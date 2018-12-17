В Березниках рабочие содового завода проведут забастовку

Posted 17 декабря 2018, 07:18
Published 17 декабря 2018, 07:18
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Рабочие АО «Березниковского содового завода» планируют сегодня вечером в 21.00 провести забастовку. На час остановить работу предприятия из-за низких зарплат. Об этом они сообщают в соцсетях.
В пресс-службе АО «БСЗ» ситуацию с забастовкой комментировать отказались, потребовав официальный запрос.
«Березниковский содовый завод» является крупнейшим производителем соды и карбонатных пород. Его продукция используется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной, пиротехнической, электронной, нефтеперерабатывающей промышленности, цветной и черной металлургии, медицине, в строительной отрасли. Березниковский завод принадлежит АО «Башкирская содовая компания».