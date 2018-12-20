Сговор фармацевтов. Почему не снижают цену на лекарства и товары медицинского назначения?

Posted 20 декабря 2018, 05:09
Published 20 декабря 2018, 05:09
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Пермское УФАС России в конце ноября 2018 года возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства, по одному сумма контракта составляет 5,9 млн рублей, по второму — 974 тыс. рублей.
Один из игроков рынка, подозреваемый в сговоре, ООО «Эскулап-Кама», выручка от продажи за 2017 год составила 120 млн рублей. Компания зарегистрирована по адресу улица Барамзиной, 38. Основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтической продукцией. Компания появилась в 1996 году. Директор и учредитель — Рахима Бородулина. Самые крупные поставки в 2017 году компания осуществила в ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова», на общую сумму 19,3 млн рублей. Комментировать ситуацию с возбуждением антимонопольного дела в «Эскулап-Кама» не стали.
Госконтракты ООО «Эскулап-Кама»
|Год
|Сумма (рублей)
|2014
|23 209 505
|2015
|43 339 842
|2016
|29 362 728
|2017
|54 208 450
|2018
|41 804 850
Второй игрок, подозреваемый в сговоре, ООО «Медфинанс Групп» — зарегистрировано в 2016 году в городе Уфе, по адресу улица 50-летия Октября, 15. Учредитель и директор компании — Дмитрий Селиванов. Выручка от продажи за 2017 год составила 21,3 млн рублей. В 2018 году общая сумма госконтрактов, полученных компанией, выросла по сравнению с 2017 годом больше, чем в два раза: с 14,8 млн рублей до 42,8 млн рублей. Причем в 2018 году у компании из Уфы всего три госзаказчика — все из Пермского края. По имеющимся номерам телефонов никто не отвечает.
Госконтракты ООО «Медфинанс Групп» (Уфа) в 2018 году
|Заказчик
|Сумма
|Предмет торгов
|
Городская больница имени Е.А. Вагнера, Березники
|1 427 361
|Поставка товаров медицинского назначения
|Краевая больница имени Е.А. Вагнера, Березники
|9 605 518
|Поставка расходных материалов медицинского назначения
|ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова» министерства здравоохранения РФ, Пермь
|31 769 993
|Поставка расходных медицинских материалов
Третий участник, подозреваемый в сговоре, «ЛадогаМК», также, как и «Медфинанс Групп» зарегистрировано в 2016 году, только в городе Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности, как и у остальных участников, оптовая торговля фармацевтической продукцией. Директор и учредитель — Полина Мустафина, выручка компании за 2017 год составила 3,7 млн рублей. В 2018 году компания 27 раз принимала участие в торгах, но… не повезло ни разу.
Представитель компании «Ладога МК» на предложение прокомментировать ситуацию бросила трубку. Но судя по информации сайта госзакупок вполне понятно, почему компания проигрывала (по крайней мере, на пермских закупках) — чаще всего цена, которую она предлагала, была выше цены конкурентов. Для примера одна из закупок: начальная (максимальная) цена контракта — 95 тыс. рублей, конкуренты предлагают поставку за 84 тыс. рублей, а «ЛадогаМК» за 85 тыс. рублей.
«Дело не рядовое, — говорит Дмитрий Шилов, заместитель начальника отдела контроля естественных монополий пермского УФАС России. — Оно было осложнено разными обстоятельствами, вплоть до подделки документов, что у нас бывает редко».
Заявление поступило в июне 2018 года от «Народного фронта». Представители общественного движения предположили, что есть договоренности между поставщиками лекарств и товаров медицинского назначения. Цену на торгах фирмы не снижали либо снижали незначительно. По словам Дмитрия Шилова, снижения цены при проведении закупочных процедур обычно не происходит, если есть предварительные договоренности между участниками торгов.
Специалисты пермского УФАС России установили, что все заявки на конкурсы поступили с одногот и того же IP адреса — несмотря на то, что компании находятся в разных городах и никак (по данным ЕГРЮЛ) между собой не связаны. Сразу насторожило, что все они находятся в разных городах.
«Пермь, Уфа и Питер подавали заявки из одного места, с одного IP, что теорией вероятности, конечно же, не объясняется, — комментирует Дмитрий Шилов. — Но всё равно одного IP было мало, мы приняли решение поехать на проверку в «Эскулап Кама», потому что именно оттуда, с Барамзиной, 38 были поданы аукционные заявки. В ходе проверки столкнулись со всевозможными препятствиями. В частности, когда начали изучать документацию (в электронном виде), нам сначала отключили интернет, потом отключили электричество».
Выяснилось, что у «Эскулап Кама» и других организаций заключены договоры аутсорсинга — компания участвуют в торгах от лица других, принимает решение, в каких торгах участвовать, какие ценовые предложения подавать. «Это уже существенное доказательство сговора юридических лиц, поскольку они конкуренты, работают на одном рынке, занимаются поставками лекарственных препаратов и средств медицинского назначения», — поясняет Дмитрий Шилов. Так, ООО «Эскулап Кама» выходило на аукцион от себя и от «Медфинанс Групп», предлагало цену от себя и от «конкурента», брало обязательства по аккредитации, поиске тендеров, участию в тендерах.
На первое заседание комиссии пермского УФАС России ООО «Эскулап Кама» подало ходатайство об отложении рассмотрения дела. Письмо, отправленное в Уфу, в «Медфинанс Групп», благополучно доехало до Уфы, но сейчас почему-то возвращается в Пермь.
По словам Дмитрия Шилова, при расследовании дела специалисты УФАС столкнулись с еще одной проблемой («с таким сталкиваемся редко») — подделкой документов. УФАС запросило выписку о движении денежных средств, чтоб увидеть, какие суммы перечислений осуществлялись, в том числе по договорам аутсорсинга.
За предоставление недостоверных сведений компания «Эскулап Кама» была оштрафована на 50 тыс. рублей.
По итогам рассмотрения дела о сговоре, если будет установлено нарушение, штраф составит от одной десятой до одной второй от начального предмета торгов, но не выше одной двадцать пятой выручки компании (у «Эскулап Кама» выручка за 2017 год 120 млн рублей). Руководители предприятий с проверяющими не общались, только представители компании. Изначально они говорили, что не знают о существовании фирм, с которыми вместе принимали участие в торгах, потом нашлись договоры аутсорсинга, теперь они утверждают, что это не сговор.
Самая большая проблема в делах о картельных сговорах, по словам Дмитрия Шилова, установить реальный ущерб для заказчика и реальную выгоду для тех, кто сговорился.
Уголовная ответственность по 188 статье УК наступает, если ущерб особо крупный, более 10 млн рублей. Такой ущерб был в истории пермских картелей один раз — при сговоре по строительству Чусовского обхода.