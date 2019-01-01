Ледовый город «Ветер с востока» принял более 30 тыс. гостей в Новогоднюю ночь

Posted 1 января 2019, 08:39
Published 1 января 2019, 08:39
Modified 2 декабря, 07:57
Updated 2 декабря, 07:57
В Новогоднюю ночь ледовый городок «Ветер с востока» у Театра-Театра принял около 30 тыс. гостей, сообщает городская администрация. В течение ночи также работали городской каток и большая горка у монумента «Героям фронта и тыла». Провести праздник на льду решили более 2 тыс. человек
Ледовый городок будет работать ежедневно по графику: будни — с 12:00 до 22:00, входные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. Коррективы в график работы городка может внести погода: при температуре выше -4 эксплуатация ледовых горок не рекомендуется.