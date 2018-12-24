Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

Posted 24 декабря 2018, 07:07
Published 24 декабря 2018, 07:07
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
В Пермском крае ожидается умеренное потепление и осадки. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Во вторник, 25 декабря, температура в Перми составит -10…-15°. Морозы сохранятся только на востоке региона -20…-25°.
Уже 27 декабря температура в крае повысится до -7…-9°. В этот день вероятны слабые и умеренные осадки в Перми. На следующий день снег выпадет на большей части региона, а температура составит -8…-13°.
Наиболее существенные снегопады ожидаются 29–30 декабря. Они будут связаны с выходом циклона с Поволжья на Южный Урал. «Высота снежного покрова к концу недели в Перми может увеличиться на 5–6 см, хотя все равно останется ниже нормы для этого периода», — отмечают синоптики.