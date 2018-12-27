В Перми задержали подозреваемого в убийстве 28-летней матери двоих детей

Девушка перестала выходить на связь 12 декабря. Тогда супруг заявил, что жена ушла из дома после ссоры и о ее местонахождении ничего ничего не известно. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли тело жертвы в микрорайоне Кислотные Дачи. На ее теле было много ран. Следствие полагает, что супруг избил свою жену до смерти. После чего спрятал тело.