Потерянные журналы. Почему дело о пропаже лекарств в СПИД-центре на 291 миллион ничем не закончилось?

«В декабре 2012 года Галина Юрганова предупредила меня о том, что в декабре, январе и феврале будет большая выдача пегасиса, необходим запас препарата. Назначение делалось Юргановой Г.А. Неоднократно по звонку Юргановой я приносила ей в кабинет пегасис. Юрганова ставила подпись в моем журнале учета медикаментов, объясняя это тем, что пациент подъедет позже, после работы и заберет лекарство непосредственно у нее. Так же неоднократно по звонку Юргановой Г.А. подходила ее дочь Иванова Н.А. с листком назначения и забирала пегасис. 11 апреля мною был передан Юргановой для проверки журнал учета по расходу медикаментов для подготовки информации по предстоящей федеральной проверки, на данный момент журнал не возвращен», — следует из объяснений старшей Натальи Малышевой.