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Posted 27 декабря 2018, 09:29

Published 27 декабря 2018, 09:29

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

Лжериэлтор из Соликамска осуждена за свершение 19 преступлений

Лжериэлтор из Соликамска осуждена за свершение 19 преступлений

27 декабря 2018, 09:29
Фото: Properm.ru.
Представляясь риэлтором, преступница входила в доверие к потерпевшим и предлагала плату за временный отказ от права на их жилище.

Сегодня, 27 декабря, Соликамский районный суд признал 39-летнюю местную жительницу виновной по ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она проведёт четыре года в колонии общего режима и оплатит штраф 200 тыс. рублей, сообщается на сайте краевого МВД.

Следствие установило, что вместе с двумя подельниками, они искали граждан, оказавшихся в трудной ситуации. Представляясь риэлтором, преступница входила в доверие к потерпевшим и предлагала деньги за временный отказ от права на их собственности. Затем, преступники продавали недвижимость, оставляя собственников без жилья.

Всего было совершено 19 преступлений, в которых пострадало 16 человек (одна из местных жительниц была обманута дважды). Еще двое потерпевших, под предлогом приобретения жилья за счет материнского капитала, отдавали ей свои средства.

#Происшествия
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