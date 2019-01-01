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Posted 1 января 2019, 07:02

Published 1 января 2019, 07:02

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Это на Новый год! В Америке угнали полуприцеп с текилой на полмиллиона долларов

1 января 2019, 07:02
Преступников задержали, когда они перегружали товар.

В американском штате Флорида злоумышленники угнали загруженный текилой полуприцеп. Стоимость похищенного груза оценивается в 500 тыс. долларов, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в последний день 2018 года. Водитель, перевозивший партию алкоголя, отлучился, чтобы перекусить. Вернувшись на парковку, мужчина обнаружил, что полуприцеп, в котором находилось 966 коробок с текилой, угнали.

Вскоре полицейские обнаружили четверых мужчин, перегружавших коробки с со спиртным в грузовой фургон. Трое из них были арестованы на месте, четвертый пытался скрыться, но был пойман.

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