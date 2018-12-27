Лжериэлтор из Соликамска осуждена за свершение 19 преступлений

Posted 27 декабря 2018, 09:29
Published 27 декабря 2018, 09:29
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Сегодня, 27 декабря, Соликамский районный суд признал 39-летнюю местную жительницу виновной по ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она проведёт четыре года в колонии общего режима и оплатит штраф 200 тыс. рублей, сообщается на сайте краевого МВД.
Следствие установило, что вместе с двумя подельниками, они искали граждан, оказавшихся в трудной ситуации. Представляясь риэлтором, преступница входила в доверие к потерпевшим и предлагала деньги за временный отказ от права на их собственности. Затем, преступники продавали недвижимость, оставляя собственников без жилья.
Всего было совершено 19 преступлений, в которых пострадало 16 человек (одна из местных жительниц была обманута дважды). Еще двое потерпевших, под предлогом приобретения жилья за счет материнского капитала, отдавали ей свои средства.