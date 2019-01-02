Чиновники пообещали в новогодние праздники убирать мусор по первому звонку. Давайте это проверим

Администрация Перми и региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» обещают вывозить мусор по первому звонку. До 8 января жители Перми могут позвонить по телефонам «горячей линии». Информация о невывезенном мусоре будет передаваться компании-возчику для устранения. Также с 1 по 8 января в Прикамье работает «Краевой оперативный штаб», который будет отслеживать качество вывоза ТКО со всех территорий края.