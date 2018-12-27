Жителя Прикамья оштрафовали на 200 тыс. рублей за повторную езду в пьяном виде

Расплатиться с долгом пришлось в преддверии новогодних праздников. «Перечисление столь значимой суммы не входило в запланированные предновогодние траты автовладельца-нарушителя. Однако появление судебных приставов внесло коррективы в представления мужчины о приоритетном распределении денежных средств», — сообщают в пресс-службе ведомства.