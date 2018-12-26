«СтройПанельКомплект» заселил еще два дома в ЖК «Медовый»

«Новоселье в преддверии праздников — прекрасное событие! Уверены, что такое начало создаст задел для благополучного и успешного года для каждой семьи. Мы поздравляем наших новоселов и продолжаем активную работу на всех строительных площадках. В 2019 году в этом квартале будет введено в эксплуатацию еще два дома», — отмечает пресс-служба компании.