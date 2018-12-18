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Posted 18 декабря 2018, 11:53

Published 18 декабря 2018, 11:53

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

Договор на поставку лечебного питания в краевой тубдиспансер признан недействительным

Договор на поставку лечебного питания в краевой тубдиспансер признан недействительным

18 декабря 2018, 11:53
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Медицина в Прикамье
Исковое заявление рассматривалось в Арбитражном суде Пермского края.

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования прокуратуры к пермскому краевому тубдиспансеру. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В суде прокуратура требовала признать ничтожным (недействительным) договор, заключенный тубдиспансером с ИП Маринкина С.А. на поставку лечебного питания в медучреждение. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в конкурсной документации предпринимательница указала недостоверные сведения. В частности, она указала наличие в штате сотрудников-диетологов, тогда как этих специалистов не было.

#Общество#Медицина в Прикамье
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