Торговый дом «Бирюса» продают на Avito за 320 миллионов рублей

Как сообщает «Bussines Class», ссылаясь на собственника помещения Алексея Баранова, использовать здание ТД «Бирюса» можно только для производства и размещения офисов, торговля запрещена. Ранее краевое МЧС составило на объект новую декларацию пожарной безопасности, которая запрещает использовать его для размещения в здании торговых предприятий.