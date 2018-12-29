59 итогов года #1. Бессмысленные и беспощадные затраты бюджетных средств

Уже летом 2018 года было понятно, что строительство двух детских поликлиник в Перми ведется с большим отставанием от графика. В Кировском районе строители со сдачей объекта в строй опаздывают на 110 дней, в Орджоникидзевском — на 40 дней. Почему подрядчики на этих двух объектах не справляются с объемами, и когда эти поликлиники будут сданы в строй, разбирался корреспондент Properm.ru.