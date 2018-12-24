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Posted 24 декабря 2018, 13:00

Published 24 декабря 2018, 13:00

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

«Все поулетало, сопки голые». В Хабаровском крае упал огромный метеорит

24 декабря 2018, 13:00
Происшествие случилось несколько дней назад, но из-за безлюдности мест его не удалось обнаружить сразу.

В Хабаровском крае упал гигантский метеорит об этом заявил глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов, сообщает «Хабаровский край сегодня». По словам чиновника, после падения небесного тела засыпало русло реки Буреи.

По данным сотрудников МЧС, выехавшим на место ЧП перекрывшая русло реки насыпь имеет длину порядка 800 метров, ширину свыше 400 метров, и высоту от 80 до 160 метров. Превышения радиационного фона не выявлено.

Видео с места падения метеорита:

#Видео#Происшествия#Метеорит
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