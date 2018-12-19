Торговый дом «Бирюса» продают на Avito за 320 миллионов рублей

Posted 19 декабря 2018, 05:33
Published 19 декабря 2018, 05:33
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Торговый дом «Бирюса» на шоссе Космонавтов, 63 продают за 320 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito. Имущественный комплекс состоится из производственного, складского и офисного помещений. Площадь основного производственного здания — 5,2 тыс. кв. м, шестиэтажного административного корпуса — 2,6 тыс. кв. м, земельного участка — 11,6 тыс. кв. м.
Как сообщает «Bussines Class», ссылаясь на собственника помещения Алексея Баранова, использовать здание ТД «Бирюса» можно только для производства и размещения офисов, торговля запрещена. Ранее краевое МЧС составило на объект новую декларацию пожарной безопасности, которая запрещает использовать его для размещения в здании торговых предприятий.