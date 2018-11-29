Кому принадлежит Пермь. Авторитетный депутат Владимир Плотников

Цитируем: «С Чиркуновым у нас давно сложившиеся отношения. Сидели мы у меня на даче в бане. А было как раз начало 1996 года. Начались выборы Ельцина. Вот мы сидим и ломаем голову: придет Зюганов — что будет? У Ельцина рейтинг был очень низкий… Олег тогда над нами смеялся: мне-то что, я уеду в Швейцарию, у меня и семья там. А вот вы как жить будете? А теперь Олег — губернатор. У него сложная ситуация — ему приходится перед Москвой гнуться, чтобы его утвердили… Когда я в прошлом году шел на выборы в ЗС, Чиркунов не только не был против, но и помогал советом… Потом он мне сказал, что Кириенко против моего избрания в ЗС, посоветовал сначала избираться в городскую думу».