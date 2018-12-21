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Posted 21 декабря 2018, 09:50

Published 21 декабря 2018, 09:50

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

В Перми два сотрудника полиции похитили 20 тонн бензина

21 декабря 2018, 09:50
Сюжет
Кругом обман
Сумма ущерба составила более 700 тыс. рублей.

Свердловский районный суд вынес приговор помощнику командира полка ППС по г. Перми и начальнику отделения учёта транспорта по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в крупном размере), информирует сайт прокуратуры Пермского края.

Осужденные получали топливные карты для заправки автомобилей и вносили фиктивные сведения о расходах полученного товара. Транспорт с отгруженным топливом не использовался, а полученный бензин сливался и использовался в личных целях. Общая сумма причиненного ущерба составила более 700 тыс. рублей.

Помощника командира приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его соучастник, в виду возмещения им причиненного ущерба, оштрафован на 120 тыс. рублей.

#Происшествия#Кругом обман
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