«ПАРМА» одержала домашнюю победу над казанским УНИКСом

Posted 17 декабря 2018, 03:25
Published 17 декабря 2018, 03:25
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Вчера, 16 декабря, в УДС «Молот» состоялся домашний матч «ПАРМЫ». Пермский клуб встретился с УНИКСом из Казани. Встреча закончилась победой нашей команды. Это поражение стало вторым в сезоне для казанского клуба и первым за пять последних матчей.
За полторы минуты до конца игры на табло было 64:66 — два очка в пользу УНИКСа. Однако ход игры изменил бросок из-за дуги в исполнении Коди Джастиса. Затем, за несколько секунд до конца матча, Тайлер Ларсон заработал для «ПАРМЫ» два штрафных броска и реализовал один из них. Итог — 68:66.
По итогам матча пермский клуб поднялся с 13-й на десятую строчку в турнирной таблице, УНИКС по-прежнему на третьем месте. Героем встречи стал литовский форвард «ПАРМЫ» Эйгирдас Жукаускас. За 17 минут на паркете он набрал 17 очков.
23 декабря «ПАРМА» сыграет в гостях с «Нижним Новгородом». Ближайший домашний матч пермяки проведут 6 января против питерского «Зенита», за который сейчас выступает самый результативный игрок «ПАРМЫ» прошлого сезона Коди Миллер-Макинтайр.