как у старших моделей. Но не только дизайн кузова и интерьера стали нововведениями.
  • эргономика водительского места новой LADA Granta построена по европейским канонам: логичное и понятное расположение органов управления, высокая посадка, отличная обзорность, обеспеченная большими зеркалами и низкой подоконной линией. Модернизирована форма передних сидений, они получили более удобные подголовники и выраженную боковую поддержку. А само сиденье стало возможным настроить по высоте в диапазоне 40 мм.
  • на новом семействе LADA Granta виброакустика кузова, салона и силового агрегата выведена на новый уровень — появились мягкие подкрылки в арках колес из специального материала, не впитывающего влагу и эффективно гасящего «пескоструй» и удары гравия.
  • еще одним приятным усовершенствованием является появление наружной электрокнопки отпирания багажника.
  • силовая структура кузова обеспечивает надежный каркас, дополняемый современными системами безопасности, включающими в себя: антиблокировочную систему тормозов с системой экстренного торможения, систему распределения тормозных усилий, помощник при старте на подъеме, системы курсовой устойчивости и противопробуксовочная. Для более надежной страховки при маневрировании задним ходом внедрен парктроник.

Почему стоит обратить внимание на LADA VESTA

Новички имеют мало опыта, и нужно компенсировать этот условный недостаток. Машина будет компенсировать недостаток опыта, помогать. Что есть для этого в LADA VESTA? Прежде всего, есть ESP (система курсовой устойчивости), есть антиблокировочная система, автомобиль информативен и понятен водителю, связь водитель-машина создается действительно за несколько поездок. Что за связь? Когда нет паузы между действием человека и действием машины, когда есть четкое понимание, что автомобиль слушается руля в нужный момент и так далее.

Наличие ESP даже в базе по мнению Светланы — чуть ли не самый важный параметр для первого автомобиля. Поначалу курсант автошколы репетирует маршруты дом-работа-магазин, и система курсовой устойчивости здесь себя никак не проявляет. Потом приходит пора расширять горизонты и новичок за рулем отправляется куда-то за город.

«Самая распространенная ситуация: лето, поездка на дачу, решил кого-то обогнать. Помним, что опыта мало: решение об обгоне принято не в том месте и не в то время. Приходится этот обгон завершать как-то на обочине — одна сторона колес бежит по асфальту, а вторая по обочине. ESP эту ошибку скорректирует, если водитель имеет навык снижения скорости. То же — зимой, по снегу и льду. ESP справляется с колеей — как в снегу, так и в наезженной в асфальте на скоростных дорогах», — поясняет Светлана.

Информативное управление и ESP в базе — не единственные плюсы. LADA VESTA прекрасно стоит на трассе в пределах разумных скоростей, у нее хорошие, правильные настройки. У LADA VESTA просторный салон наравне с иномарками класса В, с разницей, что в размерах она уже В+. И уровень комфорта салона на несколько порядков выше, чем был когда-то в старых вазовских машинах. Интересное наблюдение — LADA VESTA популярна в службах такси, где эксплуатируются «приличные автомобили».

Как было сказано ранее, на трассе LADA VESTA стоит достойно в рамках класса и даже более уверенно, чем иные конкуренты из стана «нашемарок». Прекрасно чувствует себя LADA VESTA и в городе — габариты позволяют уверенно маневрировать в потоке, энергоемкая подвеска справляется с лежачими полицейскими и трамвайными рельсами.

Много вопросов есть и о выборе коробки передач — механика или роботизированная. Чтобы выбор был правильным, стоит задуматься, а как чаще всего будет эксплуатироваться автомобиль? Если предстоит много ездить по трассе — лучше «механика», она позволит лучше раскручивать мотор для динамичных маневров. Если большая часть его пробега будет приходится на городскую эксплуатацию, маршрут дом-работа-магазин и пробки, то однозначно стоит смотреть именно на роботизированную коробку.

За три года АВТОВАЗ провел серию модернизаций в эту коробку передач, внимательно прислушиваясь к пожеланиям и рекламациям пользователей, и это принесло свои плоды по части надежности коробки и скорости отклика.

По словам Светланы Новиковой, два года владения автомобилем оставили максимум приятных впечатлений. Расставание с машиной из-за смены на учебный автомобиль со спецоснащением, было трогательным, а в дальнейших планах — вновь LADA VESTA, седан или даже SW Cross.

— Конечно, девочки покупаются на внешний вид автомобиля. Скоро будет уже три года, как LADA VESTA увидела свет, однако все еще многие говорят: «Посмотрите, ведь она правда красивая!». Говорят, кстати, не только девочки. Три года назад для LADA это был прорыв, и на улице все головы сворачивали вслед первым LADA VESTA. А теперь — не скажешь, иномарка это или наша машина, отрыв ликвидирован. Мотора в 1.6 литра хватает на многое: разгоны вполне, обгоны — полет нормальный. И всегда было классное ощущение, что машина понимает, чего я от нее хочу. И там, где у конкурентов начинается «база», у LADA VESTA уже приличная оснащенность.

В своем классе LADA VESTA за те же деньги выглядит очень красиво и оснащена богаче. Здесь больше места, чем в других седанах класса В — можете смело измерять рулеткой показатели пространства на заднем диване, но разница ясна даже на уровне ощущений.

— Думала, что никогда не привыкну к седану, но после хэтчбека и семейного вэна оценила багажник седана — все вещи там, в салоне сзади порядок, крышка багажника весит мало, закрывается сама и руки чистые. Быстро прогревается, долго тепло в салоне остается — это важно, когда у тебя маленькие дети.

Первый автомобиль — не только для холостяка-одиночки. Первый автомобиль для семьи становится еще более важным выбором с аргументацией по части внутренних объемов и цены. Дети любят, когда в машине много места — хватает пространства для игр и активности. Родители тоже любят, когда в машине много места — дети не пинают спинки передних сидений и не капризничают в спорах за личное пространство.

— На задний диван LADA VESTA влезает ТРИ компактных детских кресла — проверено! «Крепление ISOFIX также есть даже в базовой комплектации, и я этому сильно удивилась в свое время. Кстати, классно реализованы замочки для детских кресел — между ними хорошее расстояние, и старшие дети у меня сами застегивали ремни.

Убедили. А что с кредитом?

Варианты есть: и традиционные, и экспрессы с минимум документов. В дилерском центре LADA «ФОРВАРД-АВТО» можно подобрать условия автокредитования у большого количества банков-партнеров. А еще есть специальная программа автокредитования LADA Finance, реализуемая ПАО «АВТОВАЗ» совместно с банками-партнерами. На LADA Finance стоит обратить внимание: процентные ставки здесь ниже базовых предложений банков-партнеров, первоначальный взнос вполне доступен, подбираются оптимальные сроки кредитования, а предварительное решение о выдаче кредита принимается быстро. Давайте посмотрим, что получится:

Расчет на автомобиль LADA Vesta (не является публичной офертой)
Стоимость автомобиля 594 900 руб.
Первоначальный взнос 118 980 руб. (20%)
Срок кредита 36 месяцев
Ежемесячный платеж 10 237,12 руб.
Остаточный платеж 307 687,12

Расчет на автомобиль LADA Granta (не является публичной офертой)
Стоимость автомобиля 425 900 руб.
Первоначальный взнос 85 180 руб. (20%)
Срок кредита 36 месяцев
Ежемесячный платеж 7 208,74 руб.
Остаточный платеж 220 158,74 руб.
#Спецпроекты#Авто
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