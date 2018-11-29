Кому принадлежит Пермь. Авторитетный депутат Владимир Плотников

Posted 29 ноября 2018,, 07:01
Published 29 ноября 2018,, 07:01
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Кабельная промышленность, топливно-энергетический комплекс, недвижимость, продажа автомобилей, земельных участков, рестораны, отели, даже поликлиника — неполный перечень специализаций компаний Владимира Плотникова. Многопрофильный бизнес депутат делит со своими друзьями, самый известный из них Сергей Кущенко (российский спортивный менеджер и функционер, президент Единой лиги ВТБ, член Совета директоров клуба НБА «Бруклин Нетс» и Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ, возглавлял баскетбольный «Урал-Грейт»). Владимир Плотников, пожалуй, единственный пермский бизнесмен, который немного, косвенно, но связан с президентом Владимиром Путиным. Сам он говорил про эти связи так: «есть друзья, которые друзья Владимира Путина». Депутат связан с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами через федерацию дзюдо России.
За 2017 год официальный доход Владимира Плотникова, указанный в декларации, составил 80 млн 94 тыс. рублей. Автомобили MERCEDES-BENZ S63 АМG4MATIC, ROLLS ROYCE GHOST. Прицеп МЗСА-817708. В личном владении 11 земельных участков, общая площадь 85 тыс. кв. м. Жилые дома: 418 кв.м, 520 кв.м, квартира 147,8 кв.м и квартира в Испании 118,5 кв. м.
По приблизительной оценке Properm.ru, общая выручка его компаний в 2017 году составила 21,1 млрд рублей.
Владимир Плотников родился в Перми (как сам он подчеркивает «на Шпальном») 21 декабря 1963 года. Про свое детство депутат рассказал в интерью в газете «Звезда».
В недавнем интервью, размещенном на Youtube, Владимир Плотников связывает свое становление со спортом и знакомством с «вором в законе» Якутёнком (Николаем Зыковым).
— Какие отношения у вас были с вором в законе Зыковым?
— Хорошие у меня были с Якутенком отношения. Общались с ним. До моей «подсидки» я с ним дружил. (Из интервью «Звезде», 2001 год).
В 2018 году депутат Пермской городской думы и бизнесмен отмечает 55-летний юбилей. Биографию не раз переписывали к разным выборам, поэтому данные разнятся, но основное: служил в армии (в 1982 году был призван в ряды вооруженных сил СССР), работал некоторое время на Заводе им. Дзержинского, в 1989 году был осужден на шесть лет за вымогательство пяти тысяч рублей, вышел на свободу по амнистии вскоре после августовского путча 1991 года, спустя 2 года и 9 месяцев. Отбывал наказание на Алтае.
В 2012 году закончил ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет физической культуры». C 2000 года по настоящее время — председатель совета федерации дзюдо Пермского края. 18 сентября 2016 года избран в Пермскую городскую думу VI созыва по одномандатному избирательному округу №3 (микрорайоны Парковый, Заостровка). Входит в состав комитетов по городскому хозяйству и по социальной политике. Председатель временной комиссии Пермской городской Думы по дорогам и благоустройству.
Как всё начиналось? Тут уже не отличить легенд от реальности. Столько всего появлялось в СМИ, даже «малява» ворам в законе, в которой он просил принять его в «семью». Фото письма было опубликовано в газете «Местное время». В этом же издании и в газетах конца 1990-х — начала 2000-х годов есть обрывки сведений о становлении бизнеса Владимира Плотникова. Если обобщить данные, то получится, что вхождение в мир бизнеса спортсмен Владимир Плотников начинал с «крышевания» торговцев на рынке и киосков, игры в «наперстки», первым серьезным «предприятием» стала, по данным СМИ того времени, контрабанда пил «Дружба» с завода имени Дзержинского в республики Советского Союза и в страны Западной Европы.
Дальше данные вновь разнятся. Некоторые СМИ пишут, что первой компанией, созданной Владимиром Плотниковым, стала фирма «Промышленный Урал». В базе ЕГРЮЛ данные не сохранились, но «Промышленный Урал» (ликвидирован) владел 19,2% банка «Каури» и 80% ЗАО «Камкабельснабсбыт», компаниями, тесно связанными с Владимиром Плотниковым.
Сам он все в том же интервью Наталье Жуковой говорит, что первая фирма называлась «Викон», появилась в 1992 году. Основная компания, зарегистрированная в 1993 году, действующая на сегодняшний день, это ООО «Скайс».
ООО «Скайс», основной вид деятельности — «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», девять сотрудников, адрес регистрации — улица Сибирская, 25. По итогам 2017 года выручка составила 3,2 млн рублей, но общество сработало в убыток — 9,3 млн рублей. Активы компании, по данным СПАРК, оцениваются в 48,5 млн рублей.
Совладельцы: Владимир Плотников (25%), Юлия Бойченко (37%, дочь соратника Плотникова Ривхата Ибрагимова), Владимир Шарыгин (25%) является соучредителем практически во всех компаниях Плотникова, Сергей Кущенко (13%) также является соучредителем во многих компаниях. К ООО «Скайс» в 2013 году были присоединены фирмы «МЕГАСИ», «Флекси», «Леус».
Через фирму «Скайс» в 2000 году Владимир Плотников владел 7,46% АОЗТ «Пермский газоперерабатывающий завод» Сибирско-Уральской нефтегазохимической компании (СИБУР). В совет директоров завода входил Сергей Кущенко. В 2008 году как юрлицо ОАО «Пермский ГПЗ» АК «СИБУР» было ликвидировано.
В 2004 году в группу предприятий Владимира Плотникова входили ОАО «Перммолоко», «Сеть ресторанов „Прикамье“, „Камкабель“, „Порт Пермь“, ОАО „Пермский мукомольный завод“, „Трест №7“, банк „Каури“. Позже большая часть активов была продана. Остановимся подробнее на том, какие из активов были проданы.
Коммерческий банк «Каури» был создан 14 ноября 1990 года в форме общества с ограниченной ответственностью, 16 декабря 2002 года «Каури» был преобразован в ОАО. В 2005 году Владимир Плотников продал свой пакет в 71% группе предпринимателей, руководивших сетью кредитно-потребительских кооперативов «Оберегъ» (Александр Мохов). По оценкам экспертов, озвученным в СМИ, цена пакета акций проданного актива составила примерно 60 млн рублей. У «Оберега» банк выкупили генеральный директор группы «РусАгро», владелец пермских птицефабрик Денис Поливцев и банкир Евгений Вильховецкий. Александр Мохов оставался акционером и председателем совета директоров «Каури», президентом банка стал Вильховецкий. В 2006 году Александр Мохов обращается к начальнику ГУВД Пермского края Юрию Горлову с просьбой пресечь противоправные деяния руководителей «Каури», так как банку может быть нанесен ущерб. По мнению Мохова, одно из главных действующих лиц в незаконных схемах — президент банка Евгений Вильховецкий. В 2009 году лицензия у банка была отозвана «в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, потерей ликвидности». Было возбуждено несколько уголовных дел по поводу хищений, мошенничества, обналичивания средств.
В 2009 году Вильховецкий был задержан при получении денег от президента банка «Каури» Владимира Быстрых (стал президентом банка в 2007 году). Вильховецкий требовал у банкира 2 млн рублей за обещание внести изменения в акт проверки временной администрации, назначенной Центробанком РФ в связи с отзывом лицензии у банка «Каури». Спустя два дня господин Вильховецкий был арестован, однако позже кассационная инстанция признала его арест необоснованным, был отпущен под залог. По даным Ъ-Пермь, уголовное преследование было прекращено. Вообще все дела закончились ничем. В чьих интересах выводились средства банка, осталось невыясненным. Также невыясненным осталось, в чьих интересах выводились средства Пермского мукомольного завода, второго актива Владимира Плотникова, оказавшегося у Вильховецкого и партнеров.
В 2004 году контроль над ОАО «Пермский мукомольный завод» получили структуры Плотникова. Фирма «Скайс» приобрела госпакет и пакет Пермской финансово-производственной группы (ПФПГ). ПФПГ, совладельцем которого является президент ЛУКОЙЛ Overseas Андрей Кузяев, был миноритарным акционером мукомольного завода, а также управлял ЗАО «Чусовская мельница» и ЗАО «Пермзернопродукт». ПФПГ участвовала в аукционе по продаже областного пакета акций завода, но проиграла фирме «Скайс». За блокирующий пакет акций «Скайс» предложила двойную цену — 133,2 млн рублей (стартовая цена составляла 70 млн рублей). Оставшиеся активы у ПФПГ также выкупили структуры, близкие к фирме «Скайс» (часть акций — около 11% — оказалась на балансе ООО «Металлоинвест», зарегистрированного в Москве). Из шести мест в совете директоров мукомольного завода два сохранили за собой представители Мингосимущества РФ, остальные места заняли представители «Скайс». Председателем совета директоров был избран Сергей Кущенко (на тот момент гендиректор баскетбольного клуба ЦСКА). Гендиректором завода остался Александр Шангин.
В 2006 году структуры Владимира Плотникова продали 64% акций Пермского мукомольного завода группе из четырех частных инвесторов: Денису Поливцеву, Евгению Вильховецкому, Николаю Колпакову, Владимиру Андрееву. Стоимость контракта составила 10 млн долларов. Продаваемый пакет был поделен на четыре равные части — по 16% каждая. Каждый участник сделки выкупал ее самостоятельно, как физическое лицо. Однако у троих не было собственных средств, они обратились за помощью к Поливцеву. Около половины средств, требующихся для первичной оплаты акций, ими были получены по договорам денежного займа на предприятиях ООО «Бройлергруп» и ЗАО «Агрогруп», собственником и директором которых является Поливцев. В результате Вильховецкий, Андреев и Колпаков получили первоначальные средства для частичной оплаты пакетов акций. В последующем, пытаясь уйти от ответственности по договорам займа с предприятиями Поливцева, значительную часть акций Андреев и Вильховецкий перевели на близких родственников. После прихода на предприятие новые акционеры поставили команду своих управленцев. Начался целенаправленный вывод активов.
По материалам проверки, проведенной ОРЧ БЭП №2 при ГУВД по Пермскому краю, растрата средств предприятия происходила следующим образом. В различных банках (СБ РФ, «Урса Банк», «УралСиб») были получены кредиты под залог оборудования и зданий завода. Денежные средства выводили в ряд фирм: ООО «Агроресурс», ООО «Агроресурс-Пермь», ООО «Ника», ООО ТД «ВЕВ», ООО «Инокар-Инвест», управление которыми через аффилированных лиц осуществляли все те же Вильховецкий, Андреев, Колпаков. Полученные кредиты оплачиваются из средств завода. Пермский мукомольный завод покупает у этих фирм зерно, но оно не поставляется. Завод поставляет в эти компании муку по сниженным ценам, но не получает полной оплаты за нее. Денежные средства на основании фиктивных договоров переводятся на счета подставных фирм, а оттуда на их лицевые счета акционеров.
Уголовное дело в отношении Евгения Вильховецкого и Владимира Андреева возбуждено в 2007 году. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Но в 2011 году ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю прекратило уголовное дело. Следствие переквалифицировало их действия на ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Вильховецкий признал себя виновным в совершении этого преступления и деятельно раскаялся и компенсировал ущерб мукомольному заводу акциями банка «Каури» (банкрота). Уголовное преследование прекращено «по нереабилитирующим основаниям».
По некоторым данным, банк «Каури» и «Пермский мукомольный завод» неслучайно оказались в руках одних лиц. Источники, знакомые с ситуацией, высказывали предположения, что эти лица приобрели активы Владимира Плотникова, чтобы выполнить определенные задачи по устранению «недоработок», оставленных на предприятиях предыдущей командой владельцев, проще говоря — «зачистить хвосты». Подтвержения были косвенные: 1. Внезапный интерес к банковскому сектору, а после того, как банк обанкротился — внезапная потеря интереса (после отзыва лицензии Евгений Вильховецкий говорил журналисту Ъ: «У меня нет интереса заниматься банковским бизнесом»). 2. Неясные источники финансирования для покупки активов (на покупку мукомольного завода заняли денег у Дениса Поливцева, а потом уклонялись от выплаты долгов) 3. Сохраняющиеся тесные связи с Владимиром Плотниковым, Вильховецкий считался одним из «банкиров» Плотникова. Эксперты «bc» не исключали, что группа покупателей во главе с Вильховецким участвует в перегруппировке активов внутри структур Владимира Плотникова. В группе есть несколько центров принятия решений, возглавляемых разными менеджерами, и не исключено, что мукомольный завод был передан в рамках этой же группы новому управляющему, контактирующему с Евгением Вильховецким.
Вильховецкий не относился к числу людей, близких к власти, более того, он долго работал в банке, подконтрольном Владимиру Плотникову. Ну и вряд ли они могли провернуть такие мошеннические схемы и выйти сухими из воды без авторитетной поддержки.
В 2009 году 25,5% обыкновенных акций ОАО «Пермский мукомольный завод» (блокирующий пакет) перешел в собственность ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), а контроль — к группе пермских инвесторов из ЗАО «МАК». Председателем совета директоров АО является депутат заксобрания Армен Гарслян. Для справки: ОЗК была создана государством, в нее включены госпакеты в 31 зерноперерабатывающем предприятии России.
Молочный комбинат «Пермский» начал свою работу как Пермский гормолзавод в 1929 году, находился в центре Перми. В 1992 году молочный комбинат преобразован в АООТ «Перммолоко», в 1996 в ОАО «Перммолоко» — контроль над ним получили структуры Владимира Плотникова. В начале 2006 года Владимир Плотников продал предприятие федеральному холдингу «Юнимилк». В то время «Перммолоко» было крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием Прикамья (занимало долю на рынке Перми примерно в 65%, в Пермском крае — 20–25%). По данным Ъ-Пермь, за «Перммолоко» Владимир Плотников выручил примерно 27 млн долларов. Вскоре «Юнимилк» отказался от пермского бренда, после превратил пермское предприятие в свой филиал. В 2014 году пермский молкомбинат выкупили бизнесмены Сергей Поздеев и Юрий Кряжев, совладельцы ООО «Маслозавод „Нытвенский“.
В 2007 году Владимир Плотников, контролирующий ОАО «Порт Пермь», продал предприятие. Покупателями стали иностранные девелоперы, которые заплатили около 10 млн долларов. Структуры Марка Рича контролировали порт до 2011 года. В 2011 году через допэмиссию бывший гендректор Чарльз Батлер получил контроль над АО «Порт Пермь».
Начался длительный корпортативный конфликт, по данным Ъ-Пермь, контроль над АО пытается получить миноритарный акционер — депутат гордумы и бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Федоров. В 2014 году его компания «Евроинвестгрупп» выкупила права требования долга у родственников бизнесмена из США Марка Рича, одолжившего деньги группе бизнесменов во главе с Чарльзом Батлером для покупки пермского порта в 2007 году. В 2017 году участок площадью более 9 га перешел чешской компании «Далтамэн, СЕ», а в корпоративный конфликт акционеров порта Пермь вмешалась ФАС России: оспаривают в суде сделку шестилетней давности, в результате которой контроль над обществом перешел к Чарльзу Батлеру.
Порт Пермь — крупнейший в Прикамье. Основная часть акций контролировалась финансово-промышленной группой Владимира Плотникова (ООО «Скайс» (18,9%), ООО «Люкс Строй» (17,08%), ООО «Компания Грейт» (16,25%), ООО «ЮМА» (12,4%), другая часть — председателем совета директоров ОАО «Камское речное пароходство» Михаилом Антоновым и физическим лицом из Калининграда — Константином Барановым. Предприятие стало очередным активом, от которого структуры Владимира Плотникова решили избавиться. Порт интересен девелоперским компаниям для застройки территории (около 550 тыс. кв.м).
Бывшая пермская швейная фабрика «Пермодежда», созданная в 1928 году. Занимается пошивом верхней женской одежды и специализированной одежды широкого профиля. На базе АО «Пермодежда» было создано одноименное ООО. Предприятие прекратило деятельность в 2012 году. В собственности общества было здание площадью 18,5 тыс. кв.м (сейчас в здании находится торговый центр «Навигатор»). Производством одежды сейчас занимается ТД «Пермодежда», которым владеет с 2009 года бывший коммеречский директор АО Тамара Аристова.
До 2005 года предприятие контролировалось структурами Екатеринбургского ОАО «Металлургический холдинг» (металлургический дивизион компании «Макси-Групп»). В начале 2005 года владельцем 76,12% акций АО стал пермский предприниматель и бывший кандидат в депутаты гордумы Перми по так называемому «списку Владимира Плотникова» Артем Болдырев. В 2006 году владельцем его пакета стал бывший чиновник краевой администрации и замдиректора по общим вопросам филиала «МРСК Урала» Александр Немытов. В 2010 году Немытов продал свои акции в компании московскому бизнесмену Александру Плахову. Артем Болдырев недавно появился в числе владельцев Пермского домостроительного комбината.
ОАО «Трест №7» специализируется на гражданском и промышленном строительстве.
В 2008 году ООО «ЛюксСтрой», входившее в группу предприятий депутата гордумы Владимира Плотникова, выкупило около 40% акций компании у физлиц, в том числе Галины Соломоновой, дочери бывшего главного федерального инспектора Владимира Соломонова. Топ-менеджмент «Треста» заявил о рейдерской атаке на предприятие. Позже «ЛюксСтрой» перепродало скупленные акции ООО «Мегаси», еще одной структуре Плотникова. Начался затяжной корпоративный конфликт, стороны судились, оспаривая различные сделки.
В 2012 году ООО «ЛюксСтрой» и ООО «Мегаси» учредили ООО «Титул», единственным активом которого стал пакет в 40% строительного треста. Этот пакет вновь созданное общество продало мажоритарию — столичному холдингу «Глобалстрой-Инжиниринг». Сумма сделки, по данным СМИ, составила чуть больше 100 млн рублей. Средства, потраченные на скупку акций (примерно 37 млн рублей) и на судебные издержки в корпоративном конфликте структуры Плотникова вернули полностью. В 2018 году, по данным СПАРК, предприятием владеет «Глобалстрой-Инжиниринг» (49,6%), «ГСИ-Пермнефтегазстрой» (50,94%), головная компания — REAGOIL FINANCE LIMITED, Кипр.
До 2011 года владельцами ООО «Муллинская нефтебаза» значились структуры, близкие к депутату гордумы Перми Владимиру Плотникову и его партнерам (ООО «Компания „Грейт“, ООО „Спейс-Джем“). Затем контроль в компании перешел к структурам, близким к бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву. ООО „Муллинская нефтебаза“ работает на рынке Пермского края с 1998 года. Объем резервуарного парка составляет 8 тыс. куб. м. Выручка в 2017 году — 284 млн рублей, чистый убыток — 4 млн рублей.
Актив, который структурам Владимира Плотникова удержать не удалось. В 2011 году ОАО РЖД удалось добиться через арбитражный суд Пермского края признания отсутствующим права собственности ООО «Пермский торговый центр» (ПТЦ), компании Плотникова, на незавершенный строительством торговый центр по адресу: 2-я Шоссейная улица, 10 — на территории так называемого Товарного двора. Суд предписал освободить земельный участок, демонтировав возведенные на нем железные конструкции. Договор аренды земельного участка по адресу 2-я Шоссейная улица, 10 (Товарный двор Перми 2) был заключен в 2003 году на основании постановления главы города между администрацией Перми и ООО «Пермский торговый центр». Площадь земельного участка — 42,6 тыс. кв. м. Компания Владимира Плотникова планировала построить там торговый центр. Срок использования под строительство истек в августе 2008 года. К тому времени в законную силу вступили судебные акты, по которым постановление главы было признано недействительным. Однако ООО ПТЦ еще в 2004 году успело зарегистрировать право собственности на незавершенное строительство. В 2010 году ООО ПТЦ удалось подтвердить в первой и кассационной инстанциях законность права использования земельного участка как основания для эксплуатации недвижимого имущества. В 2011 году в рамках процедуры банкротства ПТУ недострой за 30,2 млн рублей был продан предпринимателю Владимиру Пономареву (совладельцу и бывшему совладельцу структур Плотникова, генеральному директору «Камкабеля»).
Здание отеля на улице Куйбышева, 49 продано зарубежному инвестору — доктору медицинских наук из Бангладеш Сайеду Камруззаману, сообщил Ъ-Пермь. Здание станет общежитием для иностранных студентов. В 2017 году Сайед Камруззаман приобрел гостиницу «Центральная», которую переоборудовали в общежитие для 500 индийских студентов-медиков. Теперь для этих же целей бизнесмен из Бангладеш выкупил отель «Спорт» у структур депутата гордумы Владимира Плотникова за 130 млн рублей.
В 2016 году здание кинотеатра «Октябрь» (Комсомольский проспект, 46) было продано фирмой «Скайс». Право собственности на этот объект площадью 1496 кв.м зарегистрировано за Татьяной Плотниковой (не родственницей), а директор, по данным СПАРК, Денис Плотников. Сейчас «Октябрь» — это детский развлекательный центр.
Завод «Камкабель» — один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. Предприятие основано в 1956 году. К началу 1990-х производственное объединение «Камкабель» изготавливало и отгружало потребителям более 20% кабельнопроводниковой продукции, производимой всеми предприятиями отрасли бывшего СССР.
Это предприятие является основным активом Владимира Плотникова, до 2016 года владельцы были «спрятаны» в оффшорах. В 2016 году в рамках требований законодательства о деофшоризации состоялось раскрытие акционеров. На сегодняшний день «кабельная империя» Плотникова представлена тремя основными юридическими лицами.
Выручка — 653 млн рублей, чистая прибыль 83,4 млн рублей. Активы — 2 млрд рублей. Объединенная кабельная компания сдает в аренду нежилые помещения МСЧ №7 (контракт на 2,8 млн рублей в 2018 году). Точно за такую же сумму (2 819 575 рублей) компания сдавала в аренду это же помещение МСЧ №9 в 2016 году. Речь о здании по адресу Гайвинская, 105, с 2008 года оно относилось к 9 МСЧ, с 2017 года к МСЧ №7, в здании оказывают медицинские услуги населению. Проведение конкурентной процедуры нецелесообразно, как следует из документов закупки, так как на Гайве отсутствуют необходимые аналогичные помещения. В течение 11 месяцев 2018 года заказчик должен заплатить «Объединенной кабельной компании» — 256,3 тыс. рублей в месяц. Общая площадь помещений — 1 тыс. кв. м.
Основной вид деятельности — производство проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Уставный капитал 10 млн рублей, выручка в 2017 году — 19,7 млрд рублей, чистая прибыль — 162,7 млн рублей. ООО «Камский кабель» — крупнейший кабельный завод России, производит кабельно-проводниковую продукцию. По данным СПАРК, филиалы компании есть в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Хабаровске, в Татарстане. В своей отрасли «Камкабель» входит в десятку крупнейших компаний (на первом месте московское ООО «Электросистем» с выручкой 43,9 млрд рублей).
«Камский кабель» на десятом месте в ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по итогам 2017 года. По сравнению с 2016 годом объем оборотных средств вырос, поднялись с 14 место на 10.
По словам генерального директора завода Владимира Пономарева, «сегодня доля экспорта в структуре выручки составляет порядка 10–15%. Определенное негативное влияние на снижение экспорта оказали события на Украине. Но предприятие активно работает над расширением присутствия в Казахстане и Беларуси, а также в ряде европейских стран».
По данным Владимира Пономарева, завод уверенно держит второе место по рынку. На предприятии работают около 3 тыс. человек.
На исполнении судебных приставов Орджоникидзевского района Перми и Ильинского района Пермского края находится исполнительное производство по взысканию 1 млн рублей морального вреда с «Камского кабеля». Вероятно, речь идет о погибшей в 2016 году на производстве в 50-летней сотруднице.
В 2016 году ФАС РФ установила факт нарушающего конкуренцию соглашения и участия в нем ООО «Камский кабель». Как посчитала ФАС, семь крупных производителей кабельной продукции в 2014–2015 годах необоснованно завышали стоимость продукции и заключили соглашение о разделе рынка (кроме «Камкабеля» ОАО «РОССКАТ», АО «Кабельный завод „Кавказкабель“, ОАО „Народное предприятие „Подольсккабель“, ООО „Холдинг Кабельный Альянс“, АО „Уралкабель“ и АО „Сибкабель“).
Участники соглашения договорились о разделе закупок нефтепогружного кабеля, которые производили «Роснефть», «Башнефть-Добыча», «Оренбургнефть» и другие в 2014–2015 годах. Так, максимальная цена контракта только по одной из закупок «Роснефти» составляла более 539 млн рублей. Соглашение предусматривало назначение «администратора» для каждой закупки. Ему, до направления заказчику, отправлялись на согласование ценовые предложения в рамках каждой из закупок. ФАС возбудила в отношении участников сговора административные дела. «Камкабель» был оштрафован на 10,8 млн рублей.
В начале 2018 года столичными следственными органами МВД возбуждено уголовное дело по факту заключения картельного соглашения между ведущими предприятиями-производителями кабельной продукции. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). В структурах ООО «Камский кабель» были проведены обыски с целью отыскания доказательств. Дело было возбуждено на основании материалов, которые ФАС передала в МВД еще в 2016 году.
100% долей общества принадлежит столичному ООО «Кабель Технологии Инновации» (КТИ), являющемуся материнской компанией «Камского кабеля», который в свою очередь в равных долях контролируется президентом компании «Кабель Технологии Инновации» Владимиром Шарыгиным, Владимиром Плотниковым, Сергеем Кущенко и Ривхатом Ибрагимовым.
Головная компания и для ОКК, и для «Камского кабеля» — ООО «Кабель Технологии Инновации», зарегистрировано в Москве. Выручка за 2017 год — 200,5 млн рублей, чистая прибыль — 138,2 млн рублей. Активы — 5,3 млрд рублей. Уставный капитал — 5 млрд рублей. Учредители (по 25%): Рифхат Ибрагимов, Сергей Кущенко, Владимир Плотников, Владимир Шарыгин.
Владимир Плотников с партнерами владели старейшим ресторанным комплексом в Перми, куда входили рестораны «Кама» и «Киото», клуб Space Jam и мужской клуб «Яма». В середине 2017 года ресторанный бизнес решили продать за 305 млн рублей. Площадь помещения ресторана «Киото» — 650 кв.м, его стоимость — 100 млн рублей. Собственник реализует готовый бизнес: продаются мебель и оборудование ресторана. Ресторан «Кама» (900 кв.м) продается за 70 млн рублей. Цена офисной части площадью 730 кв.м — 65 млн рублей. Клуб «Яма», площадь которого 490 кв.м, выставлен за 70 млн рублей. За собственником помещений оформлен земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. м.
Здание ресторана «Нева» по адресу: ул. Куйбышева, 31, площадью 1613 кв.м, сдают в аренду за 11,5 млн рублей в год — «помещение в центре города под любой вид деятельности. Возможно перепрофилирование объекта».
В гостинице «Прикамье» несколько лет назад закрылся ресторан «Венеция». ООО «Сеть ресторанов „Прикамье“, куда входили также рестораны „ТатищевЪ“, „Уми-1“ и „Уми-2“, числятся на Александре Новикове и Максиме Третьякове. Также в бизнес входило несколько точек общепита поменьше, первоначально занимался этим направлением Лев Журавлев.
Ресторанные проекты были на юрлицах — ООО «Скайс», ООО «Спейс-джем» (по 25% у Кущенко, Шарыгина, Плотникова и Ибрагимова), ООО «Нева» (также по 25% у каждого). Совокупная заявленная чистая прибыль компаний около 67 млн рублей.
Также под контролем группы Владимира Плотникова ООО «Быстрое питание» (выручка в 2017 году 75,5 млн рублей), ООО «Амак» (выручка в 2017 году 33 млн рублей), ООО «Камская пивоварня» (совладельцы «Спейс-джем» и Ильдус Файзуллин, компания убыточна).
Группа компаний «Скайс» была одним из крупнейших девелоперов Перми (по их же данным, 70 тыс. кв.м коммерческой недвижимости, в том числе кинотеатр «Октябрь», СК «Спортхолл» (Парковый 58а), НИИУМС Ленина 66, ДК Чехова (Гайва), отель Спорт). Большинство коммерческой недвижимости выставлено на продажу в 2015 году.
Характеристику объектов «Скайс» разместила на своем сайте, уточнив, что они предлагаются в том числе для инвестиций. Трехзвездочный отель «Спорт» (Куйбышева, 49, общая площадь четырехэтажного здания 2,4 тыс. кв.м), ДК имени Чехова в микрорайоне Гайва (4,2 тыс. кв.м), коттеджный поселок Павловский, СК «Спортхолл» (Парковый, 58а, 8,6 тыс. кв.м), кинотеатр «Октябрь» (1,5 тыс. кв.м), здание НИИУМС (Ленина, 66, 8,2 тыс. кв.м). Стоимость объектов не указана.
В центре Перми на продажу выставлено здание НИИ управляющих машин и систем (НИИУМС). Собственником здания является ООО «Кабель технологии инновации». Как сообщало РБК Пермь, здание НИИУМС выставлено на продажу для оценки его ликвидности. Если за предлагаемую цену покупатель будет найден, то здание может быть продано. Средняя окупаемость этого объекта, по данным экспертов издания, может составить порядка 15 лет (30–35 млн рублей в год при полной арендной загруженности помещений).
В 2011 году структуры депутата Владимира Плотникова выиграли торги и купили у Росимущества НИИУМС, хотели организовать гостиницу. Выяснилось, что у института долг перед компанией «Пакт» (Владислав Шинкевич). В Росимуществе считали задолженность перед ООО «Пакт» искусственно созданной. Плотников, отвечая на вопрос «Ъ» о ходе переговоров с ООО «Пакт», сообщил, что «они сами осознали, что мы им ничего не должны. Зачем все эти лишние суды? » Здание на улице Ленина, 66 площадью 8,3 тыс. кв.м оценено в 500 млн рублей.
Собственники «Спортхолла» собирались продать этот комплекс муниципалитету за 225 млн рублей. Предполагалось, что это позволит сэкономить на строительстве нового ФОКа в Дзержинском районе, а город получит уже готовый объект. Расходы на приобретение спорткомплекса были включены в бюджет Перми (100 млн рублей в 2015 году и 125 млн рублей в 2016 году), однако потом они были перенесены. Как пояснял Владимир Плотников Ъ-Пермь, сделка оказалась фактически замороженной. А продажа объектов недвижимости связана с желанием выйти из бизнеса с низкой доходностью. По его мнению, сейчас банковские депозиты гораздо выгоднее, чем сдача недвижимости в аренду.
По данным СПАРК, дворец культуры на 90% принадлежит Алексею Касаткину, совладельцу других активов Владимира Плотникова — котельной в Кондратово и частной поликликлиники на Гайве. Выручка ДК за 2017 год 5 млн рублей, прибыль 122 тыс. рублей.
Это целый полуостров, находится в одном километре от деревни Мостовая, направление Пермь — Троица, земельные участки в нарезку по 20 соток, предполагается строительство домов из оцилиндрованного бревна.
Недалеко на берегу находится база отдыха «Спорт», управляемая ООО «Отель-спорт». Этот «туристический комплекс» находится в 43 км от центра Перми, в трех километрах от деревни Мостовая (по направлению к поселку Троица), на берегу залива реки Сылва. На охраняемой территории в 4,2 га расположены: база отдыха «Спорт», здание SPA-отеля с оздоровительным центром, банный комплекс, кафе, банкетный шатер, детский игровой комплекс.
В марте 2018 года пакет в 80% ООО «Отель-спорт» от Александра Новикова перешел к Ильдусу Файзуллину (совладелец компаний «Амак», «Изобилие вкуса», «Камская пивоварня», он же директор магазина «Диамант», принадлежащего структурам Владимира Плотникова), 20% остались у ООО «Скайс».
В 2017 году выручка общества «Отель-спорт» составила 13,8 млн рублей, прибыль 1,2 млн рублей. Компания находится в процессе реорганизации в форме присоединения: в октябре 2018 года объявлено о реорганизации в форме присоединения ООО «Кондратовский тепло-генерирующий комплекс» и ООО «Отель-спорт». Правопреемник (компания, к которой присоединяют) ООО «Компания Грейт», учредители Плотников, Шарыгин, Кущенко, директор Владимир Уткин. Выручка за 2017 год 26,5 млн рублей, чистая прибыль — 11,5 млн рублей. Активов на 173 млн рублей. Адрес регистрации — Сибирская, 25.
Земли Пермского района активно скупались структурами Владимира Плотникова у бывших колхозников, получивших наделы в полях. Уже в 2002 году (казалось бы, где «лихие 90-е», а где 2002 год) представители из группы авторитетного депутата Владимира Плотникова (подтянутые такие молодые ребята) оказались в числе дольщиков — владельцев бывших совхозных земель сельскохозяйственного предприятия «Луговской». Каждому бывшему работнику «Луговского» досталось по 5,9 га (1 доля), всего получилось 624 доли (3,6 тыс. га). Вся территория Усть-Качкинского сельского поселения составляет 15,9 тыс. га.
В 2002 году группа лиц организовала выкуп свидетельств на право собственности на земельные доли в кассе СХПК «Луговской» по 2–3 тыс. рублей за земельную долю (5,9 га). Время было выбрано удобное, перед Новым годом, денег в совхозе нет, и хоть какие-то копейки к празднику были вовремя. По словам дольщиков, Анатолий Аликин, являвшийся тогда и. о. директора «Луговского», сам ходил по домам, предлагая сотрудникам продать право собственности на землю. Меж тем уже в 2002 году минимальная рыночная стоимость одной доли была 100–200 тыс. рублей.
На общих собраниях новые собственники представлялись «родственниками колхозников». Из 624 долей 400 достались этой группе лиц. Среди владельцев большого количества долей оказался предприниматель Сергей Писарев, входивший тогда в движение «Патриоты Прикамья». В 2006 году, когда Писарев пошел на выборы в думу, и движение, и его членов СМИ уже открыто стали называть «группой Плотникова». А главой Усть-Качки тогда был Олег Гладких, в 2015 году его посадили на три года за то, что отдал муниципальную землю частным лицам. Он уже отсидел и вышел.
Памятный знак «орден Ленина» был демонтирован в 2013 году. И это был скандал, после которого выяснилось (в результате прокурорской проверки), что земельный участок (Комсомольский проспект, 27) в феврале 2013 года был куплен у муниципалитета компаниями «Отель Прикамье», «С-Сервис» в лице гендиректора Аркадия Левина, и ООО «Леус» в лице директора Руслана Касаткина. Участок площадью 4,9 тыс кв.м обошелся покупателям в 2,16 млн рублей. ООО «Леус», указанное в договоре как одно из покупателей земли, прекратило свое существование еще 5 апреля 2013 года, было присоединено к ООО «Скайс» — одной из основных компаний Владимира Плотникова.
Владельцы участка хотели построить киоски на этом участке, не получилось. Земельный участок находится в границе объекта культурного наследия («Достопримечательное место „Комсомольский проспект“), поэтому любые работы по изменению среды здесь запрещены. В итоге суд удовлетворил требования администрации Перми по иску к отелю и признал незаконной деятельность ответчика по строительству торговых павильонов.
Недавно на территории отеля появился павильон, сообщили пользователи соцсетей. Председатель совета директоров ОАО «Отель Прикамья» Мария Наумова пояснила, что павильон установили на четыре месяца для нужд отеля и торговля там вестись не будет.
Участок Комсомольского проспекта включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Это закреплено Приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 15 марта 2016 года.
На собственника составлены два административных протокола за нарушение Правил благоустройства территории в части размещения НТО. Протоколы будут рассмотрены на заседании административной комиссии в конце ноября — начале декабря 2018 года.
В 2015 году Владимир Плотников стал совладельцем (25%) «Сильвер Моторс», пермского дилера Hyundai и SsangYong. Владимир Плотников пояснял Ъ-Прикамье, что решил инвестировать в дилерский бизнес в связи с выгодным предложением о покупке компании.
Компания ООО «Практик-А» — это юрлицо «Сильвер Моторс», официального дилера в Перми Hyundai, SsangYong и Ford. Компания работает на пермском авторынке с 2008 года, в августе 2015 года Плотников вместе с Шарыгиным стали совладельцами с 25% у каждого. Сергей Кущенко не торопился входить — согласно выписке из госреестра юрлиц совладельцем компании он стал только в феврале 2017 года. Выручка компании не падает, за 2015 и 2016 годы выручка составила 904 млн рублей и 886 млн рублей соответствено. В 2017 году — 1,1 млрд рублей.
Наращивать обороты автобизнес Плотникова начал в 2016 году: «Сильвер Моторс» увеличили портфель брендов, получив право на продажу Ford на ш. Космонавтов, 328/1. Ранее компания Владимира Плотникова пыталась увеличить количество реализуемых брендов, продавая Mitsubishi и SsangYong, однако головные компании отказывались от сотрудничества, потому что все марки реализовывались в одном шоу-руме на ул. Спешилова, 109.
Как сообщал Ъ-Прикамье, в 2017 году «Сильвер Моторс» вслед за приобретением дилерства Ford вложился в компанию «УАЗ Центр Пермь». Компания «Авто-Лайф» и структуры, близкие к «Сильвер Моторс», учредили ООО «УАЗ Центр Пермь». Общество было зарегистрировано по адресу: шоссе Космонавтов, 328/1. Здесь же под брендом «УАЗ Центр Пермь» осуществляет свою деятельность официальный дилер «УАЗ» ООО «Авто-Лайф», он стал владельцем 75% доли в новой компании. Вторым учредителем с долей в 25% стало ООО «Автоинвест», оно зарегистрировано по адресу ул. Спешилова, 109, где находится автосалон Hyundai «Сильвер Моторс» и штаб-квартира дилера. Директором «Автоинвеста», как и нового «УАЗ Центр Пермь», стал Евгений Мельчаков, являющийся исполнительным директором компании «Сильвер Моторс». Ранее он являлся руководителем направления подержанных авто этого холдинга.
Летом 2018 года «Сильвер Моторс» отказался от продаж УАЗ и Ford. Но нашел покупателей на эту часть своего бизнеса. В октябре 2018 года ООО «УАЗ Центр Пермь» выкупили структуры, близкие к владельцам холдинга «Автопрестиж» (100% собственник Ирина Ляндаева). Ирина Ляндаева связана с крупным пермским автохолдингом «Автопрестиж» (Mitsubishi, Chevrolet Niva, Ravon, DFM, Isuzu) — она является учредителем одного из юрлиц группы (ООО «Автопрестиж»). Инвесторами этого холдинга считаются совладелец завода «Камтэкс-Химпром» Игорь Иванов и бизнесмен Вячеслав Ляндаев. Они же могут возобновить продажи Ford, от которой ранее отказался «Сильвер Моторс».
Для продажи УАЗ и Ford «Сильвер Моторс» использовал арендованное здание бывшего автосалона «ЭКС Авто» на Шоссе Космонавтов, 328. Это проблемный объект — он находится в конкурсной массе сына бывшего владельца «ЭКС Авто» Алексея Ярушина – Ивана и будет продаваться с торгов в рамках персонального банкротства.
В Перми два дилера «УАЗ»: компании «УАЗ Камская Долина» (структура «Брайт Парка»), «УАЗ Центр Пермь». Продажи этой марки в Прикамье резко выросли с 2015 по 2016 годы, в 2017 и в 2018 году рост остановился, продажи стабильны.
ООО «Кондратовский тепло-генерирующий комплекс (Кондратовский ТГК)». Учредители: Алексей Касаткин (директор, 66,7%), Руслан Ибрагимов и Владимир Плотников (по 11,3%) Виталий Артамонов (10,6%). За 2017 год выручка — 2,8 млн рублей, чистая прибыль — 103,3 млн рублей.
Тепловая станция в Кондратово была построена на средства муниципального предприятия «Кондратово» и им же была введена в эксплуатацию в 1996 году. «Кондратово» — одна из крупнейших и современных пермских котельных, снабжала теплом предприятия бывшего ФГУП «Верхнемуллинский», жилой фонд Пермского района, Дзержинского района Перми. В марте 2003 года мэрия Перми отдала имущественный комплекс муниципального предприятия «Кондратово» в аренду на 30 лет «Пермской топливно-энергетической компании». Арендатор и администрация Перми договорились о добровольной ликвидации муниципального предприятия. Имущественный комплекс «Кондратово» был выведен с баланса предприятия и оформлен за муниципальным казначейством. В начале 2006 года по заявлению ликвидационной комиссии областной арбитражный суд ввел на предприятии конкурсное производство. Администрация Перми судилась за котельную, пыталась не допустить включения ее в конкурсную массу и продажу с торгов. Но в 2006 году администрация Перми проиграла спор за тепловую станцию, конкурсной управляющей муниципального предприятия Людмиле Сырвачевой удалось вернуть имущество и продать его с торгов.
В 2007 году котельная была продана структурам Владимира Плотникова. В 2014 году ООО «Кондратовский ТГК» было образовано путем выделения из ООО «Тепловая станция „Кондратово“, и котельная была передана на правах собственности новому юрлицу. В ноябре 2016 года Кондратовский ТГК обратился в арбитражный суд с иском к департаменту имущественных отношений администрации Перми о признании права собственности. Арбитражный суд Пермского края требования заявителя удовлетворил. Администрация Перми подала апелляционную жалобу. Решение было отменено, а закончился новый процесс летом 2017 года мировым соглашением, предполагающим „возможность получения права собственности на объекты“ Кондратовским ТГК.
В 2016 году администрация Перми исключила котельные — «Велта» (ВК-1) и «Кондратово» (ВК-5) из схемы теплоснабжения. Владельцы ВК-5 не были согласны с исключением из схемы теплоснабжения, обратились в управление федеральной антимонопольной службы. УФАС признала схему вывода незаконной. Также ООО «Кондратовский тепло-генерирующий комплекс» обратилось в суд за возмещением вреда от администрации Перми на 45 млн рублей и с иском на 29 млн рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам энергоснабжения. Судебные процессы структуры Владимира Плотникова выиграли. Но отопительный сезон 2015–2016 годов ВК-5 отработала фактически в качестве резервного источника.
Основной поставщик тепла в городе — пермский филиал «Т Плюс» — решил самостоятельно работать в районах присутствия ВК-5, поскольку лишился крупного клиента — ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Энергетики заявили о намерении выкупить у Плотникова ВК-5.
В 2018 году «Т Плюс» приобрело Кондратовскую тепловую станцию, по данным Ъ-Пермь, сумма сделки могла составить 500 млн рублей. Станция, включая трубопровод, проложенный до микрорайона Парковый, была приобретена у ООО «Кондратовский теплогенерирующий комплекс». В компании объясняли покупку так: «это было сделано в исполнение ФЗ „О теплоснабжении“, который требует перехода с неэффективных теплоисточников на объекты когенерации».
Еще один актив Плотникова и партнеров — частная поликлиника «Гайва» (24% через «Скайс») по адресу ул. Васнецова дом 6 в Перми. Выручка за 2017 год — 12,8 млн рублей, чистая прибыль 181 тыс. рублей.
Подконтрольной ООО «Скайс» принадлежит 80% компании ООО «Эльф», которая занята оптовой продажей зерна. По итогам 2017 года выручка составила 9,2 млн рублей, чистая прибыль 113 тыс. рублей.
Помимо продажи зерна через ООО «Скайс» Владимир Плотников и его партнеры входят в ООО «ЛюксСтрой». В 2014 году компания стала одним из собственников земельных участков бывшего полигона на Новогайвинской, 118, где планировалась комплексная малоэтажная жилая застройка. ООО «ЛюксСтрой», по данным kartoteka.ru, образовано в 2004 году, зарегистрировано в Перми, на Сибирской, 25. Основной вид деятельности — подготовка строительного участка.
Площадка бывшего полигона ПВВКИКУ была приобретена депутатами заксобрания Сергеем Прохоровым и Александром Флегинским совместно с бывшими владельцами «КАМА-Банка» Андреем Шишкиным (сейчас вице-президент «Роснефти»), Дмитрием Левитиным и Олегом Олефиренко в рамках сделки с Минобороны в середине 2000-х. Впоследствии часть площадки Сергея Прохорова перешла «ЮниКредитБанку». На территории полигона предполагалось строительство коттеджей. Сегодня у земельного массива на ул. Новогайвинской, 118 несколько собственников. Общая площадь бывшего полигона составляет 285 га. В марте 2018 года совладелец земельного массива — ООО «Панорама», близкое к бизнесмену Александру Флегинскому, подготовил концепцию для одного из участков. На площадке в 27 га планируется разместить дома отдыха.
Через «Компанию Грейт» бизнесмены владеют магазином «Диамант» на улице Крупской, 38. Директор — Ильдус Файзуллин, выручка в 2017 году — 41 тыс. рублей, прибыль — 19 тыс. рублей.
Рустам Плотников, сын Владимира Плотникова, является председателем комиссии по развитию инфраструктуры Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края. «Целями деятельности Молодежного парламента являются содействие развитию контактов молодежных общественных объединений с Законодательным Собранием, содействие формированию эффективных законодательных решений с непосредственным участием представителей молодежи Пермского края», — говорится на сайте Заксобрания.
Рустам Плотников является совладельцем компании «Элитрусторг», ООО специализируется на «оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием», выручка за 2017 год 3 млн рублей. Компания зарегистрирована в Новых Лядах, улица Железнодорожная, 21. В 2018 году Рустам Плотников стал совладельцем рынка «Прикамье».
ООО «Оптово-продовольственный рынок „Прикамье“: выручка от продажи за 2017 год составила 59,7 млн рублей, чистая прибыль — 13,1 млн рублей. По данным СПАРК, соучредители рынка - Александр Плотников, 16, 67% (дядя Владимира Плотникова), Рустам Плотников (сын депутата) 16,67%, столько же у акционера „Кунгурхлеба“ Олега Давлетшина, директора рынка Эрика Зосимова, и владельца автостоянки на Крохалевке (ООО „Фаворит-2000“) Олега Липилина. Долями по 5,56% владеют вице-президент федерации самбо РФ Вячеслав Зубков, сын депутата заксобрания Вагаршака Сарксяна — Евгений Сарксян, бывший акционер фабрики „Модена“ Игорь Евдокимов. Рынок „Прикамье“ расположен в микрорайоне Заостровка и является одной из крупных площадок по торговле продуктами питания.
Рустаму Плотникову и Надежде Кетовой принадлежит ООО «Золотая рыбка», актив которого — одноименный загородный жилой комплекс в поселке Жебреи (Пермский район). У поселка в заливе Сылвы есть пляж, пирс, прибрежная зона. Вообще вотчина депутата Плотникова — Жебреи, там расположен его дом. Там же находится ВИП-деревня «Золотая рыбка» с пляжем, подъездами к Сылве, охраной, частной дорогой и прочими прелестями жизни. 30 км от Перми, залив Сылвы, галечный пляж протяженностью 400 м.
Земля здесь продается от 200 тыс. рублей за сотку (по данным сайта, «осталось три участка» по этой специальной цене) до 600 тыс. рублей за сотку. По данным Контур-Реестро, участки принадлежат Надежде Кетовой. Позиционируется территория так: «Люди, достигшие успеха и положения в обществе, всегда стремились жить на берегах морей, озер и рек… Сегодня у Вас и ваших близких есть сказочная, но вполне реальная возможность поселиться на берегу Сылвенского залива в новом загородном жилом комплексе „Золотая Рыбка“.
Старший сын, Владимир Плотников, непубличная персона, является совладельцем ООО «Ависта» (компания занимается подготовкой строительных площадок, в 2017 году сработала в убыток), ООО «Александр» (чистая прибыль за 2017 год 17,8 млн рублей) и рядом других компаний, занимающихся арендой и управлением имуществом, ООО «Вкус детства» (производство хлеба и мучных изделий, чистая прибыль за 2017 год 32 млн рублей), ООО Хлебозавод «Кондитер 8» (выручка в 2017 году 57,2 млн рублей, убыток — 2,7 млн рублей), ООО «Интерпак» (оптовая торговля, выручка 153 млн рублей, чистая прибыль примерно 700 тыс. рублей).
Александр Плотников, дядя Владимира Плотникова, и его сын Павел, двоюродный брат депутата, также являются совладельцами нескольких общих активов и владельцами нескольких предприятий в разных сферах.
С Александром Плотниковым связан ряд скандальных судебных разбирательств. Он был задержан 1 марта 2006 года на территории железнодорожного вокзала «Пермь-2» по подозрению в совершении грабежа. При себе у него были найдены две сумки, в одной из которых находилась крупная денежная сумма. Во время допроса Александр Плотников сообщил, что у него в сумке находится примерно 17–18 млн рублей — доход от сдачи в аренду офисных помещений на ул. Данщина, 5 (деловой центр «Коммунар»). Позже дело было закрыто. Следователи были обвинены Александром Плотниковым во взятках, получили реальные сроки заключения, обжаловали приговор в Верховном суде РФ, взыскали компенсации с государства.
В 2016 году в Перми члены ООО «Серебряное озеро», поставляющего в Пермь воду, стали подозреваемыми по уголовному делу о вымогательстве. Среди подозреваемых — Александр Плотников. По версии следствия, предприниматели — Александр Плотников, Сергей Торшин и Дмитрий Осетров — вымогали имущество у их партнера Александра Пермякова. Все они состоят в ООО «Серебряное озеро». Компания является одним из основных участников рынка продажи питьевой воды в городе. Параллельно следственные органы возбудили дело о мошенничестве по факту хищения у ООО «Серебряное озеро» имущества. Судьба уголовных дел неизвестна. Компания «Серебряное озеро» работает, в 2017 году выручка составила 27,2 млн рублей.
Павел Плотников, бывший членом краевого молодежного парламента, в 2016 году оказался на скамье подсудимых за взлом электронной почты своей коллеги и ее мужа. Осужден на полтора года ограничения свободы условно. Как установили следствие и суд, в 2015 году он взломал почту потерпевших и скопировал из нее часть информации. В ходе судебного процесса он полностью признал свою вину, объяснив свои действия тем, что испытывал к коллеге особые чувства. Приговор вступил в законную силу, полномочия Павла Плотникова в парламенте прекращены.
Как писал «Новый компаньон», «группа Владимира Плотникова» впервые заявила о себе во всеуслышанье в 2000 году, когда стало известно, что «авторитетный» бизнесмен является вице-президентом Федерации дзюдо России. Примерно в это время Плотников начал «светиться» в СМИ как самостоятельная фигура — до этого его влияние на политическую сферу осуществлялось весьма опосредованно.
Действующая областная власть отнеслась к начавшейся политической активности Плотникова сдержанно. Губернатор Геннадий Игумнов заявил: «Федерации дзюдо и самбо — общественные организации, которые вправе сами решать, кому их возглавлять».
Но в 2004 году всем стало понятно, что Владимир Плотников идет в политику. Его первым политтехнологом стал Александр Костарев, который в 2007 году был убит выстрелом в голову на ступенях кафе «Хочу», недалеко от своего дома.
Александр Костарев был заместителем главы Пермского района Александра Кузнецова, после руководил избирательными кампаниями Владимира Плотникова и бывшего депутата Госдумы РФ Виктора Похмелкина. В 2005 году Владимир Плотников с помощью Костарева выиграл выборы в Законодательное собрание Пермской области. Основным рупором Владимира Плотникова была газета «Вечерняя Пермь». В 2005 году издание публикует интервью с Плотниковым.
Цитируем: «С Чиркуновым у нас давно сложившиеся отношения. Сидели мы у меня на даче в бане. А было как раз начало 1996 года. Начались выборы Ельцина. Вот мы сидим и ломаем голову: придет Зюганов — что будет? У Ельцина рейтинг был очень низкий… Олег тогда над нами смеялся: мне-то что, я уеду в Швейцарию, у меня и семья там. А вот вы как жить будете? А теперь Олег — губернатор. У него сложная ситуация — ему приходится перед Москвой гнуться, чтобы его утвердили… Когда я в прошлом году шел на выборы в ЗС, Чиркунов не только не был против, но и помогал советом… Потом он мне сказал, что Кириенко против моего избрания в ЗС, посоветовал сначала избираться в городскую думу».
По словам Владимира Плотникова, он «пошел на принцип» (то есть избрался в Заксобрание), и его предприятия начали «трясти», полиция начала его «пугать».
Постоянно консультируясь с Костаревым, Плотников вскоре стал в региональном парламенте главным оппозиционером, настроенным против губернатора Олега Чиркунова. В состав его депутатской группы «Гражданское общество» («ГрОб») входили Анатолий Ожегов и Вячеслав Вахрин. «ГрОб» инициирует социально ориентированные законы и поправки, возглавляет народное движение во время битв по поводу монетизации и других непопулярных инициатив государства, агитирует против Олега Чиркунова и областной власти в целом. Влияние Плотникова расширяется.
Уже в 2005 году Владимир Плотников опирался на главу Перми Аркадия Каменева, по сути «своего» человека. В конце 2005 года власть наносит по «плотниковским» первый упредительный удар, добившись отставки мэра Перми Аркадия Каменева и заменив его лояльным Чиркунову экс-депутатом областного Законодательного собрания Игорем Шубиным.
Тогда в 2006 году Владимир Плотников баллотируется на пост главы Перми. Основным организатором широкой информационной кампании против ставленника губернатора Олега Чиркунова — Игоря Шубина был снова Александр Костарев. Но схватку с администрацией губернатора за пост мэра Плотников проиграл (его сняли до дня голосования), главой Перми стал Игорь Шубин.
В 2006 году пошедшего в региональный парламент по одномандатному округу Владимира Плотникова вновь сняли с выборов. К 2008 году Владимир Плотников потерял депутатский статус и «своего» мэра в Перми.
В 2010 году Плотников заявил, что изменил отношение к губернатору Прикамья Олегу Чиркунову. Владимир Плотников в интервью «Пермским соседям» заявил: «губернатор мне не враг»: «Я с ним недавно разговаривал — мы вместе летели в самолете. Так вот, на 80% из того, что он говорил, я с ним согласился, на 20% — нет. Я так ему и сказал, что его главная ошибка, заключается в том, что он не доносит суть проводимых им решений до людей. Все его действия с прицелом на длительный срок, на 5–6 ходов. И я считаю, что людям их нужно объяснять». После этого Владимир Иванович вновь появился в сюжетах на телевидении, а также на билбордах на пермских улицах. В итоге в марте 2011 года при отсутствии каких-либо серьезных конкурентов Плотников выиграл выборы в пермскую гордуму по округу №4 (Дзержинский район). Тогда ему удалось заручиться поддержкой 68,99% голосов избирателей, пришедших на выборы.
В 2011 депутат Пермской гордумы Владимир Плотников, намеревавшийся пойти на выборы в Законодательное собрание Пермского края, неожиданно для всех написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов. Свое решение он объяснил спланированным политическим ходом в пользу фокусника Владимира Данилина. По информации «Ъ», еще одной причиной выхода из предвыборной гонки могло стать вмешательство правоохранительных структур, которые якобы обнаружили наличие у политика вида на жительство в Испании.
Прокуратура города Перми направила в адрес главы краевой столицы Игоря Сапко письмо, в котором поднимался вопрос «о досрочном прекращении полномочий депутата Пермской городской Думы В. И. Плотникова в связи с наличием у него вида на жительство в Испании». В ответном письме на имя прокурора города Перми Алексея Лянного Игорь Сапко отметил, что Владимир Плотников отказался от вида на жительство в Испании, в связи с чем «оснований для принятия Пермской городской Думой мер по письму прокуратуры не имеется».
После избрания в V состав думы Перми Владимир Плотников изменился. Перестал быть яростным бунтарем, который выступал на митингах против губернатора Олега Чиркунова и прорывался к креслу мэра. Владимир Плотников «в совершенстве овладел сленгом политика среднего уровня, у которого фразы „нужды бюджетников“, „простые люди“, „благоустройство дворов“ по частоте употребления граничат с предлогами и союзами».
В Пермской городской думе Владимир Плотниковым периодически выступает с заявлениями против тех или иных чиновников, например, заявил, что Анатолия Маховикова, бывшего сити-менеджера, надо отправить в отставку. В 2014 году Маховиков перешел на работу в краевое правительство.
Сегодня группа Плотникова в Пермской городской думе: депутаты Алексей Оборин (начальник отдела ООО «СДМ-Транс», мастер спорта по самбо и дзюдо), Вероника Куликова (руководитель аппарата регионального отделения «Справедливой России»), Владимир Молоковских (бывший гендиректор «Камкабеля»). Депутат Дмитрий Малютин входил в эту команду, и при такой поддержке после выборов 2016 года шагнул из рядовых депутатов в кресло первого заместителя председателя гордумы.
На одном из последних пленарных заседаний Пермской городской думы Владимир Плотников выступил с речью о том, что в Перми плохая собираемость налогов. По его мнению, в бюджет могло бы поступать на 1 млрд рублей больше.
На 50-летний юбилей Владимира Плотникова собрались 400 с лишним гостей, включая депутатов гордумы практически в полном составе, был арендован стадионный комплекс в СК им. В. П. Сухарева на ипподроме. Ведущим на юбилее был Дмитрий Губерниев. На сцене выступали известные российские исполнители Николай Басков, Вера Брежнева, Александр Маршал, Юля Ковальчук. 21 декабря 2018 года Владимиру Плотникову исполняется 55 лет.
В публикации использованы данные СПАРК-Интерфакс, kartoteka.ru, Контур-Фокус, изданий «Ъ-Прикамье», «Новый компаньон», «Пермский обозреватель», «Бизнес-класс», «Вечерняя Пермь», «Звезда», групп и личных страниц в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, государственного архива Пермского края, видеохостинга youtube.