Предновогоднее новоселье в ЖК «Белые росы» от «СтройПанельКомплект»

Уже скоро в жилых комплексах «СтройПанельКомплект» начнутся традиционные новогодние праздники двора, на которых жители всех возрастов с удовольствием веселятся и общаются друг с другом. В этом декабре на празднике двора в ЖК «Белые росы» будет еще больше гостей и это отличный повод найти новых друзей!