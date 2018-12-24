Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

Наиболее существенные снегопады ожидаются 29–30 декабря. Они будут связаны с выходом циклона с Поволжья на Южный Урал. «Высота снежного покрова к концу недели в Перми может увеличиться на 5–6 см, хотя все равно останется ниже нормы для этого периода», — отмечают синоптики.