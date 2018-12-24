«Все поулетало, сопки голые». В Хабаровском крае упал огромный метеорит

Posted 24 декабря 2018, 13:00
Published 24 декабря 2018, 13:00
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
В Хабаровском крае упал гигантский метеорит об этом заявил глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов, сообщает «Хабаровский край сегодня». По словам чиновника, после падения небесного тела засыпало русло реки Буреи.
По данным сотрудников МЧС, выехавшим на место ЧП перекрывшая русло реки насыпь имеет длину порядка 800 метров, ширину свыше 400 метров, и высоту от 80 до 160 метров. Превышения радиационного фона не выявлено.
Видео с места падения метеорита: