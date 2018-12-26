«СтройПанельКомплект» заселил еще два дома в ЖК «Медовый»

Posted 26 декабря 2018, 05:19
Published 26 декабря 2018, 05:19
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
На несколько месяцев раньше планируемого срока получают квартиры собственники уже третьего объекта. 23 декабря стартовало заселение сразу двух домов в жилом комплексе «Медовый» — по ул. Школьная 16 б и 16в. Всего в них расположено 240 квартир.
Новоселы благодарят застройщика за прекрасный новогодний подарок, ведь заселения ожидали только весной. Также новоиспеченные жители дома отмечают качественную отделку, чистоту квартир и душевный праздник, который компания провела в день заселения. На объекте новоселов ожидала нарядная елка, милые хаски, подарки, чаепитие и другие приятные сюрпризы.
Как отмечают в компании, заселить дома перед новым годом было делом первостепенной важности. Руководство компании приняло решение провести передачу квартир во всех объектах, которые были введены в эксплуатацию в конце декабря — это более 500 квартир.
«Новоселье в преддверии праздников — прекрасное событие! Уверены, что такое начало создаст задел для благополучного и успешного года для каждой семьи. Мы поздравляем наших новоселов и продолжаем активную работу на всех строительных площадках. В 2019 году в этом квартале будет введено в эксплуатацию еще два дома», — отмечает пресс-служба компании.
Напомним, что реализация комплекса ведется застройщиком с 2013 года. Кварталы возводятся в плановом порядке, сейчас здесь заселено более 1300 квартир. Общий объем введенного жилья на участке застройки составит 270 000 кв. м.
Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте.