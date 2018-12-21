Через 163 дня в Пермском крае отключат аналоговое телевидение

Как сообщает пресс-служба правительства края, соцподдержка на покупку ТВ-приставки будет до 1 тыс. рублей, а тем, кто не попадает в зону охвата цифрового вещания, выплатят до 6 тыс. рублей на покупку спутниковой тарелки. Чтобы получить компенсацию нужно написать заявление в Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края.