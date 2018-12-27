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Posted 27 декабря 2018, 10:32

Published 27 декабря 2018, 10:32

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

В Перми задержали подозреваемого в убийстве 28-летней матери двоих детей

В Перми задержали подозреваемого в убийстве 28-летней матери двоих детей

27 декабря 2018, 10:32
Фото: Properm.ru.
Девушка перестала выходить на связь 12 декабря. Ее тело обнаружили спустя две недели.

В Перми задержали подозреваемого в убийстве 28-летней матери двоих детей. Следователи считают, что преступление мог совершить ее 29-летний муж. Пермяк обвиняется в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

Девушка перестала выходить на связь 12 декабря. Тогда супруг заявил, что жена ушла из дома после ссоры и о ее местонахождении ничего ничего не известно. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли тело жертвы в микрорайоне Кислотные Дачи. На ее теле было много ран. Следствие полагает, что супруг избил свою жену до смерти. После чего спрятал тело.

Ожидается, что во время следствие подозреваемый будет находиться под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. У погибшей пермячки осталось дочь и сын от первого брака.

#Происшествия#Убийство
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