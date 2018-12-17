«ПАРМА» одержала домашнюю победу над казанским УНИКСом

За полторы минуты до конца игры на табло было 64:66 — два очка в пользу УНИКСа. Однако ход игры изменил бросок из-за дуги в исполнении Коди Джастиса. Затем, за несколько секунд до конца матча, Тайлер Ларсон заработал для «ПАРМЫ» два штрафных броска и реализовал один из них. Итог — 68:66.