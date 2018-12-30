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Posted 30 декабря 2018, 08:14

Published 30 декабря 2018, 08:14

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Глава Октябрьского поселения получил штраф за «формальную» работу с населением

Глава Октябрьского поселения получил штраф за «формальную» работу с населением

30 декабря 2018, 08:14
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Слуги народа
Житель поселения пожаловался на то, что его сосед занимается незаконной предпринимательской деятельностью, но в ответ получил «отписку».

В Прикамье администрация Октябрьского поселения «формально» подошла к рассмотрению одного из обращений. Один из жителей поселка пожаловался в администрацию на то, что его сосед устроил из гаража автомойку и ведет незаконную предпринимательскую деятельность.

Однако проверяющие, когда побывали на месте и визуально осмотрели гараж, ничего подобного не увидели. Акт осмотра гаража и земельного участка не составили, дополнительные документы не запросили. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Прокуратура, которая проверяла действия чиновников, вынесла в отношении главы поселения постановление о возбуждении административного дела по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Чиновник привлечен к штрафу в 5 тыс. рублей.

#Общество#Слуги народа#Чиновник
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