Чиновники пообещали в новогодние праздники убирать мусор по первому звонку. Давайте это проверим

Posted 2 января 2019, 05:59
Published 2 января 2019, 05:59
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Администрация Перми и региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» обещают вывозить мусор по первому звонку. До 8 января жители Перми могут позвонить по телефонам «горячей линии». Информация о невывезенном мусоре будет передаваться компании-возчику для устранения. Также с 1 по 8 января в Прикамье работает «Краевой оперативный штаб», который будет отслеживать качество вывоза ТКО со всех территорий края.
Звонить по этим номерами:
Если мусор на вашей контейнерной площадке не убирают даже после обращения в call-центр, отравляйте фотографии переполненных контейнеров нам. Не забудьте указать адрес дома.