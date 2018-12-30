Глава Октябрьского поселения получил штраф за «формальную» работу с населением

Posted 30 декабря 2018, 08:14
Published 30 декабря 2018, 08:14
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
В Прикамье администрация Октябрьского поселения «формально» подошла к рассмотрению одного из обращений. Один из жителей поселка пожаловался в администрацию на то, что его сосед устроил из гаража автомойку и ведет незаконную предпринимательскую деятельность.
Однако проверяющие, когда побывали на месте и визуально осмотрели гараж, ничего подобного не увидели. Акт осмотра гаража и земельного участка не составили, дополнительные документы не запросили. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Прокуратура, которая проверяла действия чиновников, вынесла в отношении главы поселения постановление о возбуждении административного дела по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Чиновник привлечен к штрафу в 5 тыс. рублей.