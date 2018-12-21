Через 163 дня в Пермском крае отключат аналоговое телевидение

Posted 21 декабря 2018, 12:22
Published 21 декабря 2018, 12:22
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Через 163 дня, 3 июня 2019 года, в Пермском крае прекратится аналоговое вещание телеканалов. В регионе будет работать только цифровое телевидение. При этом региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
Для получения сигнала жителям региона необходимо купить ресиверы и телевизоры, поддерживающие формат DVB-T2. При переходе на цифровое телевидение старшему поколению и жителям Прикамья со старым оборудованием будет оказана социальная поддержка. Затраты на покупку необходимого оборудования компенсируют ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам.
Как сообщает пресс-служба правительства края, соцподдержка на покупку ТВ-приставки будет до 1 тыс. рублей, а тем, кто не попадает в зону охвата цифрового вещания, выплатят до 6 тыс. рублей на покупку спутниковой тарелки. Чтобы получить компенсацию нужно написать заявление в Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края.
После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.