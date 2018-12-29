59 итогов года #1. Бессмысленные и беспощадные затраты бюджетных средств

Posted 29 декабря 2018, 12:40
Published 29 декабря 2018, 12:40
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Реконструкция «картофельного поля» на эспланаде
«Больше фонтанов богу фонтанов! » — веселились в социальных сетях пермяки. В 2018 году началась реконструкция участка эспланады от здания Законодательного собрания до улицы Попова. Идеи освоения этого пространства были разные: торговый центр, в том числе подземный, парк, сити-центр, который включал бы в себя объекты коммерческой недвижимости и жилые дома.
Проект реновации эспланады был представлен весной 2018 года. Тогда же началось строительство фонтана. Проект реконструкции фонтана создала дочерняя компания Сбербанка ООО «СБ Девелопмент». Общая стоимость реконструкции участка эспланады от Дома Советов до ул. Попова составит 400 млн рублей. По 135 млн рублей должны выделить из бюджета края и Перми. 130 млн рублей представил Сбербанк.
Properm.ru собрал пять экспертных мнений о реконструкции главной городской площади. Правозащитник Денис Галицкий обращался в суд с иском о запрете строительства фонтана без разрешения на строительство и подтверждения экспертизы о безопасности объекта. Но суд проиграл. В сентябре 2018 года состоялся тестовый запуск светомузыкального фонтана. К 12 июня 2019 года власти Перми планируют запустить новый фонтан.
Казарма ВКИУ так и осталась неприкаянной
Весь 2018 год здание бывших казарм ВКИУ (Окулова, 4) простояло пустым, охраняют его за бюджетный счет — с ноября 2018 года до лета 2020 года на охрану потратят 1 млн рублей. Сначала в здание хотели переселить творческие коллективы и некоммерческие организации. Но не успели обрадоваться руководители учреждений культуры, как в октябре 2018 года здание передали «Корпорации развития Пермского края», чтобы создать «благоприятные условия для развития туризма в Пермском крае». Компания Azimut Hotels представила краевым властям проект гостиницы на 150 номеров, возможно, будет заключено концессионное соглашение.
Бывшее здание ВКИУ на Окулова, 4 было выкуплено за 519 млн рублей Пермским краем у структур, аффилированных депутату Законодательного собрания Пермского края, председателю cовета директоров ОАО «Метафракс» Армену Гарсляну и его партнерам.
Комиссия управления Федерального казначейства оценила ущерб в 1,2 млрд рублей. К строительству футбольного манежа «Пермь Великая» приступили летом 2015 года. Стоимость работ составила 1,3 млрд рублей, 644 млн рублей из них — это средства федерального бюджета. Заказчиком объекта выступил краевой минспорта. Акт ввода крытого манежа в эксплуатацию был подписан 22 ноября 2017 года. Манеж был открыт в марте, но затем закрыт из-за предписаний прокуратуры. В 2018 году провели аукцион на охрану манежа, цена годового контракта — 1,3 млн рублей.
Выпрямление Шоссе Космонавтов
Спустя три года после окончания строительства трассы и многочисленных обсуждений и критики общественностью ее конфигурации, наконец нашелся человек, к которому прислушались. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, раскритиковал отремонтированное шоссе Космонавтов. Краевые власти взяли под козырек и нашли деньги на выпрямление кривоватой трассы.
В июле 2018 года министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на реконструкцию участка шоссе Космонавтов от речки Мулянки до пермского аэропорта (первый этап), начальная цена контракта — почти 290 млн рублей. До 31 июля 2019 года дорогу будет выпрямлять ООО «Асфальтобетонный завод №1», которое стало победителем аукциона.
Заксобрание Прикамья катается с ветерком
В 2018 году Properm.ru посчитал, сколько бюджетных денег тратят чиновники и депутаты на перевозку себя в крутых иномарках с водителями. 230 млн в год расходуется на обеспечение передвижения исключительно депутатов и чиновников. Это годовой бюджет Куединского района, или два годовых бюджета Частинского района, или пять бюджетов Косинского района.
Больше всего средств на один орган власти, 53 млн рублей в год — по-прежнему тратит Законодательное собрание Пермского края. Причем спикер Заксобрания Валерий Сухих с аффилированными ему компаниями ООО АТП «Фармация» и ООО «Транссервис» занял первое место в рейтинге «королей госзаказа», и предоставляющих автотранспортные услуги. В 2017 году эти фирмы получили госзаказов на общую сумму 65,3 млн рублей.
Стол губернатора и стойка ресепшена
В начале июля 2018 года министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило аукцион на поставку стола для переговоров в зал губернатора Пермского края, максимальная цена контракта — 3,3 млн рублей. Через пять дней закупку отменили, условия заказа изменили, в августе вновь объявили аукционс начальной ценой контракта — 2,6 млн рублей.
Победителем признано ООО «Уральская Мебельная Корпорация «Новый Стиль». Они выиграли с предложением 2 млн 155 тыс. рублей, снизив первоначальную цену почти на 450 тыс. рублей. До этого в зал купили конференц-систему стоимостью 25 млн рублей.
В октябре 2018 года был объявлен аукцион на закупку стойки ресепшна в правительство Пермского края, начальная цена контракта — 2,8 миллиона рублей. Победитель ИП Брагин Иван Сергеевич снизил первоначальную цену более чем на 30% и с суммой в 1,9 млн рублей победил в аукционе.
Программа «Формирование комфортной городской среды»
В 2017 году на территории Перми началась реализация программы «Формирование современной городской среды». Общий бюджет 395 млн рублей, из федерального бюджета на город было выделено 164 млн рублей, из краевого — 158 млн, самая меньшая часть из городского — 73 млн рублей. Два основных направления благоустройства — общественные пространства и дворы. В 2018 году Properm.ru подвел итоги реализации программы в Перми, выяснил, кто фактически получил деньги этого проекта.
В 22 округе, от которого избирался нынешний председатель гордумы Юрий Уткин, один подрядчик — ООО Строительная Фирма «Строй-Лидер», гендиректор которой Исаев Чингиз Микаил Оглы является одним из соучредителей Ассоциации собственников земельных участков «Содействие в Благоустройстве Дачного Поселка «Осляна-2» совместно с Ольгой Юрьевной Уткиной. До этого учредителем предшественника ассоциации, садоводческого товарищества (СНТ) «Осляна», выступал сам Юрий Уткин.
Администрация Осы за год ничего не сделала с мазутной лужей
В Осе в луже с какой-то гадостью тонули ежи и птицы, в ловушку попал и молодой лось, которого удалось спасти сотрудникам МЧС. Администрации Осинского района и Осы несколько лет наблюдали за тем, как разрасталась мазутная лужа в деревне Тишкова. Пока в этой яме не начали гибнуть животные.
По результатам проверки прокуратурой района в администрацию поселения внесено представление с требованием принять меры по ограничению доступа к опасным котлованам, ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и устранению загрязнения земель городского поселения. Но пока ничего не изменилось. Кто должен спасти природу и устранить нарушения законодательства?
После публикации Properm.ru чиновники вспомнили про нерасселенный аварийный дом
В редакцию Properm.ru обратились жильцы дома №12 по ул. Подлесная деревни Москвина Ильинского района. Они живут в доме, который еще в 2013 году был признан аварийным и подлежащим сносу. После публикации Properm.ru прокуратура подала в суд на чиновников, которые «забыли починить дом».
«Направлено исковое заявление о признании аварийного жилого дома аварийным. Направлен протест на действия «о создании межведомственной комиссии по признанию дома непригодным и аварийным» и внесено представление главе поселения Ларисе Едзиевой», — рассказал прокурор Ильинского района Дмитрий Прокопенко.
Учителей могли заставить проверять наши холодильники
В августе 2018 года было принято постановление, по которому комиссия по делам несовершеннолетних (КпДН) решила выявлять факты семейного неблагополучия. На родительских собраниях стали выдавать бланки, в которых у представителей школьников просят разрешение на посещение квартиры для проверки жилищных условий.
Общественность раскритиковала документ, реакция дошла до губернатора Максима Решетникова, который поручил пересмотреть решение об обязательных визитах в дома школьников. В ноябре 2018 года постановление было переделано, отправлено на согласование в правительство Пермского края. Но окончательный вариант так и не был обнародован.
Невидимый митинг
Как Пермь отпраздновала день рождения Владимира Путина. 7 октября, в день рождения президента, пермские оппозиционеры планировали провести публичную акцию и высказать все, что они думают о главе государства и его политике. Однако все возможные площадки оказались заняты молодыми активистами.
Позже выяснилось, что организаторы запланированных пикетов передумали проводить мероприятия. Фотографии 21-й пустой площадки (из 33) в редакцию Properm.ru прислали активисты Организации гражданских активистов (ОГрА).
В сентябре 167 работников Пермского мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш» получили уведомления о сокращении. Власти обещали помочь всем с трудоустройством. Предполагалось, что 25 человек будут переведены на площадку «Ремпутьмаша» в Верещагино, 16 человек останутся для обслуживания действующего производства в Перми, в дальнейшем эти же сотрудники будут обслуживать площадки завода после его передачи в собственность Пермского края.
Оставшимся работникам, исходя из их профессиональной подготовки, будут предложены места в структурных подразделениях ОАО «РЖД» на полигоне Свердловской железной дороги. По словам министра промышленности, предпринимательства и торговли Алексея Чибисова, с жалобами на проблемы трудоустройства работники «Ремпутьмаш» не обращались.
Обманутые дольщики
Введены в экслуатацию долгострои в Чайковском (Камская, 9, Сиреневый бульвар, 3, 5). Дольщики брошенного «Камской долиной» ЖК «Весна» достроили самостоятельно один дом, Углеуральская, 27. Это всё. Пока никаких существенных сдвигов и обнадеживающих новостейдля дольщиков «Первого пермского микрорайона», «Камской долины». Минстрой через ПАИЖК предоставляет ипотечные кредиты на достройку брошенных объектов. Первый из достроенных по этой схеме объектов — дом по адресу улица Адмирала Ушакова, 21 — в 2018 году дольщики выиграли суд у ПАИЖК, которое хотело взыскать с них все потраченные на достройку деньги. Суд встал на сторону дольщиков, приняв решение, что доплачивать они будут столько, сколько договорились на общем собрании в самом начале.
Количество обманутых дольщиков меньше не становится, так, не состоялся жилой комплекс «Т-Сити», бывшие работники сейчас судятся с застройщиком. В 2018 году инспекция государственного строительного надзора и минстрой Пермского края провели проверку расходования средств дольщиков застройщиками двух домов в Закамске — ООО «А-Система» и ЖСК «Правый берег». Установлено, что застройщики растратили деньги дольщиков не по назначению. Руководитель этих организаций считает, что позиция властей необоснованна. Тем временем дольщики уже думают, как будут достраивать свои дома.
Многие школы уже отгородились заборами, вход осуществляется только по картам, внутри установили турникеты, сидят вахтеры, установлены кнопки тревожной сигналицазии. Многие родители критически отнеслись к этим мерам, ведь в 127 школе, в которой два старшеклассника совершили нападение на учеников начальной школы, были и забор, и турникеты, и вахтер, и кнопка сигнализации. Но от ЧП эти меры не уберегли. Ну и главное - сколько средств придется потратить школам на выполнение мероприятий, предусмотренных в приказе об усилении мер антитеррористической безопасности, Properm.ru расскажет в 2019 году - не пропустите.
Детские поликлиники в Закамске
Срок сдачи строящейся поликлиники в Закамске вновь перенесен. Объект достроят в первом квартале 2019 года. Ранее построить детскую поликлинику планировалось в ноябре этого года. Затем сроки передвинули на декабрь. В сентябре 2018 года рабочие субподрядной организации ООО «Альянс-ПСМ» заявили журналистам о том, что объект не будет сдан в строй, так как у них возникли проблемы с финансированием. Вовремя и в полном объеме не выплачиваются заработные платы, нет необходимых материалов, из-за чего стройка продвигается медленно.
Уже летом 2018 года было понятно, что строительство двух детских поликлиник в Перми ведется с большим отставанием от графика. В Кировском районе строители со сдачей объекта в строй опаздывают на 110 дней, в Орджоникидзевском — на 40 дней. Почему подрядчики на этих двух объектах не справляются с объемами, и когда эти поликлиники будут сданы в строй, разбирался корреспондент Properm.ru.