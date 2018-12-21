В Перми два сотрудника полиции похитили 20 тонн бензина

Осужденные получали топливные карты для заправки автомобилей и вносили фиктивные сведения о расходах полученного товара. Транспорт с отгруженным топливом не использовался, а полученный бензин сливался и использовался в личных целях. Общая сумма причиненного ущерба составила более 700 тыс. рублей.