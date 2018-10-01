Автомобиль для новичка: что советует инструктор? Примеряем LADA VESTA и новую LADA GRANTA

— Конечно, девочки покупаются на внешний вид автомобиля. Скоро будет уже три года, как LADA VESTA увидела свет, однако все еще многие говорят: «Посмотрите, ведь она правда красивая!». Говорят, кстати, не только девочки. Три года назад для LADA это был прорыв, и на улице все головы сворачивали вслед первым LADA VESTA. А теперь — не скажешь, иномарка это или наша машина, отрыв ликвидирован. Мотора в 1.6 литра хватает на многое: разгоны вполне, обгоны — полет нормальный. И всегда было классное ощущение, что машина понимает, чего я от нее хочу. И там, где у конкурентов начинается «база», у LADA VESTA уже приличная оснащенность.