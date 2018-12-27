Лжериэлтор из Соликамска осуждена за свершение 19 преступлений

Следствие установило, что вместе с двумя подельниками, они искали граждан, оказавшихся в трудной ситуации. Представляясь риэлтором, преступница входила в доверие к потерпевшим и предлагала деньги за временный отказ от права на их собственности. Затем, преступники продавали недвижимость, оставляя собственников без жилья.