properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря 2018, 05:29

Published 27 декабря 2018, 05:29

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

Жителя Прикамья оштрафовали на 200 тыс. рублей за повторную езду в пьяном виде

27 декабря 2018, 05:29
Судебные приставы подробно и обстоятельно разъяснили должнику безрадостные последствия злостного уклонения от погашения штрафа.

Житель Кизела заплатил штраф 200 тыс. рублей за повторную езду в пьяном виде. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю, ранее мужчину признали виновным по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Расплатиться с долгом пришлось в преддверии новогодних праздников. «Перечисление столь значимой суммы не входило в запланированные предновогодние траты автовладельца-нарушителя. Однако появление судебных приставов внесло коррективы в представления мужчины о приоритетном распределении денежных средств», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Приставы навестили должника в рамках акции «В Новый год без долгов». Они «подробно и обстоятельно разъяснили должнику безрадостные последствия злостного уклонения от погашения штрафа»

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика