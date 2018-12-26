Почему консервативные методы лечения не восстановят здравоохранение Прикамья? Интервью с главой минздрава

— Только месяц закупка идет. Но если 10 медучреждений в срок предоставили заявки, а одно не предоставило, то закупка не будет объявлена. В идеале, централизованная закупка должна проводиться не в течение месяца, а еще в меньшие сроки. Но многое еще зависит от самих главврачей. Их умения просчитать объемы, риски в случае сбоев. Если у тебя что-то пошло не так, необходимо сообщить об этом уже сегодня, а не на следующий день, когда в итоге встанет вся система.