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Posted 3 января 2019, 12:57

Published 3 января 2019, 12:57

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Китайский космический аппарат сделал первые фотографии обратной стороны Луны

3 января 2019, 12:57
Зонд соберет информацию о строении спутника и проведет ряд наблюдений.

Космический аппарат «Чанъэ-4» сделал фотографии обратной стороны Луны. Об этом сообщается на сайте китайского национального космического управления (CNSA).

Как говорится в сообщении: «В 11:40 по местному времени, камера С сняла первое в мире изображение крупным планом и отправила его на Землю. На рисунке показано направление модуля, который собирается покинуть спускаемый аппарат и вернуться к Луне».

Впервые в истории зонд совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Он соберет данные о геологическом строении спутника Земли, составе лунного грунта, а также проведет ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

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