properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря 2018, 03:25

Published 17 декабря 2018, 03:25

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

«ПАРМА» одержала домашнюю победу над казанским УНИКСом

17 декабря 2018, 03:25
Сюжет
Парма
Исход игры определил Коди Джастис, забросив трехочковый в корзину соперников.

Вчера, 16 декабря, в УДС «Молот» состоялся домашний матч «ПАРМЫ». Пермский клуб встретился с УНИКСом из Казани. Встреча закончилась победой нашей команды. Это поражение стало вторым в сезоне для казанского клуба и первым за пять последних матчей.

За полторы минуты до конца игры на табло было 64:66 — два очка в пользу УНИКСа. Однако ход игры изменил бросок из-за дуги в исполнении Коди Джастиса. Затем, за несколько секунд до конца матча, Тайлер Ларсон заработал для «ПАРМЫ» два штрафных броска и реализовал один из них. Итог — 68:66.

Николайс Мазурс, главный тренер «ПАРМЫ»:— После игры с «Калевом» мы произвели корректировки. Могу сказать, что тяжелая работа дает результат, команда заслужила эту победу. Важно, что у нас проявились лидеры на площадке, которые поддержали темп, помогли контролировать игру, придали общий боевой настрой и помогли забить важные мячи.

По итогам матча пермский клуб поднялся с 13-й на десятую строчку в турнирной таблице, УНИКС по-прежнему на третьем месте. Героем встречи стал литовский форвард «ПАРМЫ» Эйгирдас Жукаускас. За 17 минут на паркете он набрал 17 очков.

23 декабря «ПАРМА» сыграет в гостях с «Нижним Новгородом». Ближайший домашний матч пермяки проведут 6 января против питерского «Зенита», за который сейчас выступает самый результативный игрок «ПАРМЫ» прошлого сезона Коди Миллер-Макинтайр.

#Спорт#Видео#Парма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика