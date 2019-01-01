Ледовый город «Ветер с востока» принял более 30 тыс. гостей в Новогоднюю ночь

В Новогоднюю ночь ледовый городок «Ветер с востока» у Театра-Театра принял около 30 тыс. гостей, сообщает городская администрация. В течение ночи также работали городской каток и большая горка у монумента «Героям фронта и тыла». Провести праздник на льду решили более 2 тыс. человек