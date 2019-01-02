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Posted 2 января 2019, 05:59

Published 2 января 2019, 05:59

Modified 2 марта 2023, 14:44

Updated 2 марта 2023, 14:44

Чиновники пообещали в новогодние праздники убирать мусор по первому звонку. Давайте это проверим

Чиновники пообещали в новогодние праздники убирать мусор по первому звонку. Давайте это проверим

2 января 2019, 05:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
До 8 января в каждом районе города работают «горячие линии».

Администрация Перми и региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» обещают вывозить мусор по первому звонку. До 8 января жители Перми могут позвонить по телефонам «горячей линии». Информация о невывезенном мусоре будет передаваться компании-возчику для устранения. Также с 1 по 8 января в Прикамье работает «Краевой оперативный штаб», который будет отслеживать качество вывоза ТКО со всех территорий края.

Звонить по этим номерами:

  • Сall-центр ГУП «Теплоэнерго»: (342) 236–90–55 (для всех районов Прикамья);
  • Департамент ЖКХ Перми: 212–63–79;
  • Дзержинский район: 233–14–80;
  • Индустриальный район: 227–92–20;
  • Кировский район: 282–80–01;
  • Ленинский район:212–07–17;
  • Мотовилихинский район: 260–48–59;
  • Орджоникидзевский район: 263–46–80;
  • Свердловский район: 241–27–85;
  • Новые Ляды: 295–85–75.

Если мусор на вашей контейнерной площадке не убирают даже после обращения в call-центр, отравляйте фотографии переполненных контейнеров нам. Не забудьте указать адрес дома.

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#Спецпроекты#Общество#Коммунальный рай
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