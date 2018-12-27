Жителя Прикамья оштрафовали на 200 тыс. рублей за повторную езду в пьяном виде

Posted 27 декабря 2018, 05:29
Published 27 декабря 2018, 05:29
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Житель Кизела заплатил штраф 200 тыс. рублей за повторную езду в пьяном виде. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, ранее мужчину признали виновным по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Расплатиться с долгом пришлось в преддверии новогодних праздников. «Перечисление столь значимой суммы не входило в запланированные предновогодние траты автовладельца-нарушителя. Однако появление судебных приставов внесло коррективы в представления мужчины о приоритетном распределении денежных средств», — сообщают в пресс-службе ведомства.
Приставы навестили должника в рамках акции «В Новый год без долгов». Они «подробно и обстоятельно разъяснили должнику безрадостные последствия злостного уклонения от погашения штрафа»