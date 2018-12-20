Сговор фармацевтов. Почему не снижают цену на лекарства и товары медицинского назначения?

Второй игрок, подозреваемый в сговоре, ООО «Медфинанс Групп» — зарегистрировано в 2016 году в городе Уфе, по адресу улица 50-летия Октября, 15. Учредитель и директор компании — Дмитрий Селиванов. Выручка от продажи за 2017 год составила 21,3 млн рублей. В 2018 году общая сумма госконтрактов, полученных компанией, выросла по сравнению с 2017 годом больше, чем в два раза: с 14,8 млн рублей до 42,8 млн рублей. Причем в 2018 году у компании из Уфы всего три госзаказчика — все из Пермского края. По имеющимся номерам телефонов никто не отвечает.