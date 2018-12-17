Потерянные журналы. Почему дело о пропаже лекарств в СПИД-центре на 291 миллион ничем не закончилось?

Posted 17 декабря 2018, 03:01
Published 17 декабря 2018, 03:01
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
23 и 24 апреля 2013 года Министерство здравоохранения Пермского края провело проверку в «Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
Проверку проводили бывший начальник отдела финансового контроля управления по финансам и экономике минздрава Л.Н. Кушнина, консультант отдела финансового контроля управления по финансам и экономике минздрава М.А. Елаева, заместитель главного врача по медицинской части «Пермской краевой клинической инфекционной больницы» Л.М. Наумова и врач гепатоцентра «Пермской краевой клинической инфекционной больницы» Е.Л. Михайлина.
Они проинспектировали работу СПИД-центра с 1 января 2012 года по 31 марта 2013 года. Отдельным пунктом контроля был расход лекарственных средств, которые поставляются в медучреждение для лечения больных.
В 2012 году, по данным минздрава, в Пермском крае АРВТ-терапию получали 10% больных ВИЧ-инфекцией (1,7 тыс. больных). До 2013 года поставки АРВТ-терапии осуществлялась централизованно. Начиная с 2013 года, закупки стали проводиться за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Всего в 2012 году в пермский СПИД-центр было поставлено лекарств на общую сумму — 363 млн 540 тыс. рублей.
Лечение больных ВИЧ-инфекцией и хроническими вирусными гепатитами велось пегилированными интерферонами («пегасис», «ПеГинтрон» по 80 мкг, 100 мкг, 120 мкг). Медицинские препараты поступали в медучреждение со склада ООО «Пермфармация». Их получала под роспись главная медсестра СПИД-центра Ольга Думлер. Впоследствии она распределяла лекарства. Большая часть уходила старшей медсестре поликлиники Наталье Малышевой, меньшая — в стационар. Часть лекарств передавалась в Кудымкар (под ответственность старшей медсестры Ольги Ладановой), а также в иные учреждения и частные клиники.
Лечение каждому конкретному пациенту назначалось комиссионно после обсуждения плана лечения больного на врачебной комиссии. Соответствующее решение заносилось в специальный журнал и записывалось в амбулаторную карту больного с указанием назначенного препарата и длительности курса. Каждое решение подписывалось тремя членами врачебной комиссии.
Так, в 2012 году из лекарств, поступивших на сумму 363 млн 540 тыс. рублей в СПИД-центр, большая часть — на 253 млн 78 тыс. рублей — были переданы старшей медсестре поликлиники Малышевой. В стационар медучреждения старшей медсестре Нэле Решта ушли препараты на сумму — 1 млн 880 тыс. рублей. В Кудымкар под ответственность Ольги Ладановой — на сумму 2 млн 656 тыс. рублей. И в иные учреждения — 104,5 тыс. рублей.
Такой же принцип распределения лекарств был и в первом квартале 2013 года СПИД-центр, когда медучреждение получило препараты на 58 млн 393 тыс. рублей. Вместе с остатком прошлого года (58 млн 297 тыс. рублей) общая сумма составила 116 млн рублей. Из них 69 млн 440 тыс. рублей ушли в поликлинику, 161 тыс. 79 рублей — в стационар, еще 486,8 тыс. рублей — в Кудымкар.
Наталья Малышева и Нэля Решта каждый раз получали лекарства под роспись, они фиксировали получение товара в журнале учетных и дорогостоящих лекарственных средств. Далее, в поликлинике, выдача медицинских препаратов осуществлялась в день введения интронов. Сначала больной осматривался врачом-инфекционистом центра, о чем делались записи в амбулаторных картах. Затем врач писал старшей сестре записку с просьбой выдать на руки пациенту одну упаковку того или иного интерферона. Старшая медсестра выдавала его под роспись.
Каждый раз передача лекарств в стационаре и поликлинике больным фиксировалась в специальных журналах. Как сказано в акте проверки краевого минздрава, на момент проверки медучреждение предоставило лишь журналы по стационару. По поликлинике журналы так и не нашли. В итоге, выдачу медицинских препаратов пациентам по поликлинике на сумму 291 млн 744 тыс. рублей: 251 млн 396 тыс. рублей (за 2012 год) и 40 млн 347 тыс. рублей (за январь 2013 года) — ничем подтвердить не удалось. Важные файлы были стерты и с сервера медицинского центра, где движение лекарств можно было проследить.
Выборочной проверкой ревизорам удалось установить, что только в январе 2013 года СПИД-центр закупил:
Выдача этих лекарств была подтверждена лечебным учреждением.
«На 3 тыс. 88 упаковок по цене 8 тыс. 733 рубля на сумму 26 млн 967 тыс. рублей «Пегасиса» ни расхода по журналу, ни медицинских карт представлено не было. Этого количества достаточно для лечения 772 человек в месяц», — сказано в акте проверки.
Незадолго до того, как проверяющие из минздрава пришли в СПИД-центр, из него уволилась заместитель главного врача Галина Юрганова. Как сказано в служебной записке главврача Камила Хафизова на имя тогдашнего министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, бывший заместитель ушла из СПИД-центра в результате конфликта. Якобы на дочь Юргановой, работавшую в этом же медучреждении инженером, поступали частые жалобы, а заместитель главного врача неоднократно грозила жалобщикам увольнением. В итоге, обе написали заявления в один день — 12 апреля.
В присутствии главной медсестры Думлер увольняющаяся заявила, что на предстоящей федеральной проверке расскажет такое, что «центру мало не покажется, что она все для этого сделает, уничтожит какие-то документы». Через три дня после заявления Юрагновой заявление об увольнении написала и замглавного врача по экономическим вопросам Гранова Е.А.
«В декабре 2012 года Галина Юрганова предупредила меня о том, что в декабре, январе и феврале будет большая выдача пегасиса, необходим запас препарата. Назначение делалось Юргановой Г.А. Неоднократно по звонку Юргановой я приносила ей в кабинет пегасис. Юрганова ставила подпись в моем журнале учета медикаментов, объясняя это тем, что пациент подъедет позже, после работы и заберет лекарство непосредственно у нее. Так же неоднократно по звонку Юргановой Г.А. подходила ее дочь Иванова Н.А. с листком назначения и забирала пегасис. 11 апреля мною был передан Юргановой для проверки журнал учета по расходу медикаментов для подготовки информации по предстоящей федеральной проверки, на данный момент журнал не возвращен», — следует из объяснений старшей Натальи Малышевой.
Со слов Малышевой, она передала журнал расхода лекарств в поликлинике для проверки Юргановой 11 апреля 2013 года. В этот же день он был уничтожен.
Как поясняет Шипиловских В.А. 10 апреля 2013 года его вызвала к себе в кабинет Юрганова. «Зайдя в кабинет, я увидел, что на столе лежали три большие связанные стопки бумаги. Юрганова Г.А. попросила меня помочь с уничтожением документов со словами «А то стол весь заложен бумагами, работать невозможно», и послать для этих целей Гвоздева С.В. Она сказала, что данные бумаги — бумаги строгой отчетности, подлежащие уничтожению после определенного периода хранения. В тот же день я дал распоряжение слесарю Гвоздеву С.В. о необходимости уничтожения документов из кабинета Юргановой Г.А. 11 апреля 2013 года они были сожжены», — пишет мужчина.
МВД, следственный комитет и ФСБ
В первый же день министерской проверки, 23 апреля, Камил Хафизов был отстранен от должности главврача. Недовольный этим он обратился за помощью к тогдашнему депутату Госдумы Валерию Трапезникову. Как сказано в ответе бывшего председателя правительства Пермского края Геннадия Тушнолобова на депутатский запрос Трапезникова результаты минздравовской проверки были переданы в правоохранительные органы.
Тогда главврач в интервью телеканалу «Урал-Информ ТВ» заявил о том, что его увольнение — это какая-то «подстава». 15 января 2014 года, он пригрозил минздраву, если его не восстановят в должности, объявить бессрочную голодовку. Заявление было сделано на приеме у Геннадия Тушнолобова.
В краевом управлении МВД корреспонденту Properm.ru подтвердили, что, действительно, занимались историей с исчезновением лекарств в пермском СПИД-центре. После проверки было вынесено процессуальное решение, которое прошло проверку в надзорном ведомстве. При этом что за процессуальное решение было принято, в МВД не пояснили.
В пресс-службе краевого управления следственного комитета заявили, что проверка по данному факту не проводилась, так как материалы проверки им не передавались. Об этом же заявили и в краевом управлении ФСБ. Источник в ФСБ пояснил, что позже ведомство само обратилось за материалами проверки в краевой минздрав, но там им заявили, что документы уже уничтожены.