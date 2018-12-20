Предновогоднее новоселье в ЖК «Белые росы» от «СтройПанельКомплект»

Posted 20 декабря 2018, 06:27
Published 20 декабря 2018, 06:27
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Декабрь для участников долевого строительства компании «СтройПанельКомплект» выдался богатым на новоселья. На прошедшей неделе сразу в двух объектах застройщика стартовала передача квартир.
Счастливыми обладателями уютных и качественных квартир стали и 186 семей дома по ул. Весенняя, 20 в ЖК «Белые росы». На вручении ключей царила по-настоящему новогодняя атмосфера. Елка во дворе, мастер-класс по изготовлению праздничной композиции для дома, фотосессия с добрыми хаски и календарь в подарок.
Особенно приятно получить ключи от новой квартиры в преддверии Нового года, нарядить елку, собраться за большим праздничным столом. Для новоселов такое событие стало прекрасным подарком — ведь застройщик передал квартиры собственникам на несколько месяцев раньше запланированного срока!
Уже скоро в жилых комплексах «СтройПанельКомплект» начнутся традиционные новогодние праздники двора, на которых жители всех возрастов с удовольствием веселятся и общаются друг с другом. В этом декабре на празднике двора в ЖК «Белые росы» будет еще больше гостей и это отличный повод найти новых друзей!
Строительство ЖК «Белые росы» было начато в 2013 году. Сегодня здесь заселено уже 4 дома, общей численностью 800 квартир. В объектах представлены 1–2–3-комнатные квартиры площадью от 24 до 86 кв.м. Всего в комплексе будет построено 15 домов.
Следующие этапы строительства ведутся в активном режиме. И все они будут сданы в срок. Квартиры в ЖК «Белые росы» выбирают покупатели всех возрастов. Поселок Фролы отличается развитой инфраструктурой, а участок застройки — просторным внутридворовым пространством, вместительными парковками, благоустроенными спортивными и игровыми площадками. Здесь уютно как детям, так и взрослым!
Проектные декларации строящихся объектов расположены на сайте.